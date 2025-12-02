Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если для знакомства с Воронежем у вас есть всего лишь один час, но, хочется увидеть самое важное - эта прогулка для вас! За это время мы пройдем по центральному «пятачку» города и соберем пазл его истории.



Увидим весьма значимые сооружения города, памятники известным историческим личностям, а также посетим сквер, парк и сад. 5 1 отзыв

Ирина Ваш гид в Воронеже Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1 час Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 2000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Вы узнаете, о том: - Как город благодаря Петру Первому превратился в место строительства военных кораблей. - Как здание управления Юго-Восточной железной дороги стало участником скандала, последствия которого ощутила вся страна. - Как на месте бывшего Городского сада возник главный городской собор - Благовещенский. - Почему в центре города стоит "Молекула" и что она символизирует. - Как складывалась история парка "Орлёнок" и как связаны с Воронежем писатель Г. Троепольский и поэт О. Мандельштам, чьи памятники украшают парковую территорию. - Когда и для кого был построен единственный в городе дворец -"Воронежский Эрмитаж". Важная информация: Это пешеходная экскурсия по центру города — пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Петровский сквер с памятником Петру Первому

Здание управления Юго-Восточной железной дороги

Благовещенский кафедральный собор в Первомайском саду

Памятник «Молекула»

Парк «Орлёнок»

Памятники писателю Г. Троепольскому и поэту О. Мандельштаму

«Воронежский Эрмитаж» - здание художественного музея имени И.Н. Крамского Где начинаем и завершаем? Начало: Петровский сквер (у памятника Петру Первому) Завершение: Художественный музей ИМ.И.Н. Крамского (проспект Революции, 18) Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде