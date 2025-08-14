Е Елена Были на экскурсии с Мариной. Понравился формат. Интересно было и ребенку 8 лет и подростку. Экскурсия была легкой и приятной, были игровые задания и сладкие сувениры, но при этом было достаточно информации и для взрослых. Интересно будет всем. Однозначно советую для посещения с детьми.

Д Дарья Экскурсия идеально подойдет для семей с маленькими детьми. Марина сразу нашла контакт с нашим 6-летним ребенком. Взрослым также было уделено время. Марина легко подстраивает экскурсию под вас и ваших детей, ориентируясь на ваши желания и предпочтения. Однозначно рекомендую!

Е Екатерина Отличная экскурсия. Спасибо огромное Марине за интересный материал. Смогла заинтерсовать ребенка. Мы под огромным впечатлением!

Н Наталья Прекрасная экскурсия для всей семьи. Все были в восторге. Это полноценная экскурсия по городу с игровыми элементами и сюрпризами для детей. Марина замечательный экскурсовод! Большое спасибо!

М Мария Очень интересная экскурсия! Два часа пролетели незаметно. Маршрут проходит по центру города, охватывает время от эпохи Петра 1 до Великой Отечественной войны и современности. Отдельное спасибо за внимание к младшему члену команды.

К Константин Марина - прекрасный рассказчик, умеет найти подход, чтобы было интересно и детям и взрослым. Помимо прекрасной подачи материала, подробно рассказала о том, где поесть вкусно и недорого, что привезти в подарок из Воронежа. И плюс: Марина занимается очень благородным делом - помогает слабовидящим людям узнать Воронеж. Так что не просто рекомендую, а ОЧЕНЬ рекомендую.

А Александр Замечательная экскусия. Остались только положительные эмоции.

Т Татьяна Спасибо огромное за такую замечательную возможность познакомиться с городом! Ходили с дочкой 4,5 лет. Ребенок несколько дней после вспоминал и рассказывал родственникам, как было здорово, что интересного происходило на экскурсии.

С Светлана Спасибо Марине за экскурсию. Все прошло отлично. Маршрут был адаптирован под погодные условия.

А Александр Были на экскурсии с детьми 12 и 9 лет, им очень понравилось. Рекомендуем!

В Виктория Замечательная, душевная экскурсия с Мариной! Интересные факты, исторические фото и загадки завораживают.

Я Яцына Мы приехали семьей в Воронеж из Белгорода на детские каникулы. Заинтересовада экскурсия у Марины, т. к. подходит и для взрослых, и для детей. Я, недолго думая, зарегистрировалась на эту экскурсию, оплатила предоплату и ни разу не пожалела! От всей души благодарю Марину за замечательную экскурсию и с удовольствием буду рекомендовать ее друзьям и знакомым!

А Алексей Выражаем Марине огромную благодарность за наши самые первые потрясающие впечатления о Воронеже! Марина очень интересно рассказала нам об истории города, показала самые знаковые места, маршрут продуман до мельчайших деталей! Спасибо большое за внимательное, душевное и бережное отношение к туристам! Рекомендуем всем!