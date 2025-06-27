За короткий период было построено около ста сооружений, включая жилые и коммерческие дома, спортивные и культовые объекты. Каждое здание - часть симфонии городской жизни.
Это путешествие позволит увидеть, как архитектура отражает уникальные природные и политические условия того времени
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Историческая атмосфера
- 🌍 Культурное наследие
- 🏙️ Городской функционализм
- 🕰️ Погружение в прошлое
Что можно увидеть
- Жилые дома
- Коммерческие здания
- Спортивные сооружения
- Культовые учреждения
- Кинотеатры
- Школы
- Библиотеки
- Музеи
Описание экскурсии
Переход к модерну в искусстве
На рубеже XIX-XX веков в мире искусства произошел важный переход от эклектики к модерну. Этот процесс проявлялся по-разному в разных странах, что было связано с уникальной политической ситуацией, особенным климатом и природой каждого региона.
Выборг — место финского функционализма
Говоря о Выборге, не сомневайтесь в его уникальности! За короткий период, всего за пару десятков лет, финские архитекторы, работавшие в городe, создали целый архитектурный мир, который до сих пор вдохновляет.
Архитектурные достижения
Примерно за 20 лет в Выборге было построено около ста удивительных сооружений, среди которых:
- жилые и коммерческие дома
- спортивные сооружения
- склады и производственные здания
- культовые учреждения
- кинотеатры
- школы
- библиотеки
- музеи
Симфония зданий
Можно смело утверждать, что весь спектр человеческой деятельности нашел свое воплощение в камне. В городе был создан своеобразный оркестр из зданий, каждое из которых выполняло свою уникальную партию в симфонии человеческой жизни.
Приглашаем на экскурсию
Мы приглашаем вас узнать больше об этом замечательном архитектурном наследии во время экскурсии. Откройте для себя удивительный мир Выборга!
Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00 и 15:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вокзал
- Красная площадь
- Дом купца Ф. Москвина
- Дом Акционерного общества «Отсо»
- Доходный дом Меркулова
- Дом Конконена
- Банк Финляндии
- Банк Северных стран
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы