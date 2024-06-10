Город Воронеж, как и человек, - большая книга! Сменяют друг друга эпохи, технический прогресс не стоит на месте, но остаётся что-то неизменное - это дух места. А живёт он в

сердцах и делах горожан. Мы изучим их повседневную жизнь "вчера" и "сегодня" и проследим, как она менялась. Кто и как жил в Воронеже? И как город изменил жизнь людей? Узнаете на экскурсии! Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память. Вы увидите памятник А.В. Кольцову, здание мещанской управы, место основания древней крепости Воронеж, Каменный мост, театр драмы ИМ.А. Кольцова, памятник И.С. Никитину, памятник "Белый Бим Чёрное Ухо", дом Губернатора, площадь Победы, здание ЮВЖД, Воронежский дворец, Петровский сквер. Узнаете, "столица" ли Воронеж или глухая "провинция", как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря, где найти точку, откуда вырос город, кто лучший друг маленьких и больших воронежцев и многое другое! Так как прогулка пешеходная, то прошу обратить внимание на то, чтобы обувь была удобной, а одежда соответствовала погоде

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память.

Вы увидите

Памятник А. В. Кольцову

Здание мещанской управы

Место основания древней крепости Воронеж

Каменный мост

Театр драмы им А. Кольцова

Памятник И. С. Никитину

Памятник «Белый Бим Чёрное Ухо»

Дом Губернатора

Площадь Победы

Здание ЮВЖД

Воронежский дворец

Петровский сквер

Вы узнаете

«Столица» ли Воронеж или глухая «провинция»

Как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря

Где найти точку, откуда вырос город

Кто лучший друг маленьких и больших воронежцев

И многое другое!

Организационные детали

Так как прогулка пешеходная, то прошу обратить внимание на то, чтобы обувь была удобной, а одежда соответствовала погоде.