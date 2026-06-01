1 день

Встреча в Воронеже. Экскурсии "Как рождается сыр?" и "Тайны Дивногорских пещер"

Самостоятельное прибытие в Воронеж.

Встреча с гидом:

08:30-08:40 на ж/д-вокзале Воронеж-1;

09:00 на площади Ленина (у библиотеки им И. С. Никитина).

09:00 Выезд на экскурсии «Как рождается сыр?» и «Тайны Дивногорских пещер»

Вы посетите одну из высокотехнологичных ферм крупнейшего в России производителя молока — компании «ЭкоНива». Это удивительный шанс увидеть, как рождается натуральное молоко, познакомиться с жизнью коров-рекордсменок и понять, что такое настоящее ответственное фермерство. Здесь мы не только узнаем все о современной системе производства молочных продуктов и уходу за животными, но и попробуем продукцию одного из лучших и самых технологичных предприятий Воронежской области.

Далее мы отправимся в гости к буренкам: Вы увидите просторные, светлые и комфортные коровники. Познакомитесь с коровами голштино-фризской породы — самыми продуктивными в мире.

Трогательные момент экскурсии — посещение «ясельной группы»! Здесь живут очаровательные телята в индивидуальных домиках. У Вас будет возможность их погладить, сделать фото и узнать, как за ними ухаживают.

Также мы увидим сердце фермы — доильный зал: это впечатляющее зрелище четко организованного процесса, где технологии, гигиена и комфорт животных стоят на первом месте.

Далее, наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье.

Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, высеченный прямо в толще меловой горы, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо — Меловые Дивы.

Причудливые меловые столбы-останцы — одинокие стражи равнины, застывшие в немом изумлении перед вечностью. Их белизна слепит на солнце, а вечером они купаются в мягком золоте заката, становясь неземными, почти мифическими. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон.

Обед в кафе.

После 18:00 возвращение в Воронеж.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160