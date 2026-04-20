Замки, каменные дома, лабиринты мощеных улиц… Средневековое наследие города впечатляет.
Но Выборг других эпох не менее любопытен! Вам предстоит в этом убедиться на квесте, в ходе которого вы изучите характерную финскую
Но Выборг других эпох не менее любопытен! Вам предстоит в этом убедиться на квесте, в ходе которого вы изучите характерную финскую
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный квест с загадками
- 🏰 Изучение финской архитектуры
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Возможность получить памятные подарки
- 🎭 Костюмированный формат при хорошей погоде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте по Выборгу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам приносят максимум удовольствия. Костюмированный формат возможен при хорошей погоде, что добавляет мероприятию особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вокзальная площадь
- Сад скульптуры
- Пожарное депо
- Генеральский дом
Описание квеста
Легенда квеста
Вы оказались в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо. Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям.
Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны