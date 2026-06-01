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Сокровища Воронежской земли

Откройте для себя Воронежскую область: край древних тайн, живописных ландшафтов и богатого исторического наследия.

Этот регион сочетает уникальные природные памятники, православные святыни, следы древнейших цивилизаций и яркие страницы российской истории.

В путешествии Вас ожидают Меловые Дивы и пещерный монастырь Костомарово, Острогожск и всемирно известные Костёнки, роскошный дворец принцессы Ольденбургской и знакомство с главными символами старинного Воронежа.
Сокровища Воронежской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища Воронежской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сокровища Воронежской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пещерный храм в Костомарово, Острогожск, Костенки

Самостоятельное прибытие в Воронеж.

Встреча с гидом:

  • 08:30-08:40 на ж/д-вокзале Воронеж-1;
  • 09:00 на площади Ленина (у библиотеки им И. С. Никитина).

09:00 Выезд на экскурсию «Тайны пещерного храма в Костомарово», «Воронежские Афины», Костенки.

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты.

Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом – действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово.

Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс.

По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э.

Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ.

Переезд в Острогожск.

Обед в кафе.

Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожске, основанном в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины».

С этим небольшим городом связана жизнь и деятельность многочисленных представителей русской культуры: философа Николая Станкевича, художника Ивана Крамского, поэта Самуила Маршака, писателя Гавриила Троепольского.

Мы посетим домик Крамского, под камышовой крышей, в котором родился гений русской живописи, мастер русского психологического портрета, Иван Николаевич Крамской. Узнаем о его детстве и юности, увидим подлинные предметы быта семьи Крамских.

Далее, мы отправимся с Вами в одно из самых живописных мест Среднего Дона. Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце, чарующий аромат полевых трав и древнейшая история человечества – это и есть Костенки.

Далее отправимся в археологический музей-заповедник «Костенки».

Это увлекательно-познавательная экскурсия к истокам происхождения современного человека. Здание музея возведено над одной из стоянок, представляющей из себя жилище, выстроенное из костей мамонта более 20 000 лет назад.

Комплекс «Костенки» является признанным во всем мире самым древним местом обитания человека европеоидной расы, датированным 50-40 тысячелетием до н. э. Мамонт Степан является визитной карточкой музея.

После 19:30 возвращение в Воронеж.

Пещерный храм в Костомарово, Острогожск, КостенкиПещерный храм в Костомарово, Острогожск, КостенкиПещерный храм в Костомарово, Острогожск, КостенкиПещерный храм в Костомарово, Острогожск, Костенки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Рамонский Дворец, экскурсия по Воронежу

Завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Выезд на экскурсию: «Тайны Рамонского дворца».

Вы посетите единственный в Центральном Черноземье дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской.

Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики.

Посещение одной из экспозиций комплекса:

  1. Экспозиция «На благо Отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Ольденбургской в благородное дело защиты природы.
  2. «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи.

Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки.

Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.

Возвращение в Воронеж.

12:00 Экскурсия «Символы столицы Черноземья».

Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам исторического центра Воронежа.

Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото Предестинация» времен Петра I.

Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории, быте и боевых походах моряков XVIII века.

Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие.

Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.

По погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото Предестинация» может быть заменено на другой музей города.

Обед в кафе.

16:00 Прибытие на ж/д-вокзал «Воронеж-1» к поезду №739 (отправление в 16:21).

