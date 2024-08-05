Туры на автобусе в Воронеже

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Воронеже, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
На автобусе
На байдарках
3 отзыва
4 дня
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
Начало: Г. Воронеж
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
14 000 за человека
Сплав по реке Оскол
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Сплав по реке Оскол
Начало: Г. Воронеж
10 авг в 10:00
19 400 за человека
Железнодорожный круиз «Две губернии». Москва - Липецк - Воронеж - Москва
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз «Две губернии». Москва - Липецк - Воронеж - Москва
Начало: Москва
2 ноя в 10:00
от 33 390 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «На автобусе»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон
  2. Сплав по реке Оскол
  3. Железнодорожный круиз «Две губернии». Москва - Липецк - Воронеж - Москва
Сколько стоит тур в Воронеже в августе 2024
Сейчас в Воронеже в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 33 390. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте тур в Воронеже на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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