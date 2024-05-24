Неспешные экскурсии Воронежа для пенсионеров

Найдено 8 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Воронеже, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронеж - столица Черноземья
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
15 отзывов
В тренде
Воронеж - столица Черноземья: путешествие в историю и культуру
Вас ждет захватывающее путешествие по Воронежу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город под новым углом
Начало: На Площади Ленина
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
1 600 за человека
Воронеж - город мировой истории
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
104 отзыва
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500 за человека
Добро пожаловать в Воронеж
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400 за всё до 4 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Тайны дворца Ольденбургских
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Тайны дворца Ольденбургских: путешествие в историю Воронежа
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700 за человека
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Воронеж - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Воронеж - детям! Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Историческая прогулка по Воронежу для детей начальной школы
Эта экскурсия-сказка для младших школьников погрузит в историю Воронежа через увлекательные прогулки и диалоги
Начало: На площади Ленина
10 июня в 10:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Тайны дворца Ольденбургских
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
    Очень рекомендую экскурсию. Много интересной новой информации, заинтересованные экскурсоводы
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Добро пожаловать в Воронеж
    Были на экскурсии 10 мая. Светлана отлично владеет материалом, узнали много интересного о Воронеже и людях, живших в нем и
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    оставивших свой след в его истории и развитии. Единственное, чего нам не хватило в маршруте, так это Площади Победы. Это было бы особенно актуально, т. к. День Победы был накануне. Светлана рассказывает хорошо, экскурсия "зашла" даже 12-летнему ребенку. Всем рекомендую, Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
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    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Спасибо! Экскурсия нам понравилась, Ярослав очень подробно и интересно провел обзор) на все вопросы были получены ответы- очень приятный, ориентированный
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    на клиента экскурсовод) у нас получилась мини группа из двух человек, мы чувствовали себя на индивидуальной программе, город великолепный! Процветания вашей команде!

  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Интересная экскурсия от местного жителя. Ярослав рассказал и показал Воронеж с разных ракурсов: события, люди, места. Единственное замечание: рекомендую экскурсоводу чуть более чётко говорить. Для этого делать перед экскурсией артикуляционную гимнастику.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Добрый день! Экскурсия понравилась! Рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Воронеж - город мировой истории
    Экскурсией мы остались довольны. Общее представление о городе и его истории она даёт. Формат сочетания поездки на машине и пешком очень удобный. Сами пешком смогли увидеть только небольшую часть. Гид профессиональный историк, так что содержание было полезным.
  • А
    Антон
    8 апреля 2024
    Воронеж - столица Черноземья
    Здравствуйте! Были на обзорной экскурсии по Воронежу 7 апреля 2024г. В городе первый раз. Гид Вячеслав очень увлекательно рассказывал, сразу
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    видно, что любит свой город. Много нового и интересного узнали. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Получили много впечатлений. После такого рассказа хочется ещё раз приехать, но уже летом. Советуем!!! Стоить обратить внимание, что вы платите за обзорную экскурсию, но помимо обзорной в комплекте еще и получаете посещение музея без доплаты. Сами хотели изначально посетить корабль, но в выходные дни на него купить билет практически не реально, а тут вам 2 в одном! Экскурсия групповая, но и цена соответствует. У нас кстати группа была совсем не большая и катались на микроавтобусе. Еще раз Спасибо, будем рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Для пенсионеров»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 100 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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