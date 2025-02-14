Парадный Воронеж

Познакомьтесь с Воронежем через его архитектуру и легенды. Прогулка по ключевым местам города оставит незабываемые впечатления
Парадный Воронеж - это не просто экскурсия, а погружение в историю и атмосферу города.

Вы увидите, как старинные здания соседствуют с современными постройками, узнаете о ключевых событиях и услышите захватывающие легенды.

Прогулка охватывает такие места, как Благовещенский собор, памятник Петру Первому и Воронежский художественный музей. Это идеальный способ познакомиться с городом, его культурой и историей

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🗺️ Легенды и мифы
  • 🎨 Художественные музеи
  • 🚶‍♂️ Прогулка по центру
  • 👑 Памятники и скульптуры
Парадный Воронеж
Парадный Воронеж
Парадный Воронеж
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Благовещенский собор
  • Памятник Петру Первому
  • Управление ЮВЖД
  • Воронежский художественный музей ИМ.И.Н. Крамского
  • Памятник А. Платонову
  • Площадь Победы
  • Памятник фронтовому почтальону
  • Мариинская гимназия
  • Дом книги
  • Гостиница «Центральная»
  • Гостиница «Бристоль»
  • Кукольный театр
  • Каменный мост

Описание экскурсии

Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто приезжает к нам впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за несколько часов. Но и для тех, кто стремится узнать город с исторической стороны, на улицах Воронежа найдётся много интересного. Вот лишь некоторые из мест, которые мы посетим:

  • Благовещенский собор.
  • Памятник Петру Первому.
  • Управление ЮВЖД
  • Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского
  • Памятник А. Платонову
  • Площадь Победы
  • Памятник фронтовому почтальону
  • Мариинская гимназия (Дом офицеров)
  • Дом книги
  • Гостиница «Центральная» (гостиница Самофалова)
  • Гостиница «Бристоль»
  • Кукольный театр
  • Каменный мост

На протяжении всего маршрута буду сопровождать исторический экскурс необычными историями. Я расскажу:

  • Как менялась архитектура Воронежа и какое отношение к этому имели Сталин и Хрущёв
  • Где искать оазис в центре города
  • Где именно Пётр Первый отдал приказ строить корабли
  • Правда ли, что День ВДВ зародился в Воронеже

Организационные детали

Вам необходимо взять с собой хорошее настроение и запал бодрости! А если погода нелётная, обязательно возьмите зонтик или дождевик для комфортной прогулки!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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