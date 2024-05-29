1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
«Необходимо быть в удобной обуви и практичной одежде, которая позволит находиться на природе — меловые пещеры, пересеченная местность и т»
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
«Насладитесь донскими пейзажами и наберете родниковой воды из целебного источника «Семь ручьев»»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
«С первых минут в заповеднике вас обступят белоснежные горы: разберемся, откуда они появились и что скрывается под меловой толщей»
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
«В Воронежском биосферном заповеднике вы подышите чистым воздухом, пройдете по экотропам, заглянете в музей Природы и понаблюдаете за очаровательными местными бобрами»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Музей Палеолита в селе Костенки, где вы познакомитесь с жизнью людей Каменного века и особенностями окружавшей их природы»
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Следующее чудо на нашем пути — природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
«Воронежский государственный природный биосферный заповедник Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан в 1927 г»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
«Экскурсия идеально подойдет любителям рыбалки или увлеченным путешественникам, которым наскучили простые обзорные экскурсии по городам»
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Галичья Гора и водопад Русанов ручей в Воронеже
Погрузитесь в природу Воронежа: от питомника хищных птиц до водопада Русанов ручей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Остановимся на обед в кафе, а после прогуляемся к живописному водопаду Русанов ручей»
Расписание: См. календарь
21 июля в 09:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
«Летнее приключение Я приглашаю вас отправиться в Ломовской природно-ландшафтный парк — удивительное место, где можно отлично отдохнуть летним днем»
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
Групповая
11 часов
Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер
Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас
Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина)
«Пещерные храмы и средневековая крепость Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник «Дивногорье»»
3 ноя в 08:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
«Выйдем в старое русло реки Воронеж и полюбуемся заводями кувшинок и разнообразием здешней природы»
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
- ВВладимир27 мая 2024Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
- ЕЕлена27 мая 2024В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
- ООльга25 мая 2024Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ВВиктор5 мая 2024👌
- ООльга2 мая 2024Вчера ездили на экскурсию в Дивногорье. Огромное спасибо Светлане и как организатору и как отличному рассказчику. На многие вещи мы просто не обратили бы внимания, если бы гуляли сами. Места очень красивые и интересные.
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Природа и пейзажи»
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