Рамонский Дворец, экскурсия по ВоронежуРамонский Дворец, экскурсия по ВоронежуРамонский Дворец, экскурсия по Воронежу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Воронеже на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель2-местное1-местноеДоп. место, взрослыйДоп. место, дети (6-12 лет)Без места, дети (0-5 лет)
Космос Смарт 3*
(стандарт)
144251690012670112006650
Hampton by Hilton 3*
(стандарт)
141601686012460110006650
Азимут 4*
(стандарт)
1530018610--6650
Азимут 4*
(полулюкс)
163102401015450136006650
Дегас 4* (стандарт)156401686013800122006650
Mercure 4*
(стандарт)
155001888013640120006650
Марриотт Воронеж 5*
(делюкс)
170602158015010132006650
Марриотт Воронеж 5*
(представительский делюкс)
184102428016200143006650
Дегас Лайт 3*
(стандарт)
131801488012680112006650

Стоимость дополнительной ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель2-местное1-местное
Космос Смарт 3*
(стандарт)
32075346
Hampton by Hilton 3*
(стандарт)
29705346
Азимут 4*
(стандарт)
39796890
Азимут 4*
(полулюкс)
582011643
Дегас 4* (стандарт)42765346
Mercure 4*
(стандарт)
41587128
Марриотт Воронеж 5*
(делюкс)
55249504
Марриотт Воронеж 5*
(представительский делюкс)
671211880
Дегас Лайт 3*
(стандарт)
36005104

Варианты проживания

Отель «Hampton by Hilton Воронеж»

1 ночь

Отель «Hampton by Hilton Воронеж» расположился в тихом центре города — совсем рядом с Центральным железнодорожным вокзалом и всего в 16 км от международного аэропорта Воронежа имени Петра I. Прогулка до ключевых городских достопримечательностей займёт считанные минуты: неподалёку находятся Центральная площадь, театр оперы и балета, Воронежский центральный рынок с богатой подборкой товаров от местных производителей, а также крупный торговый центр «Галерея». Рядом с отелем — множество ресторанов, парков и других интересных для туристов мест.

Гостям предлагают 148 номеров, оборудованных всем необходимым для отдыха и работы. В стоимость проживания включён горячий завтрак в формате «шведского стола», а кроме того, к услугам постояльцев — бесплатный круглосуточный фитнес‑центр, бизнес‑центр, лобби‑бар и два конференц‑зала. Отель также берёт на себя организацию фуршетов и кофе‑брейков.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»

1 ночь

Бизнес-отель находится в сердце Воронежа, рядом с главными достопримечательностями города. Для гостей предусмотрены удобные номера, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания и эффективной работы. Из окон открывается великолепный панорамный вид на городские пейзажи.

В отеле работают ресторан, кафе, гастробар и тренажёрный зал, а также имеется бизнес-корнер.

Здесь гости могут насладиться плотными завтраками по системе «шведский стол». В течение дня ресторан предлагает блюда по меню a la carte, а вечером доступен полупансион.

Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Дегас»

1 ночь

Отель «Дегас» расположен в центре Воронежа — в шаговой доступности от главных достопримечательностей города. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi‑Fi на всей территории, посетить круглосуточный тренажёрный зал и оставить автомобиль на охраняемой парковке.

На территории отеля работают переговорная комната и банкетное пространство «Небо», а также кафе‑караоке «Пятница», где гостей ждёт завтрак в формате «шведского стола». К услугам постояльцев — стойка регистрации и сувенирный магазин.

Номера отеля оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: здесь есть кондиционер, холодильник, сейф, телевизор со спутниковыми каналами и рабочий стол. Ванная комната укомплектована феном, халатами, тапочками и набором туалетно‑косметических принадлежностей.

Особого внимания заслуживает спа‑зона отеля: гости могут расслабиться в джакузи, посетить финскую сауну или хаммам, а также насладиться процедурой под тропическим душем с ароматом цитруса. Рядом с отелем расположено множество кафе и ресторанов — можно легко найти место по вкусу.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Смарт Воронеж Отель

1 ночь

«Cosmos Smart Воронеж Отель» находится в центре деловой и досуговой части Воронежа, в Ленинском районе, возле сквера Энергия, Красноармейского бульвара и аллеи Адвокатов.

