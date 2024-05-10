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5 часов
Впечатляющая экскурсия на осетровую ферму в Воронеже: покормите осетров
Приглашаем на увлекательную экскурсию на осетровую ферму под Воронежем. Вас ждет незабываемое знакомство с осетрами, их кормление и фотосессия
Начало: Пл. Ленина, 2, Воронеж
«Вы узнаете все тонкости выращивания рыб, покормите их с рук, а также посетите краеведческий музей и попробуете шашлык из осетра»
Расписание: См. расписание
13 июля в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве
Погрузитесь в удивительный мир природы и гастрономии на экскурсии «В гости к бобрам и дегустация на осетровом хозяйстве» в Воронеже
Начало: Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
«Далее мы отправимся в осетровое хозяйство – невероятное гастрономическое путешествие»
Расписание: Сбор на площади Ленина в 9:00
20 июня в 09:00
18 июля в 09:00
3 300₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия-дегустация в пивоваренный замок «ТАРКОС» в Воронеже
Погрузитесь в мир пивоварения с харизматичным экскурсоводом, узнайте секреты производства и насладитесь дегустацией пива прямо из танка
Начало: Пл. Ленина, 2, библиотека ИМ.И. Никитина
«Воронеж — город гастрономического туризма»
13 июля в 14:30
20 июля в 14:30
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 мая 2024Очень интересная поездка. Впервые побывала в осетровом хозяйстве,узнала много нового о рыбах ценных пород, кормили из рук осетров‐- эмоции, как в детстве, уезжать не хотелось. Ели в беседке уху из осетра, форель г/к, чай с шиповником. Всем советую побывать.
- ММаргарита30 апреля 2024Замечательная экскурсия. Узнали много интересных фактов и о бобрах, и об осетрах. А уж процесс кормления рыб с руки - полный релакс!
- ООксана10 марта 2024Замечательная экскурсия для детей и взрослых. Экскурсовод Ирина - просто душевный человек. А Роман- хозяин фермы, зарядил нас своей энергией,
- ННаталья5 ноября 2023У гости к осетрам! Очень понравилась экскурсия в Осетровое поместье! Побывали во время школьных осенних каникул с семилетним внуком. Ничуть не пожалели! Познавательно, увлекательно! Испытали массу положительных эмоций! Спасибо организаторам за приятную атмосферу!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Гастрономические»
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