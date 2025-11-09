Старинная брусчатка и жемчужины зодчества — вы мечтаете увидеть Выборг и не умереть от усталости? Мы знаем рецепт: приезжаете в город, выходите из здания вокзала и… прыгаете в автобус! Профессиональный гид ответит на вопросы и поможет вам размотать серпантин выборгской истории, который вьётся уже более семи веков.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим драккары
- Поднимемся на смотровую площадку к Петру I и к зданию городского Архива, построенного на фундаменте православной церкви
- Навестим Немецкую слободу
- Увидим площадь Старой ратуши и памятник основателю Выборга Торгильсу Кнутссону
- Прогуляемся от Часовой башни до Эрмитажа, по дороге осмотрим соборы и найдём путь, по которому ходил трамвай
- Познакомимся с историей монастыря Серых братьев
- Узнаем секрет рецепта гастрономического символа города — выборгского кренделя*
- Сфотографируемся у Круглой башни и пройдём к Усадьбе Бюргера и Дому на скале.
- На автобусе проедем мимо жилых домов в стиле северный модерн
- Завершим программу на Красной площади и познакомимся с шедевром конструктивизма — библиотекой Алвара Аалто.
По дороге гид расскажет, как строили дома в 19 веке, на каких языках говорили и молились в городе. А вы загадаете свои заветные желания в гостях у старухи Лоухи.
Организационные детали
Как пройдёт экскурсия
- В зависимости от размера группы едем на ГАЗель CITY (17 мест) или Iveco НЕМАН (29 мест)
- После экскурсии отвезём вас на железнодорожный вокзал, Рыночную площадь или в парк Монрепо
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительно
- Летом в автобусе работает кондиционер, зимой — печка
- В плохую погоду можем слегка сократить маршрут и меньше выходить из автобуса
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Привокзальной площади в Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — Организатор в Выборге
Провёл экскурсии для 2789 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего города. Предлагаем вам автобусные экскурсии по Выборгу разных форматов: - автобусная экскурсия с аудиогидом; - автобусно-пешеходная экскурсия с экскурсоводом. Расскажем вам об истории Выборга и покажем главные достопримечательности нашего города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр,
9 ноя 2025
Огромное спасибо за проведенную экскурсию по прекрасному городу Выборгу гиду Алле! Очень интересная, насыщенная и познавательная экскурсия! Сразу понятно, что с нами был настоящий профессионал, которая любит свой город!
Виктор
3 ноя 2025
Большое спасибо гиду Алле, была очень интересная экскурсия. 3 часа просто пролетели.
В
Виктория
3 ноя 2025
Трикстер - это удобно и надёжно. Спасибо вам, что вы есть.
А
Анна
3 ноя 2025
Экскурсии очень интересная.
В
Валентина
2 ноя 2025
Спасибо за экскурсию!
Е
Елена
1 ноя 2025
Шикарно! Рекомендую! Оптимальное сочетание - походить-проехать-послушать гида-посмотреть город и окрестности!
