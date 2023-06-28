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Авторский тур
7 дней
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Водные туры в Воронеже на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024