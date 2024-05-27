Главные экскурсионные места в Воронеже

Найдено 15 экскурсий в категории «Популярные места» в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж исторический и современный
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300 за всё до 4 чел.
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
15 отзывов
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600 за человека
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Воронеж
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Воронежские усадьбы: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
32 отзыва
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Тайны дворца Ольденбургских
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
Воронеж и удивительный мир бобров
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
14 отзывов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100 за всё до 3 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300 за всё до 4 чел.
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100 за человека
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
  • Ю
    Юрий
    25 мая 2024
    2 в 1: Воронеж и дворец Ольденбургских в Рамони
    Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
    читать дальше

    оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
    читать дальше

    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Экскурсия началась с опоздания экскурсовода и небольшого недопонимания относительно способа передвижения (нас было 5 человек и надо было просить минивэн
    читать дальше

    за отдельную плату, чего я не сделала). Но! В дальнейшем это все окупилось сторицей, т к Виктор пешком провел нас по улочкам города, мог рассказать истории практически про каждое историческое здание или период города, он кладезь информации по всем эпохам. Заводил нас туда или показывал то, на что мы, гуляя, никогда не обратили бы внимание. Компенсировал свое опоздание, увеличив время экскурсии. Интересный и увлекательный рассказчик. После к нему можно обратиться за советами по посещению музеев и просто по поводу города. Однозначно советую.

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Воронеж исторический и современный
    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7 лет) заслушались, посмотрели много
    читать дальше

    красивых и интересных мест, узнали историю… вообщем появилось желание снова посетить Воронеж и провести экскурсию с Виктором, очень рекомендую! Спасибо за организацию!

    Спасибо Большое Виктору, за познавательную и интересную экскурсию! Понравилось- все грамотно, четко, мы с дочкой (7

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Воронеж исторический и современный
  2. Воронеж - столица Черноземья
  3. Воронеж - город мировой истории
  4. Добро пожаловать в Воронеж
  5. Воронежские усадьбы: история и легенды
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Замок принцессы Ольденбургской
  4. Набережная
  5. Площадь Ленина
  6. Каменный Мост
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Популярные места" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 100 до 14 999. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Воронеже на 2024 год по теме «Популярные места», 356 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам