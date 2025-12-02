Если для знакомства с Воронежем у вас есть всего лишь один час, но, хочется увидеть самое важное - эта прогулка для вас! За это время мы пройдем по центральному «пятачку» города и соберем пазл его истории.
Увидим весьма значимые сооружения города, памятники известным историческим личностям, а также посетим сквер, парк и сад.
Увидим весьма значимые сооружения города, памятники известным историческим личностям, а также посетим сквер, парк и сад.
Описание экскурсииВы узнаете, о том: - Как город благодаря Петру Первому превратился в место строительства военных кораблей. - Как здание управления Юго-Восточной железной дороги стало участником скандала, последствия которого ощутила вся страна. - Как на месте бывшего Городского сада возник главный городской собор - Благовещенский. - Почему в центре города стоит "Молекула" и что она символизирует. - Как складывалась история парка "Орлёнок" и как связаны с Воронежем писатель Г. Троепольский и поэт О. Мандельштам, чьи памятники украшают парковую территорию. - Когда и для кого был построен единственный в городе дворец -"Воронежский Эрмитаж". Важная информация: Это пешеходная экскурсия по центру города — пожалуйста, надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровский сквер с памятником Петру Первому
- Здание управления Юго-Восточной железной дороги
- Благовещенский кафедральный собор в Первомайском саду
- Памятник «Молекула»
- Парк «Орлёнок»
- Памятники писателю Г. Троепольскому и поэту О. Мандельштаму
- «Воронежский Эрмитаж» - здание художественного музея имени И.Н. Крамского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровский сквер (у памятника Петру Первому)
Завершение: Художественный музей ИМ.И.Н. Крамского (проспект Революции, 18)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Это пешеходная экскурсия по центру города - пожалуйста
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
2 дек 2025
Все прошло очень классно. Гид очень приятная девушка, умеет рассказывать просто и интересно.
Похожие экскурсии из Воронежа
Мини-группа
до 10 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Воронеж с чистого листа: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Увидите памятники, площади и узнаете интересные факты о городе
Начало: На площади Ленина
9 дек в 10:00
18 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.