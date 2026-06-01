1 день

Пещерный храм в Костомарово, Острогожск, Костенки

Самостоятельное прибытие в Воронеж.

Встреча с гидом:

08:30-08:40 на ж/д-вокзале Воронеж-1;

09:00 на площади Ленина (у библиотеки им И. С. Никитина).

09:00 Выезд на экскурсию «Тайны пещерного храма в Костомарово», «Воронежские Афины», Костенки.

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты.

Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом – действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово.

Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс.

По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э.

Позднее, в VIII–X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ.

Переезд в Острогожск.

Обед в кафе.

Мы побываем в провинциальном уездном городе Острогожске, основанном в середине XVII века, который прославился как колыбель видных деятелей русской культуры, науки и искусства, из-за чего закрепил за собой народное название «Воронежские Афины».

С этим небольшим городом связана жизнь и деятельность многочисленных представителей русской культуры: философа Николая Станкевича, художника Ивана Крамского, поэта Самуила Маршака, писателя Гавриила Троепольского.

Мы посетим домик Крамского, под камышовой крышей, в котором родился гений русской живописи, мастер русского психологического портрета, Иван Николаевич Крамской. Узнаем о его детстве и юности, увидим подлинные предметы быта семьи Крамских.

Далее, мы отправимся с Вами в одно из самых живописных мест Среднего Дона. Высокое Донское правобережье, меловые холмы, солнце, чарующий аромат полевых трав и древнейшая история человечества – это и есть Костенки.

Далее отправимся в археологический музей-заповедник «Костенки».

Это увлекательно-познавательная экскурсия к истокам происхождения современного человека. Здание музея возведено над одной из стоянок, представляющей из себя жилище, выстроенное из костей мамонта более 20 000 лет назад.

Комплекс «Костенки» является признанным во всем мире самым древним местом обитания человека европеоидной расы, датированным 50-40 тысячелетием до н. э. Мамонт Степан является визитной карточкой музея.

После 19:30 возвращение в Воронеж.

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