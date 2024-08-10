История Воронежа за час (в мини-группе)

Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
За многовековую историю Воронеж пережил множество событий, неоднократно разрушался и возрождался.

Экскурсия расскажет, как и почему это происходило, раскроет произведения искусства, неожиданные сюжеты и знаменитых людей, связанных с городом. Для полноценного
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знакомства с Воронежем не придётся много ходить. Прогулка займёт всего 1 час и пройдёт недалеко от Благовещенского собора.

Увидите площади Ленина и Победы, Ильинский храм, Благовещенский собор, Каменный мост, Петровский сквер и памятники Высоцкому, Есенину, Платонову и Маршаку.

Узнаете, как возникло название города, его улиц и районов, как здесь жили мещане и дворяне, как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался, как в советское время замаскировали памятник на площади Победы и как город связан с произведениями Пушкина и Платонова

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Мини-группа для комфортного знакомства
  2. 📚 Интересные исторические факты
  3. 🏛 Главные достопримечательности города
  4. 🚶‍♂️ Всего 1 час прогулки
  5. 🕍 Возможность осмотреть Благовещенский собор изнутри
История Воронежа за час (в мини-группе)
История Воронежа за час (в мини-группе)
История Воронежа за час (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Площадь Победы
  • Ильинский храм
  • Благовещенский собор
  • Каменный мост
  • Петровский сквер
  • Памятник Высоцкому
  • Памятник Есенину
  • Памятник Платонову
  • Памятник Маршаку

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Благовещенский собор и прилегающую к нему территорию

Вы узнаете

  • Как возникло название города, его улиц и районов
  • Как здесь жили мещане и дворяне
  • Как Воронеж несколько раз разрушался и восстанавливался
  • Как в советское время замаскировали памятник на площади Победы
  • Как Воронеж связан с «Капитанской дочкой» Пушкина и «Котлованом» Платонова

Организационные детали

По желанию Благовещенский собор можно осмотреть изнутри. Женщины должны быть в платке и юбке. Если нет с собой, можно взять бесплатно в соборе.

в понедельник в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 170 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Благовещенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, во вторник, четверг и пятницу в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в среду в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в субботу в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Воронежа

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаНа выходныеОбзорныеМонастыри, церкви, храмыСкидкиБлаговещенский соборПопулярные местаУлицы и переулкиДля студентовСамое главное

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