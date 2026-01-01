Проведем три полных дня в гостеприимной республике и познакомимся с основными достопримечательностями.
Посетим Лаго-Наки — горное плато на границе Адыгеи и Краснодарского края, расположенное
Программа тура по дням
Выезд из Воронежа
Выезд из Воронежа в 19:00.
Посещение экстрим парка Мишоко. Хаджохская теснина
Прибытие в поселок Каменномостский (Хаджох).
Размещение на турбазе, завтрак.
Посещение экстрим парка Мишоко, желающие пройдут «железную тропу», прокатятся на троллее.
Обед — бутерброды, чай.
По живописной тропе спустимся к водопаду «Медвежий угол», осмотрим Хаджохскую теснину.
Ужин.
Ночевка на турбазе.
Большая Азишская пещера, Лаго-Наки
Завтрак.
Поездка в Большую Азишскую пещеру.
Через второе КПП выходим на плато Лаго-Наки.
Потрясающие виды: под нами скалы Каменного моря, перед нами панорама гор Главного Кавказского хребта и горы Оштен.
Обед: чай, бутерброды.
Переезд на турбазу.
Ужин.
Ночевка на турбазе.
Водопады Руфабго. Термальные источники
Завтрак.
Через урочище «Турецкий базар» выходим к «Сквозной пещере».
Потрясающие виды на ущелье внизу!
Лесная тропа приводит нас к водопаду «Девичья коса».
Гуляем на водопадах Руфабго.
По «Обезьяньей» тропе возвращаемся на турбазу.
Обед на турбазе.
Рынок, сувениры.
Едем к термальным источникам «Аква-Термо».
Купаемся в теплой минеральной водичке и отправляемся домой.
Прибытие в Воронеж
Прибытие в Воронеж примерно в 7:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе кемпинге «Уют», поселок Каменномостский и 2 ночи в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека — 31 250 руб.
Варианты проживания
Уют
«Уют» — это комфортабельный кемпинг, который находится вблизи реки Белая и подножия плато Лаго-Наки, в поселке Каменномостский — самом сердце Адыгеи. Для гостей на личном транспорте доступна парковка.
Для проживания доступны уютные номера в домах различной вместимости из натурального дерева. Все из них укомплектованы удобными кроватями с постельным бельем, кондиционером, собственным санузлом с душем, мебелью для хранения вещей и необходимой техникой. К услугам отдыхающих бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере есть посуда, чайник и холодильник, чтобы вы в любое время могли устроить чаепитие или перекус. В наличии зоны барбекю для приготовления любимых блюд на свежем воздухе. Поблизости работают различные кафе, где подаются блюда кавказской, русской, домашней, а также локальной кухни.
На ухоженной территории для отдыха предусмотрена баня, уличные качели, настольный теннис, игровая площадка для детей. Разнообразить досуг также можно, отправившись на конную прогулку. Рядом протекает живописная река Белая. В двух километрах от кемпинга — водопады ручья Руфабго: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса». В окрестностях также можно посетить ущелье Мишоко, Хаджохскую Теснину, Долину аммонитов и музей «Стоянка первобытного человека». Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Абадзехская» — 11,4 км, а до аэропорта в Сочи — 97,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд Воронеж - Каменномостский (Хаджох) - Воронеж, сопровождение автобусом по маршруту
- Питание по программе тура в Адыгее
- Проживание на турбазе
- Пропуск в заповедник
- Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Воронежа и обратно
- Входные билеты: экстрим-тропа в парке «Мишоко» - 1 500 руб. посещение Хаджохской теснины - 400 руб. экскурсия в Большую Азишскую пещеру - 500 руб. термальные источники - 350 руб
- Питание, не указанное в программе тура, питание в дороге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В мае в горах Адыгеи может быть много снега, яркое солнце, резкие перепады дневной и ночной температуры, по этому набор рекомендуемого личного снаряжения шире, чем в обычной походно-экскурсионной программе:
- паспорт (свидетельство о рождении);
- треккинговые ботинки;
- бахилы;
- непромокаемая куртка;
- ходовые штаны;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка;
- флисовая шапка;
- термобелье;
- легкие шорты или брюки;
- шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки (прокат);
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
- тапочки для гостиницы, турбазы;
- фотоаппарат;
- небольшой рюкзак для прогулок и экскурсий.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
Где место сбора?
Место сбора группы в Воронеже: ул. Моисеева, д. 45-А, в 19:00.
С какого возраста можно участвовать самостоятельно?
Возраст от 8 лет в сопровождении взрослых или от 16 лет самостоятельно.