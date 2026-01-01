«Уют» — это комфортабельный кемпинг, который находится вблизи реки Белая и подножия плато Лаго-Наки, в поселке Каменномостский — самом сердце Адыгеи. Для гостей на личном транспорте доступна парковка.

Для проживания доступны уютные номера в домах различной вместимости из натурального дерева. Все из них укомплектованы удобными кроватями с постельным бельем, кондиционером, собственным санузлом с душем, мебелью для хранения вещей и необходимой техникой. К услугам отдыхающих бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере есть посуда, чайник и холодильник, чтобы вы в любое время могли устроить чаепитие или перекус. В наличии зоны барбекю для приготовления любимых блюд на свежем воздухе. Поблизости работают различные кафе, где подаются блюда кавказской, русской, домашней, а также локальной кухни.

На ухоженной территории для отдыха предусмотрена баня, уличные качели, настольный теннис, игровая площадка для детей. Разнообразить досуг также можно, отправившись на конную прогулку. Рядом протекает живописная река Белая. В двух километрах от кемпинга — водопады ручья Руфабго: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса». В окрестностях также можно посетить ущелье Мишоко, Хаджохскую Теснину, Долину аммонитов и музей «Стоянка первобытного человека». Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Абадзехская» — 11,4 км, а до аэропорта в Сочи — 97,3 км.