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Авторский тур
7 дней
Поход по средней Вороне. Сплав на байдарках
Начало: г. Воронеж
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
21 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав на байдарках по среднему Битюгу
Начало: г. Воронеж
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
20 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На байдарках по нижней Вороне
Начало: г. Воронеж
11 июля в 10:00
25 июля в 10:00
21 650₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На байдарках по нижнему Хопру
Начало: г. Воронеж
5 авг в 10:00
22 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
- ААлександр8 июля 2022Все отлично прошло, я доволен!
- ССергей11 мая 2022Все хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Воронеже в июне 2024
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