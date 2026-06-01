1 день

Дивногорье - Костомарово

Самостоятельное прибытие в Воронеж.

Встреча с гидом на ж/д-вокзале Воронеж-1 в 08:30-08:40, затем в 09:00 на площади Ленина (у библиотеки им И. С. Никитина).

09:00 Выезд на экскурсию «Русская Каппадокия: Дивногорье – Костомарово».

Нас ждут Меловые Дивы, которые привлекают людей из разных уголков нашей планеты.

Мы познакомимся с уникальным пещерным храмовым комплексом: действующим женским православным монастырем (XVII век) в Костомарово.

Во время посещения Костомаровского Спасского монастыря, пейзажи окрестностей которого местами имеют сходство с пейзажами Каппадокии, мы увидим: гору Голгофа с Поклонным крестом и пещерный храмовый комплекс.

По одной из гипотез, поразительное сходство Донских подземных монастырей с древними пещерными сооружениями Каппадокии позволяет предположить, что христиане, бежавшие от кровавых гонений римских императоров поселились на этой земле уже в 1 веке н. э.

Позднее, в VIII-X веках, монахи и иконопочитатели бежали от преследований Византийской империи в Сирию, Палестину, на Кавказ. Дорогой, часть которой проходила по Дону, в толще меловых гор они создавали пещерные храмы, распространяя и укрепляя в этих краях христианскую веру.

Поздний обед в кафе.

Далее наш путь лежит в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье.

Здесь мы посетим пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери, высеченный прямо в толще меловой горы, остатки Маяцкой средневековой крепости и некрополь (IX-X вв), а также природное чудо – Меловые Дивы.

Причудливые меловые столбы-останцы – одинокие стражи равнины, застывшие в немом изумлении перед вечностью. Их белизна слепит на солнце, а вечером они купаются в мягком золоте заката, становясь неземными, почти мифическими. С возвышенности нам откроется захватывающая дух панорама на излучину реки Дон.

По техническим причинам посещение музея-заповедника-Дивногорье может быть заменено на Дивногорский Свято-Успенский монастырь.

Альтернативная программа на данный случай:

Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев – див.

В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями.

Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.

Окончание экскурсии.

В свободное время можно прогуляться по Большой Дворянской (проспект Революции), попробовать вкусную кухню в уютных ресторанах и кафе города, посетить знаменитые театры (Драматический театр им. Кольцова, Камерный театр) и насладиться ночной жизнью шумного города.

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