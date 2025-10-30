Мои заказы

Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»

Узнайте секреты создания купажа с Иван-чаем в Выборге. История, традиции и дегустация с карельским вареньем в уютной атмосфере
Посетители музея Иван-чая в Выборге смогут погрузиться в мир традиционного славянского напитка.

Участники мастер-класса узнают об истории и пользе Иван-чая, научатся создавать собственные купажи, овладеют навыками заготовки и ферментации. Завершится мероприятие дегустацией нескольких сортов чая с карельским вареньем. Каждый унесет с собой уникальный купаж и частичку атмосферы Выборга
4.8
8 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Создание уникального купажа
  • 🕰️ История и традиции Иван-чая
  • 🍵 Дегустация нескольких сортов
  • 🍯 Карельское варенье в подарок
  • 🏛️ Атмосфера уютного Выборга
Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»
Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»

Что можно увидеть

  • Музей Иван-чая

Описание мастер-класса

Приглашаем посетить «МУЗЕЙ ИВАН-ЧАЯ»! Вы узнаете об истории этого популярного славянского напитка, его традициях и пользе. На мастер-классе, каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с Иван-чаем. Вы также узнаете секреты заготовки, скручивания и ферментации чая, чтобы готовить его дома. В завершение пройдет дегустация из нескольких сортов Иван-чая с карельским вареньем, а также вы заберете с собой собственноручно созданный купаж и частичку атмосферы уютного Выборга. В стоимость входит: -Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»; -История Иван-чая, традиции чаепития и изготовления; -Дегустация из нескольких Иван-чая; -Дегустация Карельского варенья.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Выборг, ул. Красноармейская, 14
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
Е
Екатерина
30 окт 2025
Здравствуйте! Нам очень понравился мастер-класс!, ребята стараются, выкладываются. Но хотелось бы несколько больше информации (как можно пить чай, сколько, какие показания, противопоказания у разных трав), больше истории (можно было бы упомянуть, что во 2ю мировую войну почему немцы целенаправленно шли в Капорье). По возможности, хотелось бы провести мастер-класс сидя за столом.)
К
Катерина
18 авг 2025
Всё здорово, приветливый экскурсовод и вкусный Иван-чай)
Г
Гейдт
15 авг 2025
Не стоит своих денег, можно было просто зайти в магазин и купить все то же самое без экскурсии. Очень короткая.
А
Анна
31 июл 2025
Очень интересно, гостеприимное место
Накормят угостям вкусняшками, расскажут о истории становления русского напитка.
С
Светлана
28 июл 2025
Очень понравился мастер-класс. Интересно, познавательно. увлекательно. Рекомендую!
О
Оксана
12 мая 2025
М
Марина
4 мая 2025
Мастер - класс, очень понравился. Мы узнали, много нового и интересного про Иван - чай. Создали отличный купаж, на выбор было много разных трав. Попробовали Иван- чай, так же вместе
читать дальше

с чаем, разное вкуснейшее варенье и мармелад из черники. Спасибо огромное организаторам за вкусное и полезное мероприятие. Так же смогли приобрести там же, всё что понравилось. И получили в дорогу, чтобы не замёрзнуть, по стаканчику Иван - чая с бальзамом из морошки. Рекомендую для посещения!

Е
Елена
7 апр 2025
Мастер класс очень понравился. Много полезной и интересной информации. Атмосфера очень душевная. Спасибо!

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии из Выборга

Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Пешая
7 часов
7 отзывов
Квест
до 5 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Выборге
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с разгадкой головоломок и поиском старинного документа, связанного с вашими предками
Начало: Маршрута от Рыночной площади. Доступ в игру направ...
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
2.5 часа
46 отзывов
Квест
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
от 6700 ₽ за человека
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
Завтра в 10:30
18 ноя в 10:00
4755 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге