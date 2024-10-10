Экскурсии из центра Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Выборге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
67 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 800 за всё до 2 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Пешая
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Секреты, легенды, истории - увидеть и узнать главное о городе трёх культур
Начало: В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
990 за всё до 10 чел.
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Погрузиться в историю в гостях у профессионального модельера
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от 2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 октября 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Очень уютная экскурсия. Как заявлено в названии -"в гостях", так мы себя и чувствовали. Как будто мы любимые м дорогие
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    гости, для которых все - и кров, и стол, и любовь собак, и гостеприимство хозяев. Интересна 300-летняя история дома и история семьи Wahl, но не менее интересна 30-летняя история нынешних хозяев. Масса приятных сюрпризов и неожиданных ракурсов, для любопытных детей - просто сказка! Безусловно рекомендуем - и непременно с ужином! Дети просили добавки, этим все сказано;)

  • В
    Вероника
    7 октября 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Отличная и необычная экскурсия. Рекомендую сочетать данную экскурсию с обедом, который готовить муж хозяйки дома (профессиональный повар). Идеальный баланс пищи
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    интелектуальной и насущной позволит полностью погрузиться в быт немецко-финской семьи Валли, получить максимум удовольствия от общения с прекрасными и увлеченными людьми, а так же узнать неожиданные факты о жизни города и его горожан. Вишенкой на торте будет общение с собакой редкой средневековой породы, которая не оставить равнодушными даже самых требовательных туристов.

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
    Мечта каждого путешественника узнать город изнутри, ощутить себя его жителем. Уникальная экскурсия «В гостях у Валли» дает именно такую возможность.
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    Вы попадаете в гости к хорошим друзьям, вам показывают старинный дом, рассказывают его историю очень искренне! На эту экскурсию нужно обязательно попасть, приезжая в Выборг! Буду советовать всем знакомым, уникальное место и хозяева! А еще очень советую взять обед или ужин в доме Валли!)) Очень и очень вкусно!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по квартире-музею «В гостях у Валли»
  2. Квест-прогулка по средневековому Выборгу
  3. Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Круглая Башня
  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Парк Монрепо
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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