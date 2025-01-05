Авторские экскурсии от местных гидов Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Выборге, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Пешая
30 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
19 янв в 09:15
от 7000 за всё до 2 чел.
Авторский водный маршрут вокруг Выборга на комфортабельном финском катере
На катере
1 час
Водная прогулка
Авторский водный маршрут вокруг Выборга на комфортабельном финском катере
Начало: Ул. Штурма 1А, Причал 10
«Авторская водная прогулка вокруг Выборга на комфортабельном финском катере»
Расписание: Запись на водную прогулку на ровные часы, например 10.00,11.00 и тд.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
8000 за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия в Выборг
Пешая
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Авторская экскурсия в Выборг
Начало: Выборг, центр города
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
7875 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 января 2025
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Хорошие впечатления
  • И
    Ирина
    9 октября 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Провели замечательный день своей семьёй в Выборге с потрясающим гидом Даниилом - человеком, искренне любящим своё дело. Глубокие знания финского
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    искусства, истории, красивая речь, желание поделиться знаниями, умение подстроиться под желания туристов - всё это характеризует его как грамотного мастера своего дела. Путешествие получилось очень познавательным и увлекательным. Советуем всем, кому интересна история города

  • Л
    Любовь
    29 сентября 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Прекрасная прогулка по Выборгу в сопровождении Даниила. Даже дождь не помешал. Замечательное знание материала, подача, клиентоориентированность, гибкость в выборе маршрута, времени и продолжительности экскурсии. Всё выше всяких похвал. И очень приятное послевкусие. С удовольствием рекомендую всем. Лучший выбор.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Авторская экскурсия в Выборг
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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