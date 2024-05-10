Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже

Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)

«Далее мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие»