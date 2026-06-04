Индивидуальные экскурсии по Воронежу

Вы погуляете по старейшим улицам города: Большой и Малой Дворянской, Старомосковской и Большой Московской. Именно так звучали их названия 100 лет назад! А еще заглянете в тихие таинственные переулки с ощущением остановившегося времени. Увидите монастырь 1620 года, Каменный мост и Успенский храм, где бывал Петр I. Кроме того, я покажу каменные старожилы 18-19 веков, образцы монументального сталинского ампира и «лечебный» стул, вечно ожидающий Незнакомку.
Город и знаменитые люди
Множество необыкновенных людей оставило в истории Воронежа свой след. Вы услышите, как с ним связаны Петр Великий, Бунин, Платонов, Мандельштам и Маршак. А также рассмотрите памятник верному Белому Биму и неунывающему Котенку с улицы Лизюкова, корабль-музей Петровской эпохи «Гото Предестинация» и инсталляции, посвященные 100-летию университета.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провела экскурсии для 1006 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Более 30 лет занимаюсь историей Воронежа. Ищу и нахожу необычные факты и с удовольствием делюсь ими с путешественниками. Регулярно участвую в передачах на региональном телевидении в качестве эксперта и веду колонку в газете. Экскурсии провожу увлеченно и эмоционально, маршруты разрабатываю самостоятельно. С радостью познакомлю вас с Воронежем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Благодарим Елену за увлекательный рассказ об истории, жителях и архитектуре Воронежа. Мы гуляли 2.5 часа по улочкам и паркам, сворачивая, порой, в неочевидные для туриста закоулки и открывая для себя скрытые от глаз тайны города. Повествование было лёгким и цепляющим, хотелось вслушиваться в каждое слово и представлять сцены из прошлых веков. Однозначно рекомендуем к посещению!
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М
Майя
С великим удовольствием поделюсь впечатлениями от экскурсии по Воронежу. С первых минут Елена покорила нас с коллегами своей эрудицией, профессионализмом, исчерпывающим знанием темы и увлекательной подачей материала. За время прогулки читать дальшеуменьшить
Елена рассказала нам множество историй, фактов об этом удивительном городе, судьбе его жителей. Многие из историй произвели сильное впечатление и тронули до слез. Мы в восторге от экскурсии!!! Как результат, Воронеж украл частичку моего сердца♥️, а Елена стала экскурсоводом номер один в моем уже внушительном персональном рейтинге экскурсоводов. От души рекомендую экскурсии Елены, особенно тем, кто знает в этом толк. Мечтаю вернуться в Воронеж теперь уже с семьей, чтобы вновь окунуться в завораживающие истории Елены, настоящего бриллианта в мире культурно-познавательного туризма.
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Ю
Юлия
Очень интересная и познавательная экскурсия. Понравилось, что были предложены разные варианты маршрута. Елена увлекательно рассказывала о каждом уголке города и об известных личностях, связанных с ним. Мы оказались в Воронеже проездом, читать дальшеуменьшить
на 1 день. Это город с богатой историей и множеством интересных и загадочных мест. Хочется в следующий раз провести здесь побольше времени и всё посмотреть! Обязательно ещё обратимся к Елене за экскурсией. Большое спасибо, Елена!
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Ф
Федор
Экскурсия прошла на одном дыхании, хотя и длилась дольше заявленного времени. Учитывая температуру +29 и дневное время, маршрут был выстроен так, чтобы по возможности находиться в тени, и качеству экскурсии читать дальшеуменьшить
это не помешало! Елена - прекрасный рассказчик, глубоко знающий и любящий Воронеж, его людей и его историю, а история эта интересная и поучительная! В преддверии Дня Победы, конечно, была затронута военная тематика, которую Елена раскрывала нам с особым трепетом. Да и как эту тему можно обойти в Воронеже?! Экскурсия наша проходила в форме живого диалога - мы не только задавали вопросы, но и рассказывали что-то из своего опыта, как давние друзья, расставаться не хотелось. Воронеж теперь в нашем сердце, спасибо, Елена!
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Е
Екатерина
Чудесный экскурсовод Елена, очень интересно рассказывала факты про Воронеж, как исторические, так и всякие байки и легенды Рекомендую!
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Анна
не смотря на сложные поогодны условия, снегопад, экскурсия прошла от начала до конца, было очень интересно, спасибо большое!