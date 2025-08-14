Вас ждет увлекательная семейная экскурсия индивидуального формата с прогулкой по историческому центру города, уютным паркам и скверам, и, конечно, интересным рассказом гида о местах по маршруту.
Описание экскурсииВо время необычного путешествия мы познакомимся с историей города, рассмотрим памятники известным воронежцам, загадаем желание у Белого Бима. Младших участников экскурсии ждут загадки, интересные задания, а также подарки на память о посещении Столицы Черноземья.
По субботам, точное время согласуется с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Карла Маркса, 72. Памятник С.Я. Маршаку
Завершение: Первомайский сад
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам, точное время согласуется с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 авг 2025
Были на экскурсии с Мариной. Понравился формат. Интересно было и ребенку 8 лет и подростку. Экскурсия была легкой и приятной, были игровые задания и сладкие сувениры, но при этом было достаточно информации и для взрослых. Интересно будет всем. Однозначно советую для посещения с детьми.
Д
Дарья
25 июл 2025
Экскурсия идеально подойдет для семей с маленькими детьми. Марина сразу нашла контакт с нашим 6-летним ребенком. Взрослым также было уделено время. Марина легко подстраивает экскурсию под вас и ваших детей, ориентируясь на ваши желания и предпочтения. Однозначно рекомендую!
Е
Екатерина
9 июл 2025
Отличная экскурсия. Спасибо огромное Марине за интересный материал. Смогла заинтерсовать ребенка. Мы под огромным впечатлением!
Н
Наталья
1 июл 2025
Прекрасная экскурсия для всей семьи. Все были в восторге. Это полноценная экскурсия по городу с игровыми элементами и сюрпризами для детей. Марина замечательный экскурсовод! Большое спасибо!
М
Мария
24 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Два часа пролетели незаметно. Маршрут проходит по центру города, охватывает время от эпохи Петра 1 до Великой Отечественной войны и современности. Отдельное спасибо за внимание к младшему члену команды.
К
Константин
21 июн 2025
Марина - прекрасный рассказчик, умеет найти подход, чтобы было интересно и детям и взрослым. Помимо прекрасной подачи материала, подробно рассказала о том, где поесть вкусно и недорого, что привезти в подарок из Воронежа. И плюс: Марина занимается очень благородным делом - помогает слабовидящим людям узнать Воронеж. Так что не просто рекомендую, а ОЧЕНЬ рекомендую.
А
Александр
15 мая 2025
Замечательная экскусия. Остались только положительные эмоции.
Т
Татьяна
11 мая 2025
Спасибо огромное за такую замечательную возможность познакомиться с городом! Ходили с дочкой 4,5 лет. Ребенок несколько дней после вспоминал и рассказывал родственникам, как было здорово, что интересного происходило на экскурсии.
С
Светлана
9 мая 2025
Спасибо Марине за экскурсию. Все прошло отлично. Маршрут был адаптирован под погодные условия.
А
Александр
8 апр 2025
Были на экскурсии с детьми 12 и 9 лет, им очень понравилось. Рекомендуем!
В
Виктория
7 апр 2025
Замечательная, душевная экскурсия с Мариной! Интересные факты, исторические фото и загадки завораживают.
Я
Яцына
4 апр 2025
Мы приехали семьей в Воронеж из Белгорода на детские каникулы. Заинтересовада экскурсия у Марины, т. к. подходит и для взрослых, и для детей. Я, недолго думая, зарегистрировалась на эту экскурсию, оплатила предоплату и ни разу не пожалела! От всей души благодарю Марину за замечательную экскурсию и с удовольствием буду рекомендовать ее друзьям и знакомым!
А
Алексей
3 янв 2025
Выражаем Марине огромную благодарность за наши самые первые потрясающие впечатления о Воронеже! Марина очень интересно рассказала нам об истории города, показала самые знаковые места, маршрут продуман до мельчайших деталей! Спасибо большое за внимательное, душевное и бережное отношение к туристам! Рекомендуем всем!
Н
Наталья
29 дек 2024
Благодарим Марину за чудесную экскурсию. Мы прекрасно провели день, многое узнали о городе и жителях Воронежа. Наш ребёнок не очень любит городские экскурсии, но в этот раз он был заинтересован.
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии из Воронежа
Индивидуальная
до 5 чел.
Парадный Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: У площади Ленина
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Воронеж
Исследовать «визитные карточки» и скрытые места города и погрузиться в его богатую историю
Начало: У памятника Петру
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Игровая экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, гуляя по его улицам и паркам. Дети будут в восторге от викторин и подарков
Начало: На улице Карла Маркса
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
3500 ₽ за всё до 6 чел.