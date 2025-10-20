Мы отправимся на прогулку по литературным местам Воронежа, которые вдохновляли многих поэтов и писателей.
Посетим памятники, скверы и площади, связанные с именами знаменитых воронежцев и поговорим об их биографиях и произведениях.
Описание экскурсииПогружение в мир литературы Вместе с гидом вы отправитесь на тематическую экскурсию по литературному Воронежу. Вас ждут памятники, здания и места, «рассказывающие» литературные истории, а также строки произведений и воспоминаний знаменитых воронежцев. Среди них — лауреат Нобелевской премии И. Бунин, поэт С. Я. Маршак, И. С. Никитин, А. Платонов и другие. Мы побываем в местах, связанных с творчеством этих людей, поговорим об их биографиях и произведениях. Это не просто прогулка по городу — это встреча с Воронежем, который вдохновил мастеров слова и хранит их память в своих улицах и площадях.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятники А.С. Пушкину, И. Бунину, С.А. Есенину, С.Я. Маршаку, В.С. Высоцкому и т. д
- Бунинский и Кольцовский скверы
- Драматический театр им. Кольцова
- Дом в котором жил С.Я. Маршак
- И многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 окт 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Алексею. Провел по очень интересным местам. Помимо литературного Воронежа узнали много из истории самого города.
Е
Екатерина
9 сен 2025
Экскурсия понравилась. Открыли для себя очень много в плане литературы. Посмотрели на красивые здания и памятники поэтам и писателям. Спасибо большое.
А
Алексей
13 июн 2025
Очень понравилось. Узнал моменты, которые раньше не знал.
А
Анна
14 сен 2024
Отличная получилась экскурсия, спасибо Алексею за интересный и подробный рассказ о писателях в Воронеже и о самом городе.
Е
Елена
16 июн 2024
Я увидела истерическую часть города с памятниками почитаемым деятелям культуры. Понравилась экскурсия с интересными фактами биографии литературных и музыкальных классиков.
М
Марина
12 июн 2024
Понравилось. Единственное - жаркая погода. Экскурсия отличная
И
Ирина
7 апр 2024
За сегодняшнюю экскурсию огромное спасибо. Если будет организована повторно обязательно приду. . Так как сегодня не все удалось послушать.
В
Вера
1 апр 2023
В конце марта была на вашей экскурсии с сыном. После экскурсии 17- летний ребенок на вопрос: ну как тебе экскурсия? - ответил, что неожиданно, но было НЕ занудно и ему понравилось. По-моему, это лучше оценка, не требующая комментариев. Спасибо, Алексей)
