читать дальше каждый может прочитать и сам… Алексей владеет информацией отлично, отвечал на любые вопросы пытливых туристов☺️. Спасибо Алексею от всей нашей дружеской компании!

Нашей компании очень понравился Воронеж и экскурсия с Алексеем, который рассказал нам о городе интересно, с историями. Ведь сухие факты