Провели замечательный день своей семьёй в Выборге с потрясающим гидом Даниилом - человеком, искренне любящим своё дело. Глубокие знания финского

искусства, истории, красивая речь, желание поделиться знаниями, умение подстроиться под желания туристов - всё это характеризует его как грамотного мастера своего дела. Путешествие получилось очень познавательным и увлекательным. Советуем всем, кому интересна история города

Л Любовь

Прекрасная прогулка по Выборгу в сопровождении Даниила. Даже дождь не помешал. Замечательное знание материала, подача, клиентоориентированность, гибкость в выборе маршрута, времени и продолжительности экскурсии. Всё выше всяких похвал. И очень приятное послевкусие. С удовольствием рекомендую всем. Лучший выбор.