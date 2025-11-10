Экскурсия в Дивногорье - это уникальная возможность посетить сразу два значимых объекта: Большие и Малые Дивы.В музее-заповеднике у Больших Див вы узнаете о пещерном храме Сицилийской Божией Матери и прогуляетесь

по Маяцкому городищу. Малые Дивы предложат вам посещение монастыря с пещерной церковью Иоанна Предтечи. Включены услуги гида, проезд и обед в монастырской трапезной. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять историю и природу этого удивительного места

Описание экскурсии

09:00 — выезд на экскурсию

Отправляемся к Дивногорье — природно-исторический комплекс, где расположено несколько интереснейших памятников природы, истории, археологии и комплексы церквей в меловых скалах.

11:00 — Большие Дивы

Первые 400 ступенек от основания мелового останца приведут нас к пещерному храму Сицилийской Божией Матери. Вы узнаете историю возникновения как пещер, так и загадочных «див», ради которых большинство путешественников сюда и приезжает.

В хорошую погоду можно будет подняться на вершину плато (это примерно ещё 400 ступенек) и прогуляться по территории Маяцкого городища среди развалин древней крепости.

15:00 — Малые Дивы

Здесь находится монастырь — это обычное привычного нам всем вида здание. Но среди его построек есть и пещерная церковь — храм Иоанна Предтечи 17 века, внутрь которого тоже можно попасть. Поговорим о его истории и архитектуре, сопоставляя с римскими катакомбами. И осмотрим обводную галерею с часовнями и меловые столбы, один из которых напоминает звонницу или колокольню.

17:00 — поздний обед в монастыре

20:00 — возвращение в Воронеж

