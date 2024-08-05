4 дня
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Начало: Г. Воронеж
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
14 000₽ за человека
6 дней
Сплав по реке Оскол
Начало: Г. Воронеж
10 авг в 10:00
19 400₽ за человека
4 дня
2 ноя в 10:00
от 33 390₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ИИрина2 августа 2024Сплав по реке ОсколПрекрасная организация, прекрасная река и прекрасная погода!
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
- ППетр1 июня 2024Сплав по реке ОсколВообще никаких претензий, тайминг, питание и прочее. Инструктор отличный, всё спокойно, организовано. Можно было общий чат за несколько дней сделать, чтобы не ловиться всем у точки отправления, но это нюансы.
- ППетр1 июня 2024Хороший, спокойный сплав.
- ВВладимир28 июня 2023Сплав по реке ОсколБольшое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ВВладимир28 июня 2023На сплаве первый раз, давно хотел попробовать очутиться вдали от цивилизации, почувствовать свободу, единение с природой, понять что же такое
- ААнтонина13 мая 2022Спасибо, все было отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Воронеже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Воронеже в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 33 390. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте тур в Воронеже на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь