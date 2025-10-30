Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Посетители музея Иван-чая в Выборге смогут погрузиться в мир традиционного славянского напитка.



Участники мастер-класса узнают об истории и пользе Иван-чая, научатся создавать собственные купажи, овладеют навыками заготовки и ферментации. Завершится мероприятие дегустацией нескольких сортов чая с карельским вареньем. Каждый унесет с собой уникальный купаж и частичку атмосферы Выборга 4.8 8 отзывов 5 причин купить этот мастер-класс 🌿 Создание уникального купажа

🕰️ История и традиции Иван-чая

🍵 Дегустация нескольких сортов

🍯 Карельское варенье в подарок

🏛️ Атмосфера уютного Выборга

Анна Ваш гид в Выборге Написать вопрос Личный мастер-класс Оценка и отзывы 8 отзывов Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком 600 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Музей Иван-чая

Описание мастер-класса Приглашаем посетить «МУЗЕЙ ИВАН-ЧАЯ»! Вы узнаете об истории этого популярного славянского напитка, его традициях и пользе. На мастер-классе, каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с Иван-чаем. Вы также узнаете секреты заготовки, скручивания и ферментации чая, чтобы готовить его дома. В завершение пройдет дегустация из нескольких сортов Иван-чая с карельским вареньем, а также вы заберете с собой собственноручно созданный купаж и частичку атмосферы уютного Выборга. В стоимость входит: -Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»; -История Иван-чая, традиции чаепития и изготовления; -Дегустация из нескольких Иван-чая; -Дегустация Карельского варенья.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Место начала и завершения? Г. Выборг, ул. Красноармейская, 14 Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.