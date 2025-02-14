Парадный Воронеж - это не просто экскурсия, а погружение в историю и атмосферу города. Вы увидите, как старинные здания соседствуют с современными постройками, узнаете о ключевых событиях и услышите захватывающие легенды. Прогулка охватывает такие места, как Благовещенский собор, памятник Петру Первому и Воронежский художественный музей. Это идеальный способ познакомиться с городом, его культурой и историей

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Описание экскурсии

Эта экскурсия идеально подойдёт для тех, кто приезжает к нам впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за несколько часов. Но и для тех, кто стремится узнать город с исторической стороны, на улицах Воронежа найдётся много интересного. Вот лишь некоторые из мест, которые мы посетим:

Благовещенский собор.

Памятник Петру Первому.

Управление ЮВЖД

Воронежский художественный музей им. И. Н. Крамского

Памятник А. Платонову

Площадь Победы

Памятник фронтовому почтальону

Мариинская гимназия (Дом офицеров)

Дом книги

Гостиница «Центральная» (гостиница Самофалова)

Гостиница «Бристоль»

Кукольный театр

Каменный мост

На протяжении всего маршрута буду сопровождать исторический экскурс необычными историями. Я расскажу:

Как менялась архитектура Воронежа и какое отношение к этому имели Сталин и Хрущёв

Где искать оазис в центре города

Где именно Пётр Первый отдал приказ строить корабли

Правда ли, что День ВДВ зародился в Воронеже

Организационные детали

Вам необходимо взять с собой хорошее настроение и запал бодрости! А если погода нелётная, обязательно возьмите зонтик или дождевик для комфортной прогулки!