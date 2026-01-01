Мои заказы

Выездные туры из Воронежа

Найдено 4 тура в категории «Выездные» в Воронеже, цены от 17 500 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Сплавы и рафтинг
На байдарках
4 дня
3 отзыва
Начало: Г. Воронеж
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
17 500 ₽ за человека
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Сплавы и рафтинг
На байдарках
6 дней
-
13%
1 отзыв
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
9 июл в 10:00
26 000 ₽30 000 ₽ за человека
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской области
Сплавы и рафтинг
На байдарках
7 дней
-
14%
Начало: Г. Воронеж
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
27 500 ₽32 000 ₽ за человека
На байдарках по нижнему Хопру. Сплав по Воронежской области
Сплавы и рафтинг
На байдарках
7 дней
-
11%
Начало: Г. Воронеж
3 авг в 10:00
27 500 ₽31 000 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Воронеже в январе 2026
Сейчас в Воронеже в категории "Выездные" можно забронировать 4 тура от 17 500 до 27 500 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры по окрестностям Воронежа и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март