Экскурсии Воронежа об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Воронеже, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Городей - театрализованная прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 19:00
1 690 за человека
Из крепости в столицу Черноземья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 25 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    Городей - театрализованная прогулка
    Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.
  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных
  • Е
    Елена
    11 марта 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод начитан и эрудирован, что приятно и полезно.
  • Я
    Яна
    10 марта 2024
    Городей - театрализованная прогулка
    Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*
  • В
    Вадим
    3 марта 2024
    Из крепости в столицу Черноземья
    Благодарю за интересную и полезную экскурсию! Открыл для себя много нового, захотелось углубить полученные знания. Надеемся посетить новые экскурсии. Спасибо!
  • А
    Анна
    28 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый его историей, что я вспомнила как его зовут дале спустя три месяца! рекомендую!
    Отмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённыйОтмечу, что не организатор был гидом, а Леонид! человек очень любящий свой край и настолько увлечённый
  • А
    Александр
    1 октября 2023
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение там чего-то одного: или заповедника или монастыря. Конечно хочется увидеть всё. Комплексный обед в Дивногорье - очень вкусно.
    Монастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещениеМонастырь в Костомарово оказался для меня открытием. Всё супер кроме того, что посещение Дивногорья предусматривало посещение
  • С
    Смакотина
    18 сентября 2023
    Тайны Рамонского дворца
    Понравилась экскурсия в замке. Было интересно и познавательно. Плохо работал микрофон у сопрвождающего гида: или не было слышно, или фонило. .

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 1 690 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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