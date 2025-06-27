Мои заказы

Финский национальный романтизм в Выборге

Узнайте, как финские архитекторы создали уникальный мир в Выборге. Откройте для себя здания, воплощающие дух времени и функционализм
Экскурсия предлагает путешествие в эпоху, когда финские архитекторы преобразили Выборг, создавая уникальные здания.

За короткий период было построено около ста сооружений, включая жилые и коммерческие дома, спортивные и культовые объекты. Каждое здание - часть симфонии городской жизни.

Это путешествие позволит увидеть, как архитектура отражает уникальные природные и политические условия того времени
  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Историческая атмосфера
  • 🌍 Культурное наследие
  • 🏙️ Городской функционализм
  • 🕰️ Погружение в прошлое
Финский национальный романтизм в Выборге
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00

Что можно увидеть

  • Жилые дома
  • Коммерческие здания
  • Спортивные сооружения
  • Культовые учреждения
  • Кинотеатры
  • Школы
  • Библиотеки
  • Музеи

Описание экскурсии

Переход к модерну в искусстве

На рубеже XIX-XX веков в мире искусства произошел важный переход от эклектики к модерну. Этот процесс проявлялся по-разному в разных странах, что было связано с уникальной политической ситуацией, особенным климатом и природой каждого региона.

Выборг — место финского функционализма

Говоря о Выборге, не сомневайтесь в его уникальности! За короткий период, всего за пару десятков лет, финские архитекторы, работавшие в городe, создали целый архитектурный мир, который до сих пор вдохновляет.

Архитектурные достижения

Примерно за 20 лет в Выборге было построено около ста удивительных сооружений, среди которых:

  • жилые и коммерческие дома
  • спортивные сооружения
  • склады и производственные здания
  • культовые учреждения
  • кинотеатры
  • школы
  • библиотеки
  • музеи

Симфония зданий

Можно смело утверждать, что весь спектр человеческой деятельности нашел свое воплощение в камне. В городе был создан своеобразный оркестр из зданий, каждое из которых выполняло свою уникальную партию в симфонии человеческой жизни.

Приглашаем на экскурсию

Мы приглашаем вас узнать больше об этом замечательном архитектурном наследии во время экскурсии. Откройте для себя удивительный мир Выборга!

Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вокзал
  • Красная площадь
  • Дом купца Ф. Москвина
  • Дом Акционерного общества «Отсо»
  • Доходный дом Меркулова
  • Дом Конконена
  • Банк Финляндии
  • Банк Северных стран
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Выборг
Завершение: Выборг, Рыночная площадь Круглая башня
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

27 июн 2025

