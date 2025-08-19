Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Воронеж с двух сторон: с высоты панорамных улиц и с водной глади.



Комфортный автомобиль класса «комфорт+» проведёт вас по историческому центру, где вы насладитесь видами набережной и старинной архитектурой.



Затем, катер Sea Ray подарит мягкую прогулку по Воронежскому водохранилищу, открывая новые виды на прибрежные пейзажи. Опытный гид расскажет увлекательные истории, создавая атмосферу стиля и уюта 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🚗 Комфортный автомобиль

🚤 Прогулка на катере

🏙️ Панорамы города

🌊 Водохранилище

🗺️ Опытный гид

Вячеслав Ваш гид в Воронеже Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека 12 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Что можно увидеть Исторический центр

Городская набережная

Описание экскурсии Город с высоты улиц Первую часть экскурсии мы проведём в комфортном автомобиле класса «комфорт+», путешествуя по главным достопримечательностям Воронежа. Вас ждут живописные виды исторического центра, панорамы городской набережной и пространства, где старинная архитектура встречается с современным ритмом большого города. Город с глади воды Затем нас ждёт отдых на катере Sea Ray — одном из лучших в своём классе. Вы насладитесь мягкой прогулкой по просторам Воронежского водохранилища, откроете новые виды на прибрежные пейзажи и услышите увлекательные истории от гида.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исторический центр Воронежа

Воронежское водохранилище

Адмиралтейская площадь Что включено Услуги гида

Автомобиль класса «Комфорт+»

Катер с каютой Sea Ray Что не входит в цену Трансфер из отеля

Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Ленина 7. Театр Оперы и Балета Завершение: Площадь Ленина 7 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.