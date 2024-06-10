Воронеж - детям! Групповая экскурсия

Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Специально для детей 1-4 классов разработана экскурсия-сказка, которая погрузит в историю Воронежа без сложных терминов. Гуляем, карабкаемся, рассматриваем достопримечательности, картинки и фото. Угадываем, чем занимались представители профессий из прошлого. Постоянное
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общение в формате диалога повышает вовлечённость. Начнём с площади Ленина, узнаем о крепости Воронеж, зайдём в Кольцовский сквер, поговорим о поэте Кольцове, остановимся у памятника Никитину, прогуляемся по проспекту Революции и закончим у памятника Петру I. Билеты покупаются как на детей, так и на сопровождающих

5 причин купить эту экскурсию

  1. 👶 Экскурсия специально для младших школьников
  2. 🏰 Узнаем историю Воронежа без сложных терминов
  3. 🗣️ Формат диалога повышает вовлечённость
  4. 📸 Рассматриваем картинки и фото
  5. 🚶‍♂️ Гуляем по историческим местам города

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Кольцовский сквер
  • Памятник Никитину
  • Проспект Революции
  • Памятник Петру I
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Начнём с площади Ленина, где когда-то была торговая зона, узнаем о крепости Воронеж
  • Далее зайдём в Кольцовский сквер и поговорим о нашем поэте Кольцове
  • Остановимся у памятника Никитину, прогуляемся по главной улице города — проспекту Революции
  • Закончится экскурсия у памятника Петру I. Он был возведён на средства местных жителей ещё в конце 19 века.

Мы узнаем:

  • Почему и как появился город Воронеж
  • Кто были первыми жителями воронежской крепости и почему территорию области называли Диким полем
  • Какие профессии раньше существовали
  • Как учились дети 200 лет назад
  • Как был устроен город Воронеж
  • Почему Пётр I — Великий и как он связан с Воронежем

Организационные детали

Эта экскурсия для детей младшего школьного возраста, 1–4 класс. Билеты покупаются как на детей, так и на сопровождающих.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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