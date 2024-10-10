читать дальше гости, для которых все - и кров, и стол, и любовь собак, и гостеприимство хозяев. Интересна 300-летняя история дома и история семьи Wahl, но не менее интересна 30-летняя история нынешних хозяев. Масса приятных сюрпризов и неожиданных ракурсов, для любопытных детей - просто сказка! Безусловно рекомендуем - и непременно с ужином! Дети просили добавки, этим все сказано;)

Очень уютная экскурсия. Как заявлено в названии -"в гостях", так мы себя и чувствовали. Как будто мы любимые м дорогие