Воронежская область покоряет удивительным сочетанием природных чудес, православных святынь и богатой истории, связанной с именами императоров, писателей и первостроителей русского флота.
Вас ждут Костомарово и Дивногорье, которые называют «Русской Каппадокией», великолепный дворец и самые знаковые достопримечательности Воронежа.
Программа тура по дням
Дивногорье - Костомарово
Самостоятельное прибытие в Воронеж.
Встреча с гидом на ж/д-вокзале Воронеж-1 в 08:30-08:40, затем в 09:00 на площади Ленина (у библиотеки им И. С. Никитина).
09:00 Выезд на экскурсию «Русская Каппадокия: Дивногорье – Костомарово».
Нас ждут Меловые Дивы, которые привлекают людей из разных уголков нашей планеты.
Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово.
Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс.
По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э.
Позднее, в VIII-X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру.
Поздний обед в кафе.
Далее наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье.
Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, высеченный прямо в толще меловой горы, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо – Меловые Дивы.
Причудливые меловые столбы-останцы – одинокие стражи равнины, застывшие в немом изумлении перед вечностью. Их белизна слепит на солнце, а вечером они купаются в мягком золоте заката, становясь неземными, почти мифическими. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон.
По техническим причинам посещение музея-заповедника-Дивногорье может быть заменено на Дивногорский Свято-Успенский монастырь.
Альтернативная программа на данный случай:
Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див.
В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями.
Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.
Окончание экскурсии.
В свободное время можно прогуляться по Большой Дворянской (проспект Революции), попробовать вкусную кухню в уютных ресторанах и кафе города, посетить знаменитые театры (Драматический театр им. Кольцова, Камерный театр) и насладиться ночной жизнью шумного города.
Рамонский Дворец, экскурсия по Воронежу
Завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд на экскурсию: «Тайны Рамонского дворца».
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской.
Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики.
Посещение одной из экспозиций комплекса:
- Экспозиция «На благо Отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Ольденбургской в благородное дело защиты природы.
- «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи.
Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки.
Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода.
Возвращение в Воронеж.
12:00 Экскурсия «Символы столицы Черноземья».
Автобусно-пешеходная экскурсия по красивейшим местам исторического центра Воронежа.
Экскурсия начинается с посещения действующей исторической копии русского линейного корабля «Гото Предестинация» времен Петра I.
Экспозиция корабля-музея расскажет о строительстве, истории, быте и боевых походах моряков XVIII века.
Далее мы посетим знаковые места Воронежа, узнаем о легендах города, основных событиях и людях, живших и оставивших свой след в истории. Воронежская земля подарила миру таких выдающихся писателей и поэтов, как А. Кольцов, И. Никитин, И. Бунин, А. Платонов, Д. Веневитинов и многие другие.
Богатейшее творческое наследие, великое военное прошлое, духовные святыни и современное развитие гармонично сплетаясь воедино, создают неповторимый запоминающийся облик столицы Черноземья.
По погодным условиям или техническим причинам посещение корабля «Гото Предестинация» может быть заменено на другой музей города.
Обед в кафе.
16:00 Прибытие на жд вокзал «Воронеж-1» к поезду №739 (отправление в 16:21).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в Воронеже на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местное
|1-местное
|Доп. место, взрослый
|Доп. место, дети (6-12 лет)
|Без места, дети (0-5 лет)
Hampton by Hilton 3*
(стандарт)
|12280
|14980
|11510
|10880
|6920
Космос Смарт 3*
(стандарт)
|12550
|14980
|12110
|11100
|6920
Азимут 4*
(стандарт)
|13420
|16730
|-
|-
|6920
Азимут 4*
(полулюкс)
|15520
|22130
|14720
|13390
|6920
|Дегас 4* (стандарт)
|13760
|14980
|13180
|12040
|6920
Дегас Лайт 3*
(стандарт)
|13000
|14700
|12500
|11450
|6920
Mercure 4*
(стандарт)
|13630
|17000
|13060
|11930
|6920
Марриотт Воронеж 5*
(делюкс)
|13550
|19700
|12990
|11870
|6920
Марриотт Воронеж 5*
(представительский делюкс)
|16530
|22400
|15600
|14180
|6920
Стоимость дополнительной ночи на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|2-местное
|1-местное
Hampton by Hilton 3*
(стандарт)
|2970
|5346
Космос Смарт 3*
(стандарт)
|3207
|5346
Азимут 4*
(стандарт)
|3979
|6890
Азимут 4*
(полулюкс)
|6326
|11642
|Дегас 4* (стандарт)
|4276
|5346
Дегас Лайт 3*
(стандарт)
|3608
|5104
Mercure 4*
(стандарт)
|4158
|7128
Марриотт Воронеж 5*
(делюкс)
|5524
|9504
Марриотт Воронеж 5*
(представительский делюкс)
|6712
|11880
Варианты проживания
Отель «Hampton by Hilton Воронеж»
Отель «Hampton by Hilton Воронеж» расположился в тихом центре города — совсем рядом с Центральным железнодорожным вокзалом и всего в 16 км от международного аэропорта Воронежа имени Петра I. Прогулка до ключевых городских достопримечательностей займёт считанные минуты: неподалёку находятся Центральная площадь, театр оперы и балета, Воронежский центральный рынок с богатой подборкой товаров от местных производителей, а также крупный торговый центр «Галерея». Рядом с отелем — множество ресторанов, парков и других интересных для туристов мест.
