Когда: в понедельник в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала