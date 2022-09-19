Добро пожаловать в Воронеж

Познакомиться с «визитными карточками» города и услышать его историю на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Воронеж — колоритный город со своим характером. Я помогу вам его раскрыть! Расскажу о сюжетах и людях, определивших его судьбу. Покажу главные достопримечательности, поделюсь местными легендами и преданиями. Вы узнаете, как с Воронежем связаны Лермонтов, Ростропович, Мандельштам и Александр II. Какие события его сформировали и что происходит с ним сегодня.
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
Добро пожаловать в Воронеж
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Воронеже

Мы посетим место основания города, полюбуемся очаровательными особняками, пройдем по Большой Дворянской и заглянем в несколько симпатичных скверов. А гуляя по старинным извилистым улочкам, посмотрим на Воронеж глазами жителей 19-20 веков. Кроме того, я покажу вам много интересных памятников: Высоцкому, Маршаку, Платонову, святителю Митрофану и военному почтальону.

Нескучные истории

Вы проследите развитие Воронежа в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и узнаете о знаковых исторических событиях, повлиявших на дух и облик города. Раскроете, какое место Петр I выбрал для строительства военных кораблей и почему, кто такие кот Василий и сеттер Бим, как Воронеж связан с покорением космоса и как он стал «родиной ВДВ».

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Автомобиль: Lada Xray, комфортно троим, но можно и вчетвером, дети — от 12 лет, детского кресла нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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с
19 сен 2022
Нам очень понравился Воронеж, Экскурсовод Светлана очень все живо рассказывала со своими интересными деталями, Воронеж литературный город, про каждого писателя Светлана рассказала запоминающие истории! посетили очень много мест, даже в храмы успели зайти. очень рекомендую проводить время с пользой и экскурсией от Светланы
Т
16 сен 2022
Чудесная экскурсия, и я в полном восторге от Светланы! Просто невозможно не проникнуться Воронежем, когда при знакомстве с городом рядом такой увлечённые человек. Светлана лёгкий и приятный рассказчик - очень эрудированный и при этом душевный. Показала, рассказала, дала ценные рекомендации. Большое спасибо!
Всем рекомендую!!!
Г
10 сен 2022
Мы приехали из далека посмотреть Воронеж. Заказали экскурсию. Получили удовольствие. Светлана рассказывает с душой,владеет информацией на отлично. Спасибо за замечательно проведенное время. Рекомендую воспользоваться услугами Светланы. Точно не пожалеете.

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