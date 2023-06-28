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Авторский тур
5 дней
На байдарках по верхнему Воронежу
Начало: г. Воронеж
15 750₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
17 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программаБольшое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программаЧетко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программаВсе хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «5-дневные туры»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
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