Туры по воде в Воронеже

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Воронеже, цены от 21 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека

Последние отзывы на туры

Водные туры в Воронеже на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам