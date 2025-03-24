Воронежское водохранилище – экскурсии в Воронеже

Найдено 3 экскурсии в категории «Воронежское водохранилище» в Воронеже, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
На машине
На катере
5.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
7 мая в 18:30
12 мая в 08:30
16 500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
Пешая
На машине
На микроавтобусе
3 часа
124 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
2000 ₽ за человека
Из крепости в столицу Черноземья
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
4 мая в 15:00
4000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Еськова
    24 марта 2025
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Большое спасибо Ярославу за отличную экскурсию по Воронежу.
  • Н
    Наталия
    11 марта 2025
    Обзорная экскурсия: Воронеж - город мировой истории
    Очень знающий экскурсовод, много интересной информации
  • В
    Виталий
    17 июля 2024
    Гуляем по Воронежу - по суше и воде
    Валерия, замечательный экскурсовод!!! Очень хорошо знает материал, излагает его в легкой и доступной форме. Очень понравилась экскурсия. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    14 июля 2024
    Гуляем по Воронежу - по суше и воде
    Добрый день! Нам, взрослым, очень понравилось, а дети так вообще в полном восторге!
  • О
    Оксана
    7 июня 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Нашей компании очень понравился Воронеж и экскурсия с Алексеем, который рассказал нам о городе интересно, с историями. Ведь сухие факты
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    каждый может прочитать и сам… Алексей владеет информацией отлично, отвечал на любые вопросы пытливых туристов☺️. Спасибо Алексею от всей нашей дружеской компании!

  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Воронежское водохранилище»

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  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Старый город
  9. Лысая гора
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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в мае 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Воронежское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 16 500. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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