Обзорная экскурсия по центру Воронежа плюс исторические гастрономические зарисовки о развитии общепита с древних времен 17 века и до наших дней. Трактиры и рестораны, буфеты и столовые всегда были местом встреч и общения воронежцев.



Какая обстановка была в дореволюционных заведениях для богатых и бедных, как повлияла смена режима на общепит и чем кормили в советских столовых.