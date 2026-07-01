Классика Воронежской земли
Начало: Воронеж
10 июл в 10:00
24 июл в 10:00
от 19 920 ₽ за человека
Сплав на байдарках по реке Хопёр в Воронежской области на 3 дня
Начало: Г. Воронеж
1 авг в 10:00
14 авг в 10:00
13 400 ₽ за человека
Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской области
Начало: Г. Воронеж
25 июл в 10:00
8 авг в 10:00
13 200 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «3-дневные туры»
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