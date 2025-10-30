Мои заказы

Магия старухи Лоухи и тайны Выборга

Путешествие в сердце Выборга: узнайте тайны древнего города и создайте свой амулет удачи. Идеально для семейного отдыха и любителей истории
Выборг - город, где каждый камень хранит свою историю. Легенды и мифы оживают на улицах, а древние башни рассказывают о прошлом. Участники узнают о Лоухи и её значении в карельских мифах, а также создадут амулет на удачу.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города и унести с собой частичку его магии. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет
4.7
13 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🧙‍♀️ Узнать о мифах Карелии
  • 🏰 Посетить исторические места
  • 🎨 Создать амулет своими руками
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📜 Погрузиться в атмосферу прошлого
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Круглая Башня
  • Самый старый жилой дом России
  • Усадьба бюргера
  • Часовая башня
  • Площадь Старой Ратуши
  • Смотровая площадка

Описание мастер-класса

Интерактивная прогулка по Выборгу (1,5 часа)

  • Круглая Башня — её история полна неожиданностей
  • Усадьба бюргера — вспомним быт средневековых горожан
  • Часовая башня — время здесь течёт по своим законам
  • Площадь Старой Ратуши — центр городской жизни и интриг
  • Смотровая площадка перед замком — место силы и легенд

Мастер-класс

Я познакомлю вас с образом Лоухи и её значением в мифах Карелии. Вы сами создадите фигурку в традиционном стиле, используя символы и орнаменты, которые испокон веков считались оберегами в карельской культуре.

Каждый участник заберёт свою Лоухи домой. Можете даже рассказать хранительнице древней магии о своём желании, чтобы она помогла его осуществить.

Организационные детали

  • Мастер-класс пройдёт в помещении
  • В стоимость экскурсии входят материалы на 2 человек. Если вас будет больше, я попрошу доплатить по 150 ₽ за участника
  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 278 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 окт 2025
Алена - это про любовь. Любовь к городу, любовь к своему делу. Яркий образ, который погрузит вас в атмосферу приключения, в которое отправляетесь. Тонкий и очень интеллигентный юмор. Таких мало….
читать дальше

Мне очень сложно описать, чтобы не раскрывать подробностей и вас всех ждали интересностей. Героев на вашем пути будет много. Неоднозначных, но интересных. Это не всем надоевшая обзорка. Тут про другое) ходили вдвоем с дочкой 7 лет, при расставании обнимались как родные))) фото с мастер-класса не скину, фантазируйте своих Лоухи сами) Алена, лично Вам огромное СПАСИБО!!!!! Моего ребенка редко кто может заинтересовать! Она просится снова. И только с Вами!!!!

Алена - это про любовь. Любовь к городу, любовь к своему делу. Яркий образ, который погрузит
А
Алёна
7 окт 2025
Ну что я хочу сказать… Если вам нужны скучные, стандартные экскурсии, то вам точно не к Алёне. У неё таких просто нет."Мистический Выборг" одна из самых увлекательных экскурсий, а побывала
читать дальше

я на многих, есть с чем сравнивать. Выбирали по описанию, никаких непонятных сюрпризов - всё, как заявлено. Да и гиду можно написать заранее, уточнить если что-то неясно. Взаимодействие с группой прекрасное. А группа у нас была весьма разновозрастная: от школьников до пенсионеров. Алёна всё организовала так, что никто никакого дискомфорта не чувствовал. Порадовало и то, что Алёна не просто рассказывает, а взаимодействует с группой. Приходится самим шевелить мозгами и это классно. Здорово и то, что кроме экскурсии по городу можно своими руками изготовить игрушку-талисман, или оберег. Огромное спасибо за увлекательное действие и позитивные впечатления!

