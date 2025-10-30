Посетители музея Иван-чая в Выборге смогут погрузиться в мир традиционного славянского напитка.
Участники мастер-класса узнают об истории и пользе Иван-чая, научатся создавать собственные купажи, овладеют навыками заготовки и ферментации. Завершится мероприятие дегустацией нескольких сортов чая с карельским вареньем. Каждый унесет с собой уникальный купаж и частичку атмосферы Выборга
Участники мастер-класса узнают об истории и пользе Иван-чая, научатся создавать собственные купажи, овладеют навыками заготовки и ферментации. Завершится мероприятие дегустацией нескольких сортов чая с карельским вареньем. Каждый унесет с собой уникальный купаж и частичку атмосферы Выборга
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Создание уникального купажа
- 🕰️ История и традиции Иван-чая
- 🍵 Дегустация нескольких сортов
- 🍯 Карельское варенье в подарок
- 🏛️ Атмосфера уютного Выборга
Что можно увидеть
- Музей Иван-чая
Описание мастер-классаПриглашаем посетить «МУЗЕЙ ИВАН-ЧАЯ»! Вы узнаете об истории этого популярного славянского напитка, его традициях и пользе. На мастер-классе, каждый участник сможет создать свой уникальный купаж с Иван-чаем. Вы также узнаете секреты заготовки, скручивания и ферментации чая, чтобы готовить его дома. В завершение пройдет дегустация из нескольких сортов Иван-чая с карельским вареньем, а также вы заберете с собой собственноручно созданный купаж и частичку атмосферы уютного Выборга. В стоимость входит: -Мастер-класс: «Тайны русских трав: создаём купаж с Иван-чаем»; -История Иван-чая, традиции чаепития и изготовления; -Дегустация из нескольких Иван-чая; -Дегустация Карельского варенья.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Выборг, ул. Красноармейская, 14
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
30 окт 2025
Здравствуйте! Нам очень понравился мастер-класс!, ребята стараются, выкладываются. Но хотелось бы несколько больше информации (как можно пить чай, сколько, какие показания, противопоказания у разных трав), больше истории (можно было бы упомянуть, что во 2ю мировую войну почему немцы целенаправленно шли в Капорье). По возможности, хотелось бы провести мастер-класс сидя за столом.)
К
Катерина
18 авг 2025
Всё здорово, приветливый экскурсовод и вкусный Иван-чай)
Г
Гейдт
15 авг 2025
Не стоит своих денег, можно было просто зайти в магазин и купить все то же самое без экскурсии. Очень короткая.
А
Анна
31 июл 2025
Очень интересно, гостеприимное место
Накормят угостям вкусняшками, расскажут о истории становления русского напитка.
Накормят угостям вкусняшками, расскажут о истории становления русского напитка.
С
Светлана
28 июл 2025
Очень понравился мастер-класс. Интересно, познавательно. увлекательно. Рекомендую!
О
Оксана
12 мая 2025
М
Марина
4 мая 2025
Мастер - класс, очень понравился. Мы узнали, много нового и интересного про Иван - чай. Создали отличный купаж, на выбор было много разных трав. Попробовали Иван- чай, так же вместе
Е
Елена
7 апр 2025
Мастер класс очень понравился. Много полезной и интересной информации. Атмосфера очень душевная. Спасибо!
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Квест
до 5 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия в Выборге
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Выборгу с разгадкой головоломок и поиском старинного документа, связанного с вашими предками
Начало: Маршрута от Рыночной площади. Доступ в игру направ...
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:00
от 6700 ₽ за человека
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «Тайна старых гербов Выборга»
В центре Выборга ждёт увлекательный квест с интерактивными заданиями. Разгадайте тайны гербов и узнайте, что скрывает замок. Идеально для всей семьи
Начало: На площади Старой Ратуши
Завтра в 10:30
18 ноя в 10:00
4755 ₽ за всё до 7 чел.