Программа тура по дням
Встреча и начало сплава
08:00 Встреча группы в г. Воронеже.
08:00-12:00 Переезд в город Борисоглебск.
Возможен выезд из Борисоглебска в 12:00 (ул. Третьяковская, дом 12, гостиница «Борисоглебск»).
12:00-13:00 Переезд в село Большие Алабухи.
13:00-13:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения, инструктаж.
13:30-14:30 Сплав на байдарках.
14:30-15:30 Обед (перекус).
15:30-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря. Свободное время.
19:00 Ужин. Вечер знакомства. Посиделки у костра.
Продолжение сплава на байдарках
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-11:00 Инструктаж.
11:00-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:00 Обед, отдых.
14:00-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-17:30 Установка лагеря.
17:30-19:00 Свободное время, игры, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костёр.
Завершение сплава. Отъезд
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-11:00 Подготовка к сплаву.
11:00-13:30 Сплав на байдарках до моста у города Борисоглебск.
13:30-14:00 Обед (перекус).
14:00-14:30. Подготовка к отъезду. Сдача и погрузка снаряжения.
14:30 Выезд в Борисоглебск, Воронеж.
Ориентировочное время прибытия:
- в Борисоглебск — 16:00;
- в Воронеж — 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Варианты проживания
Палатка
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок «Таймень», палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- зонтик или накидка от дождя;
- от солнца: легкие штаны и рубашка с длинными рукавами;
- шляпа или бейсболка;
- солнцезащитный крем;
- обувь для водного перехода (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
- спрей или крем от комаров (рекомендуем «Gardex»);
- на вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
- фонарик;
- посуда: металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие препараты входят в аптечку первой помощи?
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
- супрастин (лоратадин);
- анальгин (цитрамон);
- кеторол (кетанов) таб;
- иммодиум (лоперамид);
- активированный уголь;
- левомицитин, таб.;
- пантенол, крем;
- перекись водорода (хлоргексидин);
- йод, зеленка;
- пластыри бактерицидные;
- лейкопластырь, рулон;
- салфетки стерильные;
- бинты (3-5 шт.)
- левомеколь (метилурацил);
- левомицетин (капли глазные)
- нафтизин;
- валидол, нитроглицерин;
- ацетилсалициловая кислота;
- парацетомол;
- дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Предоставляются ли спасательные жилеты?
Спасательные жилеты выдаются в обязательном порядке.
Какое примерное меню в туре?
В походе мы готовим вкусную и разнообразную пищу.
Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.
В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.
Примерное меню для водного похода выходного дня
Пятница — ужин:
- плов со свининой или курицей (готовится в казане);
- салат из помидоров и огурцов;
- чай, кофе;
- соусы, хлеб, зелень.
Суббота — завтрак:
- макароны с сыром, кетчуп, майонез;
- салат из помидоров с чесноком и зеленью;
- чай, кофе, печенье.
Суббота — обед:
- борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка;
- бутерброды;
- чай, пряники.
Суббота — ужин:
- картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой;
- салат из огурцов с зеленью, хлеб;
- чай, кафе, сухарики.
Воскресенье — завтрак:
- гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб;
- салат;
- чай, кофе, пряники.
Воскресенье — обед:
- борщ зеленый, майонез, хлеб;
- минеральная вода, печенье.
Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис «Антиклещ» в любой страховой компании.
Какие скидки детям в туре?
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.