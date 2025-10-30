читать дальше

Экскурсия называется "Магия и тайны", в описании сказано про легенды и мифы. В процессе экскурсии Вам было предложено заменить формат на стандартную обзорную экскурсию, Вы спросили у детей их мнение - и отказались. Т. е. Вы приняли решение продолжать именно заявленный формат. С Вами играли в средневековые игры, выписывали индульгенцию, давали призы, интерактивно рассказывали про все основные достопримечательности города. Вы посетили Круглую Башню, единственный сохранившийся фрагмент стены города, Башню Ратуши, Доминиканский монастырь, Дом купеческой гильдии, Часовую Башню, Старый кафедральный собор, площадь Старой Ратуши, смотровую площадку перед Замком, дом Хакмана, самую красивую улицу Финляндии, костёл Гиацинта и Усадьбу бюргера. Про каждую из достопримечательностей вёлся рассказ, давалась историческая справка, а также нестандартные истории, связанные с объектом. Ещё раз повторюсь, Вам было предложено заменить на стандартную обзорную экскурсию. Спасибо, что указали на необходимость у каждого экскурсанта перед началом экскурсии ещё раз спросить, что бы он хотел. Буду высылать программу каждому экскурсанту, благодарю за идею!

Правила ведения экскурсии для групп экскурсантов прямо запрещает вести повествование во время движения. Это возможно только с одним экскурсантом либо при использовании радиогида. Спасибо, что подсказали этот вариант - напишу, что возможна аренда радиогида за дополнительную плату.

По поводу Вашей претензии о темпе движения: я Вас попросила не останавливаться, когда половина группы уже дошла до точки, а половина стоит. Я отработала с Вами на 40 минут больше заявленного времени.

На мастер-классе я лично помогала трем из четырёх участников - в том числе отрезать ножницами тонкую нитку и завязать двойной узел. Предложения помощи - не агрессия.

Всего Вам самого наилучшего!

Надеюсь, Ваши обереги - собственноручно сделанные Старухи Лоухи принесут Вам счастье!