Oleg
Oleg
4 окт 2025
В составе небольшой группы посетил экскурсию "Магия Лоухи и таинственный Выборг". Очень понравилась подача материала от экскурсовода Алены. Это было необычно, забавно и увлекательно. Особенно радовались пооисходящему дети. Во время
читать дальше

экскурсии удалось взглянуть на Выборг под мистическим углом. Потом был мастер класс, тоже интересный. Алена - один из самых ярких и позитивных гидов, работающих в Выборге, и я однозначно ее рекомендую. Готов побывать и на других экскурсиях с ней. Спасибо!

Анжела
Анжела
3 окт 2025
Были на экскурсии, где гид Алëна красочно представила нам мистический Выборг с его тайнами, легендами, страшилками. Нас собралась большая компания, были и дети, и взрослые, кто-то даже не в первый
читать дальше

раз, но всем было весело и очень интересно. После такой экскурсии даже захотелось перечитать Калевалу. На мастер-классе под чутким руководством Алëны смастерили карельскую старушку - на добрую память о Выборге и о чудесном, увлеченном своим делом гиде, которая сделала наш день! Спасибо огромное, Алëна, будем рекомендовать Вас друзьям!

И
Иван
3 окт 2025
Ни секунды не ожидал, что будет настолько интересно!

Серьёзно, шел на экскурсию просто погулять по Выборгу, а в итоге оказался будто внутри какой-то северной легенды.
Мастер-класс стал настоящим сюрпризом. Никогда не думал,
читать дальше

что буду своими руками делать оберег в виде Лоухи и при этом чувствовать, что занимаешься чем-то важным и почти ритуальным. Магия — не шучу. Лоухи получилась суровая, как и положено хранительнице древних знаний.

О
Ольга
30 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Я даже не догадывалась, что прогулка по небольшому городу может превратиться в увлекательное мистическое путешествие в глубину веков! И мне и мужу понравилась подача, атмосфера (Алена
читать дальше

мастерски подаёт информацию, делая это в шутливо-игровой форме, так что с ней не заскучаешь). Экскурсия прошла на одном дыхании! После экскурсии с Аленой даже мой старший сын заинтересовался средневековьем и историей))
Мы всей семьёй благодарим прекрасного гида Алену за проявленное внимание, такт и профессионализм!
Обязательно приедем в Выборг снова!

Юлия
Юлия
17 июл 2025
Это худшая экскурсия которую мы когда либо посещали, манера подачи материала, порой весьма грубо, таким людям вообще нельзя работать в данной сфере.
Перед бронированием я написала что мы первый раз в
читать дальше

Выборге, уточнила будет ли ознакомительная экскурсия, ответили «да чуть меньше 2 часов», при этом ни слова про то что будут рассказывать всякую ерунду, и что экскурсия типа в мистическом стиле, в итоге нас встретила Алена в костюме, начала рассказывать детям про сухой закон / пиво, приведения, в описание экскурсии так-то вообще ничего не сказано что будут рассказывать черт знает что ….. в итоге зря потраченные деньги, а главное время.
Я в шоке что кому-то это может понравится
На мастер классе Алена часто весьма агрессивно отвечала детям, а во время
Экскурсии пока перебегали от места к месту, она просто молчала, не рассказывая ничего …. Ещё и типа, вы медленные, мы шли нормальным шагов, и брали специально индивидуальную экскурсию, что бы не бегать как бешенным.. . полное разочарование
Прежде чем предлагать людям свои услуги, опишите нормально, или предупреждайте заранее людей в каком формате и что это вообще за экскурсия

Это худшая экскурсия которую мы когда либо посещали, манера подачи материала, порой весьма грубо, таким людям вообще нельзя работать в данной сфере.
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемая Юлия!
Очень сожалею, что экскурсия не оправдала Ваши ожидания. Искренне хочу разобраться и улучшить моё предложение! Спасибо, что даёте
читать дальше

