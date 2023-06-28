Авторские 5-дневные туры в Воронеж

Найдено 2 тура в категории «5-дневные туры» в Воронеже, цены от 15 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по верхнему Воронежу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На байдарках по верхнему Воронежу
Начало: г. Воронеж
15 750 за человека
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Начало: Воронеж
17 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
    Четко организовали, вкусно кормили)))
  • С
    Сергей
    11 мая 2022
    Сплав на байдарках по среднему Битюгу. Сокращенная программа
    Все хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. На байдарках по верхнему Воронежу
  2. Поход по среднему Хопру. Сплав на байдарках
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "5-дневные туры" можно забронировать 2 тура от 15 750 до 17 250. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Воронеже на 2024 год по теме «5-дневные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 15750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам