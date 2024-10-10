2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны дома Валли: Суворов, Страдивари и Нарния в центре Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу проведет вас через историю и тайны дома с богатейшими коллекциями и интерьерами 19 века
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от 2 800₽ за всё до 2 чел.
4 часа
Квест
до 10 чел.
Квест-прогулка по средневековому Выборгу
Секреты, легенды, истории - увидеть и узнать главное о городе трёх культур
Начало: В районе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
990₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Назад в будущее: удивительный мир моды и стиля 19 века
Погрузиться в историю в гостях у профессионального модельера
Начало: В центре Старого Выборга
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от 2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 октября 2024Очень уютная экскурсия. Как заявлено в названии -"в гостях", так мы себя и чувствовали. Как будто мы любимые м дорогие
- ВВероника7 октября 2024Отличная и необычная экскурсия. Рекомендую сочетать данную экскурсию с обедом, который готовить муж хозяйки дома (профессиональный повар). Идеальный баланс пищи
- ЕЕлена4 сентября 2024Мечта каждого путешественника узнать город изнутри, ощутить себя его жителем. Уникальная экскурсия «В гостях у Валли» дает именно такую возможность.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в октябре 2024
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