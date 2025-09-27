Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеВоронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6300 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Начало: На площади Ленина
«Я подготовила квест-прогулку по атмосферным рюмочным и пивным, где вас ждут местный крафт, авторские настойки, ностальгия по СССР и китайские вкусовые изыски»
20 окт в 09:00
21 окт в 09:00
12 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная авторская экскурсия по историческому центру Воронежа
Увидеть значимые достопримечательности города и услышать всё самое интересное о нём
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 сентября 2025Прекрасная экскурсия. Удобный автомобиль. Виктор прекрасно знает город и его историю. Узнали много интересного и увидели красивые места города. Экскурсия прошла в приятном общении. Однозначно рекомендуем.
- ВВасилий4 сентября 2025Великолепная экскурсия по всем оценочным показателям!
Искренне рекомендуем!
- ББрюшкова1 сентября 2025Спасибо ГИДу за интересный день! Виктор для подготовленного туриста - не примитивное перечисление фактов и дат, а глубокое знание итории
- ААлла26 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Замечательный и эрудировпнный рассказчик Виктор поразил нас знанием истории как Воронежа в целом, так и каждого отдельного здания или памятника. На любой вопрос находился ответ.
Автомобиль комфортный. Нас забрали с места проживания в назначенное время.
Рекомендую.
- ИИрина16 августа 2025Все ожидания от экскурсии оправдались, великолепный рассказчик Виктор, с прекрасным чувством юмора, узнали много интересного и неожиданного
- ККонстантин13 августа 2025Виктор превзошёл все ожидания.
Энцеклопедические знания, широкий кругозор, неформальная подача материала. Время пролетело незаметно.
Большое спасибо!!!
- ООлег7 августа 2025Профессионал!!! Экскурсия отличная, интересная!!! Берите 4 часа!!! Два пролетели мгновенно.
- ВВасилий29 июля 2025Виктор бомба!!! Динамика, знания, подача информации!!!! Очень рекомендуем!!
- ВВладислав21 июля 2025Отлично все понравилось!!!
Спасибо большое)))
- ИИрина11 июля 2025Огромное спасибо Вячеславу - нашему гиду! Мы узнали много нового, важного и занимательного. Полюбили прекрасный город и его жителей!
- ЕЕкатерина18 июня 2025Виктор был великолепен, глубокие знания, отлично поставленная речь, очень интересно, познавательно и не утомительно. Жаль только два часа пролетели слишком быстро. Нужно будет обязательно повторить. За рекомендацию ресторана, отдельное спасибо 🫶
- ББогомолов15 июня 2025Экскурсовод Наталья, вне конкуренции!!! Если кто соберётся в Воронеж, рекомендую только её!!!
- ССветлана15 июня 2025Экскурсию проводил Павел. Все прошло на высшем уровне. Время подстроил под нас. Забрал с места проживания. Два с половиной часа
- ВВячеслав13 июня 2025Все прошло на одном дыхании! Я был с супругой и сыном (5 лет), все остались довольны! Рекомендую!
- ООльга12 июня 2025Отличная экскурсия, Виктор покорил знанием материала, любовью к истории города и подачей материала. Это не только интересно, занимательно, но и в ногу со временем. Обязательно порекомендую друзьям.
- ССветлана1 июня 2025Отличная экскурсия с замечательным гидом-краеведом Виктором в маленькой компании. Кому интересен живой рассказ с творческим подходом к пожеланиям экскурсантов -
- ИИрина1 июня 2025Виктор открыл нам город с новой стороны. Это было ярко, наполнено смыслами. эрудированный, харизматичный и бесконечно влюбленный в город Виктор прекрасно владеет историческими материалами и умеет поделиться ими с гостями🤗🔥
- ААлександр1 мая 2025Замечательный гид. Всем очень понравилась экскурсия. Видно что Виктор знает и любит Воронеж! Спасибо)
- ННаталья23 марта 2025Хотели показать гостье из Сибири Воронеж, сделав акцент на истории ВОВ. Вячеслав мгновенно учел все пожелания! Экскурсия прошла блестяще: мы
- ЕЕвгения23 сентября 2024Нам проводил экскурсию Павел, очень интересно рассказывал об истории и особенностях города. 2 часа просто пролетели!
