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Групповая
3 часа
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Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
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Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ММария20 мая 2024Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ООльга13 мая 2024Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ООльга7 мая 2024Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
- ГГалина2 мая 2024Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
- ЮЮлия29 апреля 2024Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
- ЕЕлена28 апреля 2024Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
- ААнтон8 апреля 2024Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Для пенсионеров»
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