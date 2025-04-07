Эдуард, замечательный экскурсовод. Подъехал в указанное место за мной и мужем на своей машине, провел увлекательную экскурсию по историческому центру

Воронежа. Длительность 2,5 часа, но мне показалось и больше, Эдуард не смотрел на время, а работал увлечённо, со знанием дела. Довез нас обратно. Я очень довольна, рекомендую.

Прекрасно провели время. Увидели много значимых мест и узнали их историю. Рекомендую всем воспользоваться возможностью посетить данную экскурсию.

В Валентина

Я приветствую всех путешественников!!! Побывала 1-2февраля в г. Воронеж. С нами был экскурсовод Алексей, который подробно рассказал и историю Воронежа, почему был так назван, о строительстве флота российского и о знаменитостях и об архитектуре. Очень интересно. Спасибо.