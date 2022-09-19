Мы посетим место основания города, полюбуемся очаровательными особняками, пройдем по Большой Дворянской и заглянем в несколько симпатичных скверов. А гуляя по старинным извилистым улочкам, посмотрим на Воронеж глазами жителей 19-20 веков. Кроме того, я покажу вам много интересных памятников: Высоцкому, Маршаку, Платонову, святителю Митрофану и военному почтальону.
Вы проследите развитие Воронежа в разные эпохи, проникнетесь атмосферой прошлого и узнаете о знаковых исторических событиях, повлиявших на дух и облик города. Раскроете, какое место Петр I выбрал для строительства военных кораблей и почему, кто такие кот Василий и сеттер Бим, как Воронеж связан с покорением космоса и как он стал «родиной ВДВ».