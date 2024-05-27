1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
«В гости к бобрам»: Воронежский биосферный заповедник
Посетите уникальный Воронежский биосферный заповедник и Толшевский Спасо-Преображенский монастырь на нашей экскурсии
Начало: Площадь Ленина (центр. вход в библиотеку Никитина)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 июля в 09:00
25 авг в 09:00
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Театрализованная экскурсия Городей в Воронеже: погружение в историю
Наденьте наушники и мантию, следуйте за Городеем по Воронежу. Узнайте истории города в 99-минутной прогулке с атмосферным саундтреком
Начало: Кольцовский сквер, Воронеж
Расписание: Суббота 18:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Мини-группа
16 часов
Групповая экскурсия в Ломовской парк: мастер-классы и развлечения
Не упустите шанс провести день в Ломовском парке! Вас ждут мастер-класс кузнеца, пасека с дикими пчелами и плавучая хата
Начало: Площадь Ленина, 2, Воронеж
Расписание: См. календарь
29 июня в 07:00
31 авг в 07:00
3 800₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024В целом хорошая экскурсия, году, Владиславу спасибо. Но, увы, мы не попали в монастырь, отделились от группы, и не знали,
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ММаргарита30 апреля 2024Интересно, своеобразно, очень доброжелательные организаторы. А заключительный аккорд экскурсии - запуск шариков в ночное небо - очень приятный бонус ко всему увиденному и услышанному.
- ААнна17 апреля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия. Светлана - профессионал своего дела, увлекательно рассказывала не только о прошлом города и усадьбы, но и о событиях сегодняшнего дня. Была впервые в Воронеже. Обязательно вернусь в этот чудный городок ещё раз. Спасибо
- ММарьяна11 апреля 2024Отлично подготовленная и проведенная экскурсия. Материала очень много, при этом ни на минуту за 6 часов не становится скучно. Светлана
- ИИгорь23 марта 2024Экскурсию нам проводил Павел, о чем заранее мы договорились с Виктором. Мы остались очень довольны экскурсией, за 2 часа мы ознакомились
- ЯЯна10 марта 2024Спасибо за положительные эмоции! Мне очень понравилось с самой первой сладкой минуты и до самой последней:) С удовольствием буду рассказывать друзьям и буду ждать ещё ваших экскурсий!:) Огромное спасибо!!! Вы творите настоящую магию *-*
- ООксана10 марта 2024Замечательная экскурсия для детей и взрослых. Экскурсовод Ирина - просто душевный человек. А Роман- хозяин фермы, зарядил нас своей энергией,
- ННаталья5 ноября 2023У гости к осетрам! Очень понравилась экскурсия в Осетровое поместье! Побывали во время школьных осенних каникул с семилетним внуком. Ничуть не пожалели! Познавательно, увлекательно! Испытали массу положительных эмоций! Спасибо организаторам за приятную атмосферу!
- ООльга16 сентября 2023Павловская верфь «: пещерный мужской монастырь» БелогорьеПавловск (исторический центр)- компактный, уютный городок с прекрасной набережной! А монастырь в Белогорье- просто чудо-чудное…. плюс приятный бонус прогулка по Дону от Павловска до монастыря и обратно.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Необычные»
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