Мои заказы

Сплав по Битюгу и Донскому Белогорью на 7 дней

Нижний Битюг от села Мечетка до устья — чистая и прозрачная река, которая то петляет в пойме, то разливается широкими плесами.

На левом ее берегу заливные луга с богатым разнотравьем и
читать дальшеуменьшить

цветами, правый же — меловой склон, кое-где покрытый лесом. В месте впадения Битюга, река Дон имеет ширину около 100 метров. Правый берег — меловые утесы, поросшие ковылем. На склонах лиственный лес, много чабреца, встречаются земляничные поляны. В старину в меловых горах Среднего Дона монахи возвели пещерные монастыри.

Один из них, Воскресенский Белогорский мужской монастырь — самый большой в нашем регионе по протяженности подземных галерей. Общая длина подземных ходов в нем превышает 1300 метров. Посетить этот монастырь мы сможем в заключительной части семидневного похода.

Сплав по Битюгу и Донскому Белогорью на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по Битюгу и Донскому Белогорью на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав по Битюгу и Донскому Белогорью на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Воронеже и начало сплава от села Мечетка

09:00 Встреча с группой в городе Воронеж.

09:00-12:00 Переезд на микроавтобусе в село Мечетка.

12:00-12:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.

12:30-13:00 Инструктаж.

13:00-14:00 Обед, подготовка к сплаву.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры. Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Встреча в Воронеже и начало сплава от села МечеткаВстреча в Воронеже и начало сплава от села МечеткаВстреча в Воронеже и начало сплава от села МечеткаВстреча в Воронеже и начало сплава от села Мечетка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка в меловые пещеры. Сплав

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-12:00 Прогулка в меловые пещеры.

12:00-13:00 Купание, отдых.

13:00-14:00 Обед.

14:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры. Баня.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Прогулка в меловые пещеры. СплавПрогулка в меловые пещеры. СплавПрогулка в меловые пещеры. Сплав
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Сплав до села Шестаково

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках до села Шестаково.

14:00-16:00 Обед.

Желающие могут сходить в магазин.

16:00-18:00 Сплав на байдарках.

18:00-19:00 Установка лагеря, отдых.

19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Сплав до села ШестаковоСплав до села ШестаковоСплав до села Шестаково
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Продолжение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:30 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

Отдых.

15:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры. Баня.

19:00 Ужин.

Отдых, вечерний костер.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Продолжение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

15:00-19:00 Установка лагеря.

Игры. Баня.

19:00 Ужин.

Отдых, вечерний костер.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Продолжение сплава

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-10:30 Подготовка к сплаву.

10:30-14:00 Сплав на байдарках.

14:00-15:00 Обед.

Отдых.

15:00-17:00 Сплав на байдарках.

17:00-19:00 Установка лагеря.

Игры. Баня.

19.00 Ужин.

Отдых, вечерний костер.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Прогулка в Белогорский мужской монастырь. Выезд в Воронеж

09:00-10:00 Завтрак.

10:00-13:00 Прогулка в Белогорский мужской монастырь.

13:00-14:00 Обед.

14:00-15:00 Подготовка к отъезду.

Сдача и погрузка снаряжения.

15:00 Выезд в Воронеж.

Ориентировочное время прибытия — 19:00.

Прогулка в Белогорский мужской монастырь. Выезд в ВоронежПрогулка в Белогорский мужской монастырь. Выезд в Воронеж
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Фото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палатках
  • Доставка участников и снаряжения до реки и обратно
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • зонтик или накидка от дождя;
  • легкие штаны и рубашка с длинными рукавами;
  • шляпа или бейсболка;
  • солнцезащитный крем;
  • резиновые тапочки, сланцы для сплава (в байдарке участники находятся в обуви);
  • спрей или крем от комаров (рекомендуем «Gardex»);
  • на вечер куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
  • фонарик;
  • посуда: металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой предоставляется транспорт?

В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер».

Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • салат из помидоров и огурцов.
  • чай, кофе.
  • соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • бутерброды.
  • чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • салат.
  • чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какие скидки детям в туре?

Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.

Есть ли ограничения для участников?

Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Какое предоставляется снаряжение?
  1. Сплав проводится на байдарках «Таймень».
  2. Спасательные жилеты выдаются всем участникам похода в обязательном порядке.
  3. Для сохранности личных вещей Вам предложат гермомешки объемом 60л, которые сохранят Вашу одежду и спальный мешок в сухом виде в течение всего отдыха.
  4. Походная баня «Мобиба».
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Воронежа

Похожие туры на «Сплав по Битюгу и Донскому Белогорью на 7 дней»

Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон. Воронежская область
Сплавы и рафтинг
На байдарках
4 дня
3 отзыва
Поход на байдарках по рекам Тихая Сосна и Дон. Воронежская область
Начало: Г. Воронеж
11 июн в 10:00
4 июл в 10:00
17 500 ₽ за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Сплавы и рафтинг
На байдарках
7 дней
1 отзыв
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: Г. Воронеж
20 июн в 10:00
8 авг в 10:00
26 250 ₽ за человека
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Сплавы и рафтинг
На байдарках
6 дней
1 отзыв
Река Хопер и Хоперский заповедник. Сплав на байдарках
Начало: Г. Воронеж
28 июн в 10:00
9 июл в 10:00
26 000 ₽ за человека
Сплав по нижнему Битюгу
Сплавы и рафтинг
4 дня
Сплав по нижнему Битюгу
Начало: Г. Воронеж
2 июл в 10:00
14 авг в 10:00
17 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Воронеже
Все туры из Воронежа
26 250 ₽ за человека