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оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!