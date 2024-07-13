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увлечен историей Вязьмы. Он сможет показать уникальные фото, которые он собирает много лет. Для тех кто привык к традиционному стройному рассказу экскурсоводов, думаю, что формат, предлагаемый Алексеем может показаться непривычным. Есть выстроенный маршрут, но нет четких и логических связок между событиями, в которые погружает экскурсовод. Уникальным в экскурсии является постоянное соотнесение современного облика Вязьмы и времени начала ВОВ, периода оккупации и изменений, которые произошли после освобождения Вязьмы.