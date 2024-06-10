Специально для детей 1-4 классов разработана экскурсия-сказка, которая погрузит в историю Воронежа без сложных терминов. Гуляем, карабкаемся, рассматриваем достопримечательности, картинки и фото. Угадываем, чем занимались представители профессий из прошлого. Постоянное
5 причин купить эту экскурсию
- 👶 Экскурсия специально для младших школьников
- 🏰 Узнаем историю Воронежа без сложных терминов
- 🗣️ Формат диалога повышает вовлечённость
- 📸 Рассматриваем картинки и фото
- 🚶♂️ Гуляем по историческим местам города
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Кольцовский сквер
- Памятник Никитину
- Проспект Революции
- Памятник Петру I
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём с площади Ленина, где когда-то была торговая зона, узнаем о крепости Воронеж
- Далее зайдём в Кольцовский сквер и поговорим о нашем поэте Кольцове
- Остановимся у памятника Никитину, прогуляемся по главной улице города — проспекту Революции
- Закончится экскурсия у памятника Петру I. Он был возведён на средства местных жителей ещё в конце 19 века.
Мы узнаем:
- Почему и как появился город Воронеж
- Кто были первыми жителями воронежской крепости и почему территорию области называли Диким полем
- Какие профессии раньше существовали
- Как учились дети 200 лет назад
- Как был устроен город Воронеж
- Почему Пётр I — Великий и как он связан с Воронежем
Организационные детали
Эта экскурсия для детей младшего школьного возраста, 1–4 класс. Билеты покупаются как на детей, так и на сопровождающих.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.Задать вопрос
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