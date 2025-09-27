Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Воронежа

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Воронеже, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Квест
до 5 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Начало: На площади Ленина
«Я подготовила квест-прогулку по атмосферным рюмочным и пивным, где вас ждут местный крафт, авторские настойки, ностальгия по СССР и китайские вкусовые изыски»
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 сентября 2025
    Воронеж исторический и современный
    Прекрасная экскурсия. Удобный автомобиль. Виктор прекрасно знает город и его историю. Узнали много интересного и увидели красивые места города. Экскурсия прошла в приятном общении. Однозначно рекомендуем.
  • В
    Василий
    4 сентября 2025
    Воронеж исторический и современный
    Великолепная экскурсия по всем оценочным показателям!
    Искренне рекомендуем!
  • Б
    Брюшкова
    1 сентября 2025
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо ГИДу за интересный день! Виктор для подготовленного туриста - не примитивное перечисление фактов и дат, а глубокое знание итории
    читать дальше

    города, приятная манера общения, чувство юмора, надёжность и отзывчивость (увидев на набережной пострадавшую от рекламного щита девушку, сразу вызвал скорую, нам помог разработать маршруты экскурсий по музеям Воронежа).
    Надеемся ещё раз встретиться с ним на других маршрутах.
    Татьяна, Алина, Михаил и Тимофей. г. Липецк

  • А
    Алла
    26 августа 2025
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия очень понравилась. Замечательный и эрудировпнный рассказчик Виктор поразил нас знанием истории как Воронежа в целом, так и каждого отдельного здания или памятника. На любой вопрос находился ответ.
    Автомобиль комфортный. Нас забрали с места проживания в назначенное время.
    Рекомендую.
  • И
    Ирина
    16 августа 2025
    Воронеж исторический и современный
    Все ожидания от экскурсии оправдались, великолепный рассказчик Виктор, с прекрасным чувством юмора, узнали много интересного и неожиданного
  • К
    Константин
    13 августа 2025
    Воронеж исторический и современный
    Виктор превзошёл все ожидания.
    Энцеклопедические знания, широкий кругозор, неформальная подача материала. Время пролетело незаметно.
    Большое спасибо!!!
  • О
    Олег
    7 августа 2025
    Воронеж исторический и современный
    Профессионал!!! Экскурсия отличная, интересная!!! Берите 4 часа!!! Два пролетели мгновенно.
  • В
    Василий
    29 июля 2025
    Воронеж исторический и современный
    Виктор бомба!!! Динамика, знания, подача информации!!!! Очень рекомендуем!!
  • В
    Владислав
    21 июля 2025
    Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
    Отлично все понравилось!!!
    Спасибо большое)))
    Отлично все понравилось!!!
  • И
    Ирина
    11 июля 2025
    Воронеж исторический и современный
    Огромное спасибо Вячеславу - нашему гиду! Мы узнали много нового, важного и занимательного. Полюбили прекрасный город и его жителей!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Виктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль только два часа пролетели слишком быстро. Нужно будет обязательно повторить. За рекомендацию ресторана, отдельное спасибо 🫶
    Виктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль толькоВиктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль только
  • Б
    Богомолов
    15 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсовод Наталья, вне конкуренции!!! Если кто соберётся в Воронеж, рекомендую только её!!!
  • С
    Светлана
    15 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсию проводил Павел. Все прошло на высшем уровне. Время подстроил под нас. Забрал с места проживания. Два с половиной часа
    читать дальше

    пролетели незаметно. Много посмотрели много узнали. Отлично провели время. Павел интересный харизматичный приятный. Настоящий мастер своего дела с голубыми глазками. Если ещё приедим будим брать экскурсию с его сопровождением. Однозначно рекомендую.

  • В
    Вячеслав
    13 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Все прошло на одном дыхании! Я был с супругой и сыном (5 лет), все остались довольны! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Отличная экскурсия, Виктор покорил знанием материала, любовью к истории города и подачей материала. Это не только интересно, занимательно, но и в ногу со временем. Обязательно порекомендую друзьям.
  • С
    Светлана
    1 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Отличная экскурсия с замечательным гидом-краеведом Виктором в маленькой компании. Кому интересен живой рассказ с творческим подходом к пожеланиям экскурсантов -
    читать дальше

    это к Виктору. Много знает, вовлечён всей душой в дело, которым занимается, открыт к людям и обожает свой родной Воронеж. Самые лучшие впечатления от общения с ним и с историей города, его достопримечательностями. Огромная благодарность!

  • И
    Ирина
    1 июня 2025
    Воронеж исторический и современный
    Виктор открыл нам город с новой стороны. Это было ярко, наполнено смыслами. эрудированный, харизматичный и бесконечно влюбленный в город Виктор прекрасно владеет историческими материалами и умеет поделиться ими с гостями🤗🔥
  • А
    Александр
    1 мая 2025
    Воронеж исторический и современный
    Замечательный гид. Всем очень понравилась экскурсия. Видно что Виктор знает и любит Воронеж! Спасибо)
  • Н
    Наталья
    23 марта 2025
    Воронеж исторический и современный
    Хотели показать гостье из Сибири Воронеж, сделав акцент на истории ВОВ. Вячеслав мгновенно учел все пожелания! Экскурсия прошла блестяще: мы
    читать дальше

    сами влюбились в город заново, а гостья уехала очарованная. Время пролетело как 5 минут, настолько было увлекательно. Спасибо за прекрасный день и гордость за наш город!

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам проводил экскурсию Павел, очень интересно рассказывал об истории и особенностях города. 2 часа просто пролетели!

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Воронеж исторический и современный
  2. Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
  3. Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Каменный Мост
  4. Площадь Ленина
  5. Театр оперы и балета
  6. Замок принцессы Ольденбургской
  7. Набережная
  8. Лысая гора
  9. Усадьба Веневитиновых
  10. Гото Предестинация
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в октябре 2025
Сейчас в Воронеже в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Воронеже на 2025 год по теме «Авторские», 119 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь