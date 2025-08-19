Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Воронеж с двух сторон: с высоты панорамных улиц и с водной глади.
Комфортный автомобиль класса «комфорт+» проведёт вас по историческому центру, где вы насладитесь видами набережной и старинной архитектурой.
Затем, катер Sea Ray подарит мягкую прогулку по Воронежскому водохранилищу, открывая новые виды на прибрежные пейзажи. Опытный гид расскажет увлекательные истории, создавая атмосферу стиля и уюта
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортный автомобиль
- 🚤 Прогулка на катере
- 🏙️ Панорамы города
- 🌊 Водохранилище
- 🗺️ Опытный гид
Что можно увидеть
- Исторический центр
- Городская набережная
Описание экскурсииГород с высоты улиц Первую часть экскурсии мы проведём в комфортном автомобиле класса «комфорт+», путешествуя по главным достопримечательностям Воронежа. Вас ждут живописные виды исторического центра, панорамы городской набережной и пространства, где старинная архитектура встречается с современным ритмом большого города. Город с глади воды Затем нас ждёт отдых на катере Sea Ray — одном из лучших в своём классе. Вы насладитесь мягкой прогулкой по просторам Воронежского водохранилища, откроете новые виды на прибрежные пейзажи и услышите увлекательные истории от гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Воронежа
- Воронежское водохранилище
- Адмиралтейская площадь
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль класса «Комфорт+»
- Катер с каютой Sea Ray
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля
- Трансфер в отель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина 7. Театр Оперы и Балета
Завершение: Площадь Ленина 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Ak
19 авг 2025
Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Гид, Вячеслав, прекрасно знал материал и умел увлекательно рассказывать. Мы узнали много нового о истории и культуре Воронежа,а также увидели достопримечательности. Особенно понравилась поездка на яхте. Время пролетело незаметно, и мы остались очень довольны. Спасибо за прекрасно проведенное время! Всем рекомендую посещение!
Входит в следующие категории Воронежа
