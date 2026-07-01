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Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской области

Поход по реке Вороне
Красавица Ворона давно привлекает внимание туристов-водников, но из-за своей удаленности от крупных населенных пунктов остается мечтой для многих. Байдарочников на реке немного. На всем протяжении маршрута Ворона течёт в пойменных лиственных лесах. Чистая прозрачная вода, много песчаных пляжей. Встречаются плёсы, стремнины, небольшие перекаты. Ворона радует отличной рыбалкой и разнообразием пейзажей и течения.
Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Поход по реке Вороне. Сплав на байдарках в Воронежской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча и начало сплава

08:00 Встреча группы в г. Воронеже.

08:00-12:00 Переезд в город Борисоглебск.

Возможен выезд из Борисоглебска в 12:00 (ул. Третьяковская, дом 12, гостиница «Борисоглебск»).

12:00-13:00 Переезд в село Большие Алабухи.

13:00-13:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения, инструктаж.

13:30-14:30 Сплав на байдарках.

14:30-15:30 Обед (перекус).

15:30-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря. Свободное время.

19:00 Ужин. Вечер знакомства. Посиделки у костра.

Встреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Продолжение сплава на байдарках

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-11:00 Инструктаж.

11:00-13:00 Сплав на байдарках.

13:00-14:00 Обед, отдых.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-17:30 Установка лагеря.

17:30-19:00 Свободное время, игры, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костёр.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Завершение сплава. Отъезд

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-11:00 Подготовка к сплаву.

11:00-13:30 Сплав на байдарках до моста у города Борисоглебск.

13:30-14:00 Обед (перекус).

14:00-14:30. Подготовка к отъезду. Сдача и погрузка снаряжения.

14:30 Выезд в Борисоглебск, Воронеж.

Ориентировочное время прибытия:

  • в Борисоглебск — 16:00;
  • в Воронеж — 19:00.
Завершение сплава. ОтъездЗавершение сплава. ОтъездЗавершение сплава. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Варианты проживания

Палатка

2 ночи

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок «Таймень», палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зонтик или накидка от дождя;
  • от солнца: легкие штаны и рубашка с длинными рукавами;
  • шляпа или бейсболка;
  • солнцезащитный крем;
  • обувь для водного перехода (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
  • спрей или крем от комаров (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда: металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Предоставляются ли спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются в обязательном порядке.

Какое примерное меню в туре?

В походе мы готовим вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • плов со свининой или курицей (готовится в казане);
  • салат из помидоров и огурцов;
  • чай, кофе;
  • соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • макароны с сыром, кетчуп, майонез;
  • салат из помидоров с чесноком и зеленью;
  • чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка;
  • бутерброды;
  • чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой;
  • салат из огурцов с зеленью, хлеб;
  • чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб;
  • салат;
  • чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • борщ зеленый, майонез, хлеб;
  • минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис «Антиклещ» в любой страховой компании.
Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Воронежа

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