Необычные экскурсии по Воронежу

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Воронеже, цены от 1 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 4 чел.
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
2 отзыва
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500 за человека
Городей - театрализованная прогулка
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 19:00
1 690 за человека
Экскурсия на осетровую ферму
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
11 отзывов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500 за человека
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за человека
Ломовской природно-ландшафтный парк: cамое яркое приключение лета
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800 за человека
Тайная сторона Воронежа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100 за всё до 5 чел.
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800 за человека
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
    В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
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    что монастырь находится на территории заповедника, заранее гид об этом не сообщил и мы подумали, что будет остановка на обратном пути, но её не было и остальные члены группы побывали в монастыре без нас, обидно. Рекомендую сообщать план экскурсии заранее, чтобы желающие посетить все объекты не терялись и понимали что и где находится и как будет проходить прогулка.

  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • М
    Маргарита
    30 апреля 2024
    Городей - театрализованная прогулка
    Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.
  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
  • М
    Марьяна
    11 апреля 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
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    прекрасный рассказчик. Получили максимум удовольствия от сегодняшнего дня в Воронеже и Рамони. Супер четкий тайминг и продуманная структура экскурсии очень порадовали и позволили нам успеть осуществить все наши планы на день. Огромное спасибо!!! Непременно будем рекомендовать Светлану всем знакомым и друзьям, собирающимся посетить Воронеж

  • И
    Игорь
    23 марта 2024
    Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
    Экскурсию нам проводил Павел, о чем заранее мы договорились с Виктором. Мы остались очень довольны экскурсией, за 2 часа мы ознакомились
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    с основными достопримечательностями города, узнали историю и интересные факты. Особенно хочу отметить Павла, подача информации была на высоте, все понятно и интересно, время пролетело на одном дыхании. Изначально мы скептически отнеслись к городу в целом, но после экскурсии мы хотим вернуться и обязательно воспользуемся другими экскурсиями.

  • Я
    Яна
    10 марта 2024
    Городей - театрализованная прогулка
    Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*
  • О
    Оксана
    10 марта 2024
    Экскурсия на осетровую ферму
    Замечательная экскурсия для детей и взрослых. Экскурсовод Ирина - просто душевный человек. А Роман- хозяин фермы, зарядил нас своей энергией,
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    любовью к своему делу. Мы рады, что побывали в этом месте, попробовали вкусного шашлычка с чаем. А ручные осетры- восторг! Спасибо за доставленное удовольствие всем участникам экскурсии!

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2023
    Экскурсия на осетровую ферму
    У гости к осетрам! Очень понравилась экскурсия в Осетровое поместье! Побывали во время школьных осенних каникул с семилетним внуком. Ничуть не пожалели! Познавательно, увлекательно! Испытали массу положительных эмоций! Спасибо организаторам за приятную атмосферу!
  • О
    Ольга
    16 сентября 2023
    Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» Белогорье
    Павловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Необычные»

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  1. 2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
  2. Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
  3. «В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
  4. Городей - театрализованная прогулка
  5. Экскурсия на осетровую ферму
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  2. Благовещенский собор
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  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
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