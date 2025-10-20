Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся на прогулку по литературным местам Воронежа, которые вдохновляли многих поэтов и писателей.



Посетим памятники, скверы и площади, связанные с именами знаменитых воронежцев и поговорим об их биографиях и произведениях. 5 8 отзывов

Описание экскурсии Погружение в мир литературы Вместе с гидом вы отправитесь на тематическую экскурсию по литературному Воронежу. Вас ждут памятники, здания и места, «рассказывающие» литературные истории, а также строки произведений и воспоминаний знаменитых воронежцев. Среди них — лауреат Нобелевской премии И. Бунин, поэт С. Я. Маршак, И. С. Никитин, А. Платонов и другие. Мы побываем в местах, связанных с творчеством этих людей, поговорим об их биографиях и произведениях. Это не просто прогулка по городу — это встреча с Воронежем, который вдохновил мастеров слова и хранит их память в своих улицах и площадях.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятники А.С. Пушкину, И. Бунину, С.А. Есенину, С.Я. Маршаку, В.С. Высоцкому и т. д

Бунинский и Кольцовский скверы

Драматический театр им. Кольцова

Дом в котором жил С.Я. Маршак

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Ленина Завершение: Площадь Победы Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1 часа