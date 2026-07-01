В походе мы готовим вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

плов со свининой или курицей (готовится в казане);

салат из помидоров и огурцов;

чай, кофе;

соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

макароны с сыром, кетчуп, майонез;

салат из помидоров с чесноком и зеленью;

чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка;

бутерброды;

чай, пряники.

Суббота — ужин:

картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой;

салат из огурцов с зеленью, хлеб;

чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб;

салат;

чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

борщ зеленый, майонез, хлеб;

минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.

Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.