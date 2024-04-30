М Маргарита Городей - театрализованная прогулка Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.

В Вера Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов 23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.

Е Елена Из крепости в столицу Черноземья Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.

Я Яна Городей - театрализованная прогулка Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*

В Вадим Из крепости в столицу Черноземья Благодарю за интересную и полезную экскурсию! Открыл для себя много нового, захотелось углубить полученные знания. Надеемся посетить новые экскурсии. Спасибо!

А Анна Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!

А Александр Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.