Гостям предлагают 148 номеров, оборудованных всем необходимым для отдыха и работы. В стоимость проживания включён горячий завтрак в формате «шведского стола», а кроме того, к услугам постояльцев — бесплатный круглосуточный фитнес‑центр, бизнес‑центр, лобби‑бар и два конференц‑зала. Отель также берёт на себя организацию фуршетов и кофе‑брейков.
Гостиница «AZIMUT Сити Отель Воронеж»
Бизнес-отель находится в сердце Воронежа, рядом с главными достопримечательностями города. Для гостей предусмотрены удобные номера, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания и эффективной работы. Из окон открывается великолепный панорамный вид на городские пейзажи.
В отеле работают ресторан, кафе, гастробар и тренажёрный зал, а также имеется бизнес-корнер.
Здесь гости могут насладиться плотными завтраками по системе «шведский стол». В течение дня ресторан предлагает блюда по меню a la carte, а вечером доступен полупансион.
Гостиница «Дегас»
Отель «Дегас» расположен в центре Воронежа — в шаговой доступности от главных достопримечательностей города. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi‑Fi на всей территории, посетить круглосуточный тренажёрный зал и оставить автомобиль на охраняемой парковке.
На территории отеля работают переговорная комната и банкетное пространство «Небо», а также кафе‑караоке «Пятница», где гостей ждёт завтрак в формате «шведского стола». К услугам постояльцев — стойка регистрации и сувенирный магазин.
Номера отеля оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: здесь есть кондиционер, холодильник, сейф, телевизор со спутниковыми каналами и рабочий стол. Ванная комната укомплектована феном, халатами, тапочками и набором туалетно‑косметических принадлежностей.
Особого внимания заслуживает спа‑зона отеля: гости могут расслабиться в джакузи, посетить финскую сауну или хаммам, а также насладиться процедурой под тропическим душем с ароматом цитруса. Рядом с отелем расположено множество кафе и ресторанов — можно легко найти место по вкусу.
Космос Смарт Воронеж Отель
«Cosmos Smart Воронеж Отель» находится в центре деловой и досуговой части Воронежа, в Ленинском районе, возле сквера Энергия, Красноармейского бульвара и аллеи Адвокатов.
Номера в категории одноместный и двухместный оснащены двуспальными и раздельными односпальными кроватями. Также имеются мягкие диваны, телевизоры, рабочая зона и отдельные номера для людей с ограниченными возможностями. Отдельные санузлы снабжены стильными душевыми и раковинами. Дополнительно предусмотрены полотенца и гигиенические средства. Для электромобилей имеется зарядная станция.
При отеле работает лобби-бар на первом этаже, где сочетаются приятная атмосфера и музыкальное сопровождение. Ежедневно подаются завтраки — «шведский стол», с широким ассортиментом меню, блюд, напитков и десертов. Обеды и ужины в формате сет-меню за дополнительную плату.
Рядом Воронежский цирк, Театр Драмы им. Кольцова, Романовский сквер и парк им. Дурова. Аэропорт располагается в 17,5 км, до железнодорожного вокзала 1,8 км.
Дегас Лайт
В Центральном районе города Воронеж расположился отель «ДЕГАС ЛАЙТ». К услугам гостей предоставляется место на автомобильной парковке, доступ в интернет и сауна.
Номера представлены категориями "стандарт" и "бизнес". В собственных ванных комнатах имеется душ, туалет и раковина.
Завтрак входит в стоимость проживания. На обед и ужин подаются блюда русской кухни.
Гостиница Mercure
«Mercure» располагается в самом центре города. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет, просторная парковка для личного транспорта, тренажерный зал с самым современным оборудованием. Для маленьких путешественников предусмотрена игровая площадка.
Для размещения предлагаются двухместные номера различной категории. Оформление выполнено в морском стиле. Натуральные материалы, текстиль, а также предметы интерьера подарят постояльцам неповторимое чувство безмятежности и уюта.
На территории работает потрясающий ресторан, где можно отведать изумительные блюда на гриле, изысканные напитки и легкие закуски. В лобби-баре можно насладиться свежесваренным кофе с ароматной выпечкой.
В шаговой доступности находятся основные объекты инфраструктуры и достопримечательности. Расстояние до железнодорожного вокзала Воронеж-1 составит 4 км, а до международного аэропорта около 20 километров.
Marriott Hotel Воронеж
Отель предлагает размещение в центральной части Воронежа. Здесь будет одинаково комфортно и туристам и деловым путешественникам. «Marriott Hotel» имеет удобное расположение и предлагает своим гостям разнообразные услуги.
Номерной фонд располагает несколькими категориями - каждый найдет для себя доступный вариант, отвечающий всем его пожеланиям и требованиям.
В окрестностях можно найти разнообразные достопримечательности. Расстояние до аэропорта составляет чуть более 16 километров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д-вокзал "Воронеж-1" - отель - ж/д-вокзал "Воронеж-1"
- Проживание в отеле
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда
- Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Звуковое оборудование для комфортной экскурсии - радиогид
Что не входит в цену
- Ж/д-билеты в Воронеж и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие поезда можем порекомендовать из Москвы?
Может ли измениться программа?
По техническим причинам или независящим обстоятельствам компания оставляет за собой право заменить объект показа на равнозначный.