Дивногорье 2 в 1

Индивидуальная экскурсия в Дивногорье предлагает посещение Больших и Малых Див, где вас ждут меловые останцы, древние храмы и уникальные пейзажи
Экскурсия в Дивногорье - это уникальная возможность посетить сразу два значимых объекта: Большие и Малые Дивы.

В музее-заповеднике у Больших Див вы узнаете о пещерном храме Сицилийской Божией Матери и прогуляетесь
по Маяцкому городищу. Малые Дивы предложат вам посещение монастыря с пещерной церковью Иоанна Предтечи. Включены услуги гида, проезд и обед в монастырской трапезной.

Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять историю и природу этого удивительного места

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные меловые останцы
  • 🏛️ Исторические храмы и монастыри
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍🏫 Квалифицированный гид
  • 🍽️ Обед в монастырской трапезной
Дивногорье 2 в 1
Дивногорье 2 в 1© Вячеслав
Дивногорье 2 в 1© Вячеслав
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Большие Дивы
  • Малые Дивы
  • Маяцкое городище
  • Пещерный храм Сицилийской Божией Матери
  • Храм Иоанна Предтечи

Описание экскурсии

09:00 — выезд на экскурсию

Отправляемся к Дивногорье — природно-исторический комплекс, где расположено несколько интереснейших памятников природы, истории, археологии и комплексы церквей в меловых скалах.

11:00 — Большие Дивы

Первые 400 ступенек от основания мелового останца приведут нас к пещерному храму Сицилийской Божией Матери. Вы узнаете историю возникновения как пещер, так и загадочных «див», ради которых большинство путешественников сюда и приезжает.

В хорошую погоду можно будет подняться на вершину плато (это примерно ещё 400 ступенек) и прогуляться по территории Маяцкого городища среди развалин древней крепости.

15:00 — Малые Дивы

Здесь находится монастырь — это обычное привычного нам всем вида здание. Но среди его построек есть и пещерная церковь — храм Иоанна Предтечи 17 века, внутрь которого тоже можно попасть. Поговорим о его истории и архитектуре, сопоставляя с римскими катакомбами. И осмотрим обводную галерею с часовнями и меловые столбы, один из которых напоминает звонницу или колокольню.

17:00 — поздний обед в монастыре

20:00 — возвращение в Воронеж

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • В стоимость входит:
    — сопровождение квалифицированного гида
    — проезд на комфортабельном автомобиле
    — экскурсионное обслуживание по программе
    — входные билеты на экскурсионные объекты
    — обед в монастырской трапезной
  • Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 32 000 ₽, для группы 7-15 человек 71 800 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
Входит в следующие категории Воронежа

