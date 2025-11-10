Обзорная экскурсия по центру Воронежа плюс исторические гастрономические зарисовки о развитии общепита с древних времен 17 века и до наших дней. Трактиры и рестораны, буфеты и столовые всегда были местом встреч и общения воронежцев.
Какая обстановка была в дореволюционных заведениях для богатых и бедных, как повлияла смена режима на общепит и чем кормили в советских столовых.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 18:00
Описание экскурсииПриглашаем вас на эксклюзивную авторскую экскурсию по историческому центру Воронежа! Откройте для себя не только историю города, но и гастрономические традиции, которые стали неотъемлемой частью жизни его жителей на протяжении веков. Что вас ждет:Мы прогуляемся по старинным улицам и площадям: Хлебной, Мясницкой, Щепной, где когда-то располагались первые трактиры, рестораны и буфеты. Вы узнаете, как менялась культура общепита с XVII века до наших дней.
- Какая атмосфера царила в дореволюционных заведениях?
- Чем угощали в трактире для простолюдинов и в ресторанах для знати?
- Как смена режимов отразилась на гастрономии, и чем кормили в советских столовых? Вы узнаете:• Какие блюда подавали во времена Петра I и почему его трапеза вошла в историю.
- Что такое обед из четырех перемен блюд в знаменитой «Стрельне».
- Почему булочки назывались «Жулики», а осетрина — «а-ля Брошь».
- Что за загадочные блюда появились в голодные годы гражданской войны: котлеты «Слезай, приехали» и каша «Шрапнель».
- Кто такие «воронежские водохлебы» и чем прославились знаменитые коньяки графа Бутурлина. Для кого эта экскурсия? Для всех, кто любит интересные истории, хочет узнать больше о прошлом города и попробовать представить, чем жили и наслаждались воронежцы на протяжении веков. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и увлекательной: мы обсудим кулинарные секреты, разгадаем тайны старинных названий блюд и заглянем в кулинарный Воронеж прошлого. Важная информация: Экскурсия пешеходная или экскурсия проводится на транспорте заказчика. Возрастное ограничение - 18+.
Окончательно время встречи будет установлено по желанию заказчика при обсуждении заказа
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- «Антижлобский» лечебный стул
- Кольцовский сквер и памятник А. Кольцову
- Место старинной Щепной площади и «Тырло»
- Памятники Биму
- Гостиницы Бристоль и Центральная (19 век)
- Дом П.К. Капканщикова
- Духовная Семинария
- Дом Шванвича (он же дом со львами и дом со скелетом)
- Площадь Победы
- Памятник Петру 1
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бунинский сквер. Памятник И.А. Бунину
Завершение: Пр. Революции. Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Окончательно время встречи будет установлено по желанию заказчика при обсуждении заказа
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная или экскурсия проводится на транспорте заказчика
- Возрастное ограничение - 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
