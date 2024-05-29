🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 84 отзыва Популярное предложение Воронеж: путешествие от истории к современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: По договоренности 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 15 отзывов В тренде Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом Начало: На Площади Ленина 1 600 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 104 отзыва Воронеж - город мировой истории Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Театр оперы и балета 4 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 11 часов 41 отзыв Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом 15 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 32 отзыва Воронежские усадьбы: история и легенды Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 41 отзыв Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 21 отзыв Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу 10 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас Начало: На площади Ленина 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 5 отзывов Популярное предложение Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: В центре Воронежа 1 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 14 отзывов Воронеж и удивительный мир бобров Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами 9 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Популярное предложение «Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности 9 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 9 отзывов Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей Начало: На площади Ленина 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 11 часов Молочная ферма «Эконива» и тайны Дивногорских пещер Узнайте тайны Воронежской области: ферма «Эконива» и пещеры Дивногорья. Вкус местной продукции и удивительные пейзажи ждут вас Начало: Площадь Ленина (вход в библиотеку Никитина) 3 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны Начало: На площади Ленина 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города 6000 5 100 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги Начало: На площади Ленина 1 100 ₽ за человека