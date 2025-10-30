Выборг - город, где каждый камень хранит свою историю. Легенды и мифы оживают на улицах, а древние башни рассказывают о прошлом. Участники узнают о Лоухи и её значении в карельских мифах, а также создадут амулет на удачу.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу средневекового города и унести с собой частичку его магии. Мастер-класс подходит для взрослых и детей от 7 лет
5 причин купить этот мастер-класс
- 🧙♀️ Узнать о мифах Карелии
- 🏰 Посетить исторические места
- 🎨 Создать амулет своими руками
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📜 Погрузиться в атмосферу прошлого
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Круглая Башня
- Самый старый жилой дом России
- Усадьба бюргера
- Часовая башня
- Площадь Старой Ратуши
- Смотровая площадка
Описание мастер-класса
Интерактивная прогулка по Выборгу (1,5 часа)
- Круглая Башня — её история полна неожиданностей
- Усадьба бюргера — вспомним быт средневековых горожан
- Часовая башня — время здесь течёт по своим законам
- Площадь Старой Ратуши — центр городской жизни и интриг
- Смотровая площадка перед замком — место силы и легенд
Мастер-класс
Я познакомлю вас с образом Лоухи и её значением в мифах Карелии. Вы сами создадите фигурку в традиционном стиле, используя символы и орнаменты, которые испокон веков считались оберегами в карельской культуре.
Каждый участник заберёт свою Лоухи домой. Можете даже рассказать хранительнице древней магии о своём желании, чтобы она помогла его осуществить.
Организационные детали
- Мастер-класс пройдёт в помещении
- В стоимость экскурсии входят материалы на 2 человек. Если вас будет больше, я попрошу доплатить по 150 ₽ за участника
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей с 7 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 278 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 окт 2025
Алена - это про любовь. Любовь к городу, любовь к своему делу. Яркий образ, который погрузит вас в атмосферу приключения, в которое отправляетесь. Тонкий и очень интеллигентный юмор. Таких мало….
А
Алёна
7 окт 2025
Ну что я хочу сказать… Если вам нужны скучные, стандартные экскурсии, то вам точно не к Алёне. У неё таких просто нет."Мистический Выборг" одна из самых увлекательных экскурсий, а побывала
Oleg
4 окт 2025
В составе небольшой группы посетил экскурсию "Магия Лоухи и таинственный Выборг". Очень понравилась подача материала от экскурсовода Алены. Это было необычно, забавно и увлекательно. Особенно радовались пооисходящему дети. Во время
Анжела
3 окт 2025
Были на экскурсии, где гид Алëна красочно представила нам мистический Выборг с его тайнами, легендами, страшилками. Нас собралась большая компания, были и дети, и взрослые, кто-то даже не в первый
И
Иван
3 окт 2025
Ни секунды не ожидал, что будет настолько интересно!
Серьёзно, шел на экскурсию просто погулять по Выборгу, а в итоге оказался будто внутри какой-то северной легенды.
Мастер-класс стал настоящим сюрпризом. Никогда не думал,
Серьёзно, шел на экскурсию просто погулять по Выборгу, а в итоге оказался будто внутри какой-то северной легенды.
Мастер-класс стал настоящим сюрпризом. Никогда не думал,
О
Ольга
30 сен 2025
Мне очень понравилась экскурсия! Я даже не догадывалась, что прогулка по небольшому городу может превратиться в увлекательное мистическое путешествие в глубину веков! И мне и мужу понравилась подача, атмосфера (Алена
Юлия
17 июл 2025
Это худшая экскурсия которую мы когда либо посещали, манера подачи материала, порой весьма грубо, таким людям вообще нельзя работать в данной сфере.
Перед бронированием я написала что мы первый раз в
Перед бронированием я написала что мы первый раз в
Алёна
Ответ организатора:
Здравствуйте, уважаемая Юлия!
Очень сожалею, что экскурсия не оправдала Ваши ожидания. Искренне хочу разобраться и улучшить моё предложение! Спасибо, что даёте
Очень сожалею, что экскурсия не оправдала Ваши ожидания. Искренне хочу разобраться и улучшить моё предложение! Спасибо, что даёте
Елена
7 июл 2025
Это было незабываемое приключение! Очень понравилось и взрослым и детям. Совершенно неожиданно - небанальный экскурсовод, рассказывающий интересные вещи.
Мария
12 июн 2025
Алена прекрасный рассказчик и интересный человек!
Г
Галина
9 июн 2025
Приехали в город вечером и записались на экскурсию. Алена сразу заинтересовала манерой подачи материала и вовлечению участников к диалогу👍 Никаких сухих фактов, очень интересная подача материала, ребенок 10 лет был
Елена
2 мая 2025
При посещении Выборга посетили 3 экскурсии. Вот эта, про старуху Лоухи, понравилась нам больше всего. Просто замечательная, в полуигровой форме мы посетили несколько достопримечательностей Выборга. Это было очень интересно! Заключительный этап- изготовление куклы понравился еще больше. В общем, получили массу удовольствий от этой экскурсии. Всем советую)
Е
Елена
2 мая 2025
Очень понравилась экскурсия и мастер-класс. Алена очень интересно рассказывала не только какие-то исторические факты, но и мифы про домовых, народные традиции, обычаи, сопровождая рассказ игрой. Экскурсия прошла на одном дыхании, хотелось ещё продолжения рассказа.
Алёна
26 мар 2025
Спасибо за прекрасный мастер-класс и экскурсию. Гид Алёна хорошо владеет историческим материалом. Отзывчива, коммуникабельна.
Были с 2 мя детьми 8 лет- они особенно в восторге от мастер класса по Старухе Лоухе! И родители кстати тоже!)))
Экскурсию и гида рекомендую
Были с 2 мя детьми 8 лет- они особенно в восторге от мастер класса по Старухе Лоухе! И родители кстати тоже!)))
Экскурсию и гида рекомендую
