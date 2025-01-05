8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
Завтра в 09:15
19 янв в 09:15
от 7000₽ за всё до 2 чел.
1 час
Водная прогулка
Авторский водный маршрут вокруг Выборга на комфортабельном финском катере
Начало: Ул. Штурма 1А, Причал 10
«Авторская водная прогулка вокруг Выборга на комфортабельном финском катере»
Расписание: Запись на водную прогулку на ровные часы, например 10.00,11.00 и тд.
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
8000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Авторская экскурсия в Выборг
Начало: Выборг, центр города
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
7875₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 января 2025Хорошие впечатления
- ИИрина9 октября 2024Провели замечательный день своей семьёй в Выборге с потрясающим гидом Даниилом - человеком, искренне любящим своё дело. Глубокие знания финского
- ЛЛюбовь29 сентября 2024Прекрасная прогулка по Выборгу в сопровождении Даниила. Даже дождь не помешал. Замечательное знание материала, подача, клиентоориентированность, гибкость в выборе маршрута, времени и продолжительности экскурсии. Всё выше всяких похвал. И очень приятное послевкусие. С удовольствием рекомендую всем. Лучший выбор.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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