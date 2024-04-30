1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита30 апреля 2024Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.
- ВВера25 марта 202423.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
- ЕЕлена11 марта 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.
- ЯЯна10 марта 2024Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*
- ВВадим3 марта 2024Благодарю за интересную и полезную экскурсию! Открыл для себя много нового, захотелось углубить полученные знания. Надеемся посетить новые экскурсии. Спасибо!
- ААнна28 октября 2023Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
- ААлександр1 октября 2023Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
- ССмакотина18 сентября 2023Тайны Рамонского дворцаПонравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «История и архитектура»
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