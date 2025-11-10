Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЕдем в единственный город России, где сохранились в первозданном виде архитектурные памятники средневековой Европы. Будем гулять по его очаровательным улочкам и пробовать местный гастрономический бренд - крендель. Важная информация: После 6 человек, за каждого нового слушателя + 500 руб.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Встречаемся в центре Выборга и отправляемся на обзорную экскурсию по нетипичному для России городу. Посетим самую примечательную местную крепость - Выборгский замок. Здесь на каждом углу спрятаны сокровища прошлого и современные драгоценности в камне
- Оставим время для себя и своего обеда. Успеем выбрать что-то для самостоятельного изучения, по нашим горячим рекомендациям
- А потом все вместе увидимся у жемчужины скандинавского модернизма. Так называют здешнюю неповторимую библиотеку, которую спроектировал легендарный финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто. Убедимся в ее уникальности и по достоинству оценим во всех смыслах новаторское здание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, центр города
Завершение: Вокзал города Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- После 6 человек
- За каждого нового слушателя + 500 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