Номера в категории одноместный и двухместный оснащены двуспальными и раздельными односпальными кроватями. Также имеются мягкие диваны, телевизоры, рабочая зона и отдельные номера для людей с ограниченными возможностями. Отдельные санузлы снабжены стильными душевыми и раковинами. Дополнительно предусмотрены полотенца и гигиенические средства. Для электромобилей имеется зарядная станция.

При отеле работает лобби-бар на первом этаже, где сочетаются приятная атмосфера и музыкальное сопровождение. Ежедневно подаются завтраки — «шведский стол», с широким ассортиментом меню, блюд, напитков и десертов. Обеды и ужины в формате сет-меню за дополнительную плату.

Рядом Воронежский цирк, Театр Драмы им. Кольцова, Романовский сквер и парк им. Дурова. Аэропорт располагается в 17,5 км, до железнодорожного вокзала 1,8 км.

Космос Смарт Воронеж ОтельКосмос Смарт Воронеж ОтельКосмос Смарт Воронеж ОтельКосмос Смарт Воронеж ОтельКосмос Смарт Воронеж ОтельКосмос Смарт Воронеж Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Дегас Лайт

1 ночь

В Центральном районе города Воронеж расположился отель «ДЕГАС ЛАЙТ». К услугам гостей предоставляется место на автомобильной парковке, доступ в интернет и сауна.

Номера представлены категориями "стандарт" и "бизнес". В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.

Завтрак входит в стоимость проживания. На обед и ужин подаются блюда русской кухни.

Дегас ЛайтДегас ЛайтДегас ЛайтДегас ЛайтДегас ЛайтДегас Лайт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница Mercure

1 ночь

«Mercure» располагается в самом центре города. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет, просторная парковка для личного транспорта, тренажерный зал с самым современным оборудованием. Для маленьких путешественников предусмотрена игровая площадка.

Для размещения предлагаются двухместные номера различной категории. Оформление выполнено в морском стиле. Натуральные материалы, текстиль, а также предметы интерьера подарят постояльцам неповторимое чувство безмятежности и уюта.

На территории работает потрясающий ресторан, где можно отведать изумительные блюда на гриле, изысканные напитки и легкие закуски. В лобби-баре можно насладиться свежесваренным кофе с ароматной выпечкой.

В шаговой доступности находятся основные объекты инфраструктуры и достопримечательности. Расстояние до железнодорожного вокзала Воронеж-1 составит 4 км, а до международного аэропорта около 20 километров.

Гостиница MercureГостиница MercureГостиница MercureГостиница MercureГостиница Mercure
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Marriott Hotel Воронеж

1 ночь

Отель предлагает размещение в центральной части Воронежа. Здесь будет одинаково комфортно и туристам и деловым путешественникам. «Marriott Hotel» имеет удобное расположение и предлагает своим гостям разнообразные услуги.

Номерной фонд располагает несколькими категориями - каждый найдет для себя доступный вариант, отвечающий всем его пожеланиям и требованиям.

В окрестностях можно найти разнообразные достопримечательности. Расстояние до аэропорта составляет чуть более 16 километров.

Marriott Hotel ВоронежMarriott Hotel ВоронежMarriott Hotel ВоронежMarriott Hotel ВоронежMarriott Hotel ВоронежMarriott Hotel Воронеж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д-вокзал "Воронеж-1" - отель - ж/д-вокзал "Воронеж-1"
  • Проживание в отеле
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда
  • Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Звуковое оборудование для комфортной экскурсии - радиогид
Что не входит в цену
  • Ж/д-билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Воронеж
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие поезда можем порекомендовать из Москвы?

Туда: поезд №025 – время отправления из Москвы в 21:04 (отправление накануне), прибытие в Воронеж 08:30 (в пути 11 часов 26 мин).

Обратно: поезд №739Ж – время отправления из Воронежа 16:21, прибытие в Москву в 22:46 (в пути 6 часов 20 мин).

Может ли измениться программа?

По техническим причинам или независящим обстоятельствам компания оставляет за собой право заменить объект показа на равнозначный.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Воронежа

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