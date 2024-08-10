За многовековую историю Воронеж пережил множество событий, неоднократно разрушался и возрождался.
Экскурсия расскажет, как и почему это происходило, раскроет произведения искусства, неожиданные сюжеты и знаменитых людей, связанных с городом. Для полноценного
Экскурсия расскажет, как и почему это происходило, раскроет произведения искусства, неожиданные сюжеты и знаменитых людей, связанных с городом. Для полноценного
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Мини-группа для комфортного знакомства
- 📚 Интересные исторические факты
- 🏛 Главные достопримечательности города
- 🚶♂️ Всего 1 час прогулки
- 🕍 Возможность осмотреть Благовещенский собор изнутри
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Площадь Победы
- Ильинский храм
- Благовещенский собор
- Каменный мост
- Петровский сквер
- Памятник Высоцкому
- Памятник Есенину
- Памятник Платонову
- Памятник Маршаку
Описание экскурсии
Вы увидите
- Благовещенский собор и прилегающую к нему территорию
Вы узнаете
- Как возникло название города, его улиц и районов
- Как здесь жили мещане и дворяне
- Как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался
- Как в советское время замаскировали памятник на площади Победы
- Как Воронеж связан с «Капитанской дочкой» Пушкина и «Котлованом» Платонова
Организационные детали
По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри. Женщины должны быть в платке и юбке. Если нет с собой, можно взять бесплатно в соборе.
в понедельник в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Благовещенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Воронеже
Провёл экскурсии для 69 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Алексей, я живу в Воронеже. Более семи лет сотрудничал с местными учебными заведениями. Проводил уроки по краеведению, литературе, истории. Потом решил изменить формат общения на экскурсии. Мои сферы интереса: история города и страны, библейские сюжеты, духовно-нравственные темы. Буду рад нашей встрече.Задать вопрос
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