эту возможность.
Экскурсия называется "Магия и тайны", в описании сказано про легенды и мифы. В процессе экскурсии Вам было предложено заменить формат на стандартную обзорную экскурсию, Вы спросили у детей их мнение - и отказались. Т. е. Вы приняли решение продолжать именно заявленный формат. С Вами играли в средневековые игры, выписывали индульгенцию, давали призы, интерактивно рассказывали про все основные достопримечательности города. Вы посетили Круглую Башню, единственный сохранившийся фрагмент стены города, Башню Ратуши, Доминиканский монастырь, Дом купеческой гильдии, Часовую Башню, Старый кафедральный собор, площадь Старой Ратуши, смотровую площадку перед Замком, дом Хакмана, самую красивую улицу Финляндии, костёл Гиацинта и Усадьбу бюргера. Про каждую из достопримечательностей вёлся рассказ, давалась историческая справка, а также нестандартные истории, связанные с объектом. Ещё раз повторюсь, Вам было предложено заменить на стандартную обзорную экскурсию. Спасибо, что указали на необходимость у каждого экскурсанта перед началом экскурсии ещё раз спросить, что бы он хотел. Буду высылать программу каждому экскурсанту, благодарю за идею!
Правила ведения экскурсии для групп экскурсантов прямо запрещает вести повествование во время движения. Это возможно только с одним экскурсантом либо при использовании радиогида. Спасибо, что подсказали этот вариант - напишу, что возможна аренда радиогида за дополнительную плату.
По поводу Вашей претензии о темпе движения: я Вас попросила не останавливаться, когда половина группы уже дошла до точки, а половина стоит. Я отработала с Вами на 40 минут больше заявленного времени.
На мастер-классе я лично помогала трем из четырёх участников - в том числе отрезать ножницами тонкую нитку и завязать двойной узел. Предложения помощи - не агрессия.
Всего Вам самого наилучшего!
Надеюсь, Ваши обереги - собственноручно сделанные Старухи Лоухи принесут Вам счастье!

Елена
Елена
7 июл 2025
Это было незабываемое приключение! Очень понравилось и взрослым и детям. Совершенно неожиданно - небанальный экскурсовод, рассказывающий интересные вещи.
Это было незабываемое приключение! Очень понравилось и взрослым и детям. Совершенно неожиданно - небанальный экскурсовод, рассказывающий
Мария
Мария
12 июн 2025
Алена прекрасный рассказчик и интересный человек!
Г
Галина
9 июн 2025
Приехали в город вечером и записались на экскурсию. Алена сразу заинтересовала манерой подачи материала и вовлечению участников к диалогу👍 Никаких сухих фактов, очень интересная подача материала, ребенок 10 лет был
читать дальше

также заинтересован. Черные братья, ниссе и кашка с маселком очень зашли 😉👍 Мастер-класс прошел в интереснейшем месте, квартира-музей, историю было видно прямо на стенах! Очень довольны знакомством и однозначно рекомендую данную экскурсию:)
P.S. Черный брат обещал быть очень бдительным при нашем будущем проживании в "плоском" доме:)))

Елена
Елена
2 мая 2025
При посещении Выборга посетили 3 экскурсии. Вот эта, про старуху Лоухи, понравилась нам больше всего. Просто замечательная, в полуигровой форме мы посетили несколько достопримечательностей Выборга. Это было очень интересно! Заключительный этап- изготовление куклы понравился еще больше. В общем, получили массу удовольствий от этой экскурсии. Всем советую)
Е
Елена
2 мая 2025
Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Алена очень интересно рассказывала не только какие-то исторические факты, но и мифы про домовых, народные традиции, обычаи, сопровождая рассказ игрой. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось ещё продолжения рассказа.
Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Алена очень интересно рассказывала не только какие-то исторические факты, но и мифы про домовых, народные традиции, обычаи, сопровождая рассказ игрой. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось ещё продолжения рассказа.
Алёна
Алёна
26 мар 2025
Спасибо за прекрасный мастер-класс и экскурсию. Гид Алёна хорошо владеет историческим материалом. Отзывчива, коммуникабельна.
Были с 2 мя детьми 8 лет- они особенно в восторге от мастер класса по Старухе Лоухе! И родители кстати тоже!)))
Экскурсию и гида рекомендую

