Парадный Воронеж - это не просто экскурсия, а погружение в историю и атмосферу города.
Вы увидите, как старинные здания соседствуют с современными постройками, узнаете о ключевых событиях и услышите захватывающие легенды.
Прогулка охватывает такие места, как Благовещенский собор, памятник Петру Первому и Воронежский художественный музей. Это идеальный способ познакомиться с городом, его культурой и историей
Вы увидите, как старинные здания соседствуют с современными постройками, узнаете о ключевых событиях и услышите захватывающие легенды.
Прогулка охватывает такие места, как Благовещенский собор, памятник Петру Первому и Воронежский художественный музей. Это идеальный способ познакомиться с городом, его культурой и историей
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🗺️ Легенды и мифы
- 🎨 Художественные музеи
- 🚶♂️ Прогулка по центру
- 👑 Памятники и скульптуры
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Благовещенский собор
- Памятник Петру Первому
- Управление ЮВЖД
- Воронежский художественный музей ИМ.И.Н. Крамского
- Памятник А. Платонову
- Площадь Победы
- Памятник фронтовому почтальону
- Мариинская гимназия
- Дом книги
- Гостиница «Центральная»
- Гостиница «Бристоль»
- Кукольный театр
- Каменный мост
Описание экскурсии
Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто приезжает к нам впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за несколько часов. Но и для тех, кто стремится узнать город с исторической стороны, на улицах Воронежа найдётся много интересного. Вот лишь некоторые из мест, которые мы посетим:
- Благовещенский собор.
- Памятник Петру Первому.
- Управление ЮВЖД
- Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского
- Памятник А. Платонову
- Площадь Победы
- Памятник фронтовому почтальону
- Мариинская гимназия (Дом офицеров)
- Дом книги
- Гостиница «Центральная» (гостиница Самофалова)
- Гостиница «Бристоль»
- Кукольный театр
- Каменный мост
На протяжении всего маршрута буду сопровождать исторический экскурс необычными историями. Я расскажу:
- Как менялась архитектура Воронежа и какое отношение к этому имели Сталин и Хрущёв
- Где искать оазис в центре города
- Где именно Пётр Первый отдал приказ строить корабли
- Правда ли, что День ВДВ зародился в Воронеже
Организационные детали
Вам необходимо взять с собой хорошее настроение и запал бодрости! А если погода нелётная, обязательно возьмите зонтик или дождевик для комфортной прогулки!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Воронеже
Приветствую вас, дорогие гости! Я Мария — ваш отчаянный и задорный гид по Воронежу. Влюбилась в город, когда в детстве приезжала с родителями на вsходные погулять по набережной и упала в водохранилище, затем переехала сюда жить. Каждый день вдохновляюсь городом и делюсь любовью к нему с путешественниками, готовыми узнавать тайны, неизвестные даже жителям города.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Воронежа
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Воронеж - первое знакомство
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
4000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
6300₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.