Отправляемся к Дивногорье — природно-исторический комплекс, где расположено несколько интереснейших памятников природы, истории, археологии и комплексы церквей в меловых скалах.
11:00 — Большие Дивы
Первые 400 ступенек от основания мелового останца приведут нас к пещерному храму Сицилийской Божией Матери. Вы узнаете историю возникновения как пещер, так и загадочных «див», ради которых большинство путешественников сюда и приезжает.
В хорошую погоду можно будет подняться на вершину плато (это примерно ещё 400 ступенек) и прогуляться по территории Маяцкого городища среди развалин древней крепости.
15:00 — Малые Дивы
Здесь находится монастырь — это обычное привычного нам всем вида здание. Но среди его построек есть и пещерная церковь — храм Иоанна Предтечи 17 века, внутрь которого тоже можно попасть. Поговорим о его истории и архитектуре, сопоставляя с римскими катакомбами. И осмотрим обводную галерею с часовнями и меловые столбы, один из которых напоминает звонницу или колокольню.
17:00 — поздний обед в монастыре
20:00 — возвращение в Воронеж
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
В стоимость входит: — сопровождение квалифицированного гида — проезд на комфортабельном автомобиле — экскурсионное обслуживание по программе — входные билеты на экскурсионные объекты — обед в монастырской трапезной
Если в вашей группе от 4 до 6 человек, стоимость экскурсии составит 32 000 ₽, для группы 7-15 человек 71 800 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Провёл экскурсии для 431 туриста
Меня зовут Вячеслав. С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Мы гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей и обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.