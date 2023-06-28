Экскурсионные туры на неделю в Воронеж

Найдено 4 тура в категории «7-дневные туры» в Воронеже, цены от 20 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250 за человека
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: г. Воронеж
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
20 700 за человека
На байдарках по нижней Вороне
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижней Вороне
Начало: г. Воронеж
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
21 650 за человека
На байдарках по нижнему Хопру
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
На байдарках по нижнему Хопру
Начало: г. Воронеж
5 авг в 10:00
22 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «7-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Воронеже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
  2. Сплав на байдарках по среднему Битюгу
  3. На байдарках по нижней Вороне
  4. На байдарках по нижнему Хопру
Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "7-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 20 700 до 22 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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