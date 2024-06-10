Город Воронеж, как и человек, - большая книга! Сменяют друг друга эпохи, технический прогресс не стоит на месте, но остаётся что-то неизменное - это дух места. А живёт он в
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🕰 Погружение в историю и современность
- 👟 Удобный пешеходный маршрут
- 🏛 Посещение знаковых мест
- 🌟 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Памятник А.В. Кольцову
- Здание мещанской управы
- Место основания древней крепости Воронеж
- Каменный мост
- Театр драмы ИМ.А. Кольцова
- Памятник И.С. Никитину
- Памятник «Белый Бим Чёрное Ухо»
- Дом Губернатора
- Площадь Победы
- Здание ЮВЖД
- Воронежский дворец
- Петровский сквер
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Маршрут построен так, чтобы вы увидели визитные карточки города, а также современные точки притяжения. Многие из них можно будет потрогать и сохранить в виде фото на память.
Вы увидите
- Памятник А. В. Кольцову
- Здание мещанской управы
- Место основания древней крепости Воронеж
- Каменный мост
- Театр драмы им А. Кольцова
- Памятник И. С. Никитину
- Памятник «Белый Бим Чёрное Ухо»
- Дом Губернатора
- Площадь Победы
- Здание ЮВЖД
- Воронежский дворец
- Петровский сквер
Вы узнаете
- «Столица» ли Воронеж или глухая «провинция»
- Как город стал гаванью для военно-морского флота, находясь на расстоянии более 600 км от моря
- Где найти точку, откуда вырос город
- Кто лучший друг маленьких и больших воронежцев
И многое другое!
Организационные детали
Так как прогулка пешеходная, то прошу обратить внимание на то, чтобы обувь была удобной, а одежда соответствовала погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Воронеже
В детстве я увлекалась историей, а в юношестве стала культурологом. Непоседливость ума и ног не давала мне спокойно жить, и спустя пару лет я оказалась в сердце дикой природы. ТакЗадать вопрос
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