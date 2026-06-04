Индивидуальные экскурсии по Воронежу

Редкое место может похвастаться сразу несколькими громкими достижениями. Воронеж — это город воинской славы и родина Военно-морского флота, трех нобелевцев и первого русского Олимпийского чемпиона. Вы узнаете, чем еще он знаменит, как ему удалось возродиться из пепла и какие великие люди с ним связаны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Воронеж: история на каждом шагу

Вы погуляете по старейшим улицам города: Большой и Малой Дворянской, Старомосковской и Большой Московской. Именно так звучали их названия 100 лет назад! А еще заглянете в тихие таинственные переулки с ощущением остановившегося времени. Увидите монастырь 1620 года, Каменный мост и Успенский храм, где бывал Петр I. Кроме того, я покажу каменные старожилы 18-19 веков, образцы монументального сталинского ампира и «лечебный» стул, вечно ожидающий Незнакомку.

Город и знаменитые люди

Множество необыкновенных людей оставило в истории Воронежа свой след. Вы услышите, как с ним связаны Петр Великий, Бунин, Платонов, Мандельштам и Маршак. А также рассмотрите памятник верному Белому Биму и неунывающему Котенку с улицы Лизюкова, корабль-музей Петровской эпохи «Гото Предестинация» и инсталляции, посвященные 100-летию университета.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.