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Авторский тур
6 дней
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«Часто встречаются песчаные пляжи, по берегам богатая пойменная растительность, а в районе заповедника – красивый лиственный лес»
23 июня в 10:00
3 июля в 10:00
20 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
«00 Купание, игры, рыбалка, отдых»
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
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