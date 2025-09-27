Е Елена Воронеж исторический и современный Прекрасная экскурсия. Удобный автомобиль. Виктор прекрасно знает город и его историю. Узнали много интересного и увидели красивые места города. Экскурсия прошла в приятном общении. Однозначно рекомендуем.

В Василий Воронеж исторический и современный Великолепная экскурсия по всем оценочным показателям!

Искренне рекомендуем!

Б Брюшкова Воронеж исторический и современный читать дальше города, приятная манера общения, чувство юмора, надёжность и отзывчивость (увидев на набережной пострадавшую от рекламного щита девушку, сразу вызвал скорую, нам помог разработать маршруты экскурсий по музеям Воронежа).

Надеемся ещё раз встретиться с ним на других маршрутах.

Татьяна, Алина, Михаил и Тимофей. г. Липецк Спасибо ГИДу за интересный день! Виктор для подготовленного туриста - не примитивное перечисление фактов и дат, а глубокое знание итории

А Алла Воронеж исторический и современный Экскурсия очень понравилась. Замечательный и эрудировпнный рассказчик Виктор поразил нас знанием истории как Воронежа в целом, так и каждого отдельного здания или памятника. На любой вопрос находился ответ.

Автомобиль комфортный. Нас забрали с места проживания в назначенное время.

Рекомендую.

И Ирина Воронеж исторический и современный Все ожидания от экскурсии оправдались, великолепный рассказчик Виктор, с прекрасным чувством юмора, узнали много интересного и неожиданного

К Константин Воронеж исторический и современный Виктор превзошёл все ожидания.

Энцеклопедические знания, широкий кругозор, неформальная подача материала. Время пролетело незаметно.

Большое спасибо!!!

О Олег Воронеж исторический и современный Профессионал!!! Экскурсия отличная, интересная!!! Берите 4 часа!!! Два пролетели мгновенно.

В Василий Воронеж исторический и современный Виктор бомба!!! Динамика, знания, подача информации!!!! Очень рекомендуем!!

В Владислав Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+) Отлично все понравилось!!!

Спасибо большое)))

И Ирина Воронеж исторический и современный Огромное спасибо Вячеславу - нашему гиду! Мы узнали много нового, важного и занимательного. Полюбили прекрасный город и его жителей!

Е Екатерина Воронеж исторический и современный Виктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль только два часа пролетели слишком быстро. Нужно будет обязательно повторить. За рекомендацию ресторана, отдельное спасибо 🫶

Б Богомолов Воронеж исторический и современный Экскурсовод Наталья, вне конкуренции!!! Если кто соберётся в Воронеж, рекомендую только её!!!

С Светлана Воронеж исторический и современный читать дальше пролетели незаметно. Много посмотрели много узнали. Отлично провели время. Павел интересный харизматичный приятный. Настоящий мастер своего дела с голубыми глазками. Если ещё приедим будим брать экскурсию с его сопровождением. Однозначно рекомендую. Экскурсию проводил Павел. Все прошло на высшем уровне. Время подстроил под нас. Забрал с места проживания. Два с половиной часа

В Вячеслав Воронеж исторический и современный Все прошло на одном дыхании! Я был с супругой и сыном (5 лет), все остались довольны! Рекомендую!

О Ольга Воронеж исторический и современный Отличная экскурсия, Виктор покорил знанием материала, любовью к истории города и подачей материала. Это не только интересно, занимательно, но и в ногу со временем. Обязательно порекомендую друзьям.

С Светлана Воронеж исторический и современный читать дальше это к Виктору. Много знает, вовлечён всей душой в дело, которым занимается, открыт к людям и обожает свой родной Воронеж. Самые лучшие впечатления от общения с ним и с историей города, его достопримечательностями. Огромная благодарность! Отличная экскурсия с замечательным гидом-краеведом Виктором в маленькой компании. Кому интересен живой рассказ с творческим подходом к пожеланиям экскурсантов -

И Ирина Воронеж исторический и современный Виктор открыл нам город с новой стороны. Это было ярко, наполнено смыслами. эрудированный, харизматичный и бесконечно влюбленный в город Виктор прекрасно владеет историческими материалами и умеет поделиться ими с гостями🤗🔥

А Александр Воронеж исторический и современный Замечательный гид. Всем очень понравилась экскурсия. Видно что Виктор знает и любит Воронеж! Спасибо)

Н Наталья Воронеж исторический и современный читать дальше сами влюбились в город заново, а гостья уехала очарованная. Время пролетело как 5 минут, настолько было увлекательно. Спасибо за прекрасный день и гордость за наш город! Хотели показать гостье из Сибири Воронеж, сделав акцент на истории ВОВ. Вячеслав мгновенно учел все пожелания! Экскурсия прошла блестяще: мы