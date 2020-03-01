Индивидуальные экскурсии по Воронежу

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Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю

Елена
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Елена – ваш гид
Редкое место может похвастаться сразу несколькими громкими достижениями.

Воронеж — это город воинской славы и родина Военно-морского флота, трех нобелевцев и первого русского Олимпийского чемпиона.

Вы узнаете, чем еще он знаменит, как ему удалось возродиться из пепла и какие великие люди с ним связаны.
3000 ₽
2700 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Петру
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Удивительный Воронеж
Удивительный Воронеж

Что вас ожидает

Воронеж: история на каждом шагу
Вы погуляете по старейшим улицам города: Большой и Малой Дворянской, Старомосковской и Большой Московской. Именно так звучали их названия 100 лет назад! А еще заглянете в тихие таинственные переулки с ощущением остановившегося времени. Увидите монастырь 1620 года, Каменный мост и Успенский храм, где бывал Петр I. Кроме того, я покажу каменные старожилы 18-19 веков, образцы монументального сталинского ампира и «лечебный» стул, вечно ожидающий Незнакомку.

Город и знаменитые люди
Множество необыкновенных людей оставило в истории Воронежа свой след. Вы услышите, как с ним связаны Петр Великий, Бунин, Платонов, Мандельштам и Маршак. А также рассмотрите памятник верному Белому Биму и неунывающему Котенку с улицы Лизюкова, корабль-музей Петровской эпохи «Гото Предестинация» и инсталляции, посвященные 100-летию университета.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Удивительный Воронеж
Удивительный Воронеж
Удивительный Воронеж
Удивительный Воронеж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Петру.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид. Более 30 лет занимаюсь историей Воронежа. Ищу и нахожу необычные факты и с удовольствием делюсь ими с путешественниками. Регулярно участвую в передачах на региональном телевидении в качестве эксперта и веду колонку в газете. Экскурсии провожу увлеченно и эмоционально, маршруты разрабатываю самостоятельно. С радостью познакомлю вас с Воронежем!
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Пешком по ВоронежуПешком по ВоронежуПешком по Воронежу
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65 отзывов
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
Мой французский друг, побывав в Воронеже, сказал: «Маленькая Франция, но с русским простором». Именно такой — небольшой, но с богатой историей, выдающимися достижениями и жителями — город я покажу вам на этой экскурсии. Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.
«Нескучный квадрат» Воронежа«Нескучный квадрат» Воронежа«Нескучный квадрат» Воронежа
От 1950 за экскурсию
2 часа
41 отзыв
Обзорная прогулка от памятника Петру I до Первой мужской гимназии
Мы пройдем по интересному «квадратному» маршруту, который охватывает основные достопримечательности Воронежа и его многовековую историю. Вы узнаете, как связаны с городом поэт Осип Мандельштам и клоун Олег Попов. Сравните барочный дворец, окутанный легендами, и высотное здание, впечатлившее Хрущева, а также поймете, почему именно Воронеж можно считать родиной русского флота.

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