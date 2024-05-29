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что монастырь находится на территории заповедника, заранее гид об этом не сообщил и мы подумали, что будет остановка на обратном пути, но её не было и остальные члены группы побывали в монастыре без нас, обидно. Рекомендую сообщать план экскурсии заранее, чтобы желающие посетить все объекты не терялись и понимали что и где находится и как будет проходить прогулка.