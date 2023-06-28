Семейные развлекательные туры Воронежа

Найдено 9 туров в категории «Можно с детьми» в Воронеже, цены от 15 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
23 июня в 10:00
3 июля в 10:00
20 500 за человека
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: г. Воронеж
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
20 700 за человека
Сплав по нижнему Битюгу
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по нижнему Битюгу
Начало: г. Воронеж
16 авг в 10:00
18 750 за человека
Сплав по реке Оскол
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Сплав по реке Оскол
Начало: г. Воронеж
11 авг в 10:00
19 400 за человека
На байдарках по нижней Вороне
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижней Вороне
Начало: г. Воронеж
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
21 650 за человека
На байдарках по нижнему Хопру
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижнему Хопру
Начало: г. Воронеж
5 авг в 10:00
22 500 за человека
На байдарках по верхнему Воронежу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по верхнему Воронежу
Начало: г. Воронеж
15 750 за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
17 250 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
  2. Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
  3. Сплав на байдарках по среднему Битюгу
  4. Сплав по нижнему Битюгу
  5. Сплав по реке Оскол
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Можно с детьми" можно забронировать 9 авторских туров от 15 750 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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