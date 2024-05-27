Увидеть самое главное в Воронеже

Найдено 9 экскурсий в категории «Самое главное» в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Воронеж
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100 за человека
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
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    оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
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    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
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    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
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    красивых и интересных мест, узнали историю… вообщем появилось желание снова посетить Воронеж и провести экскурсию с Виктором, очень рекомендую! Спасибо за организацию!

    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Воронеж и удивительный мир бобров
    👌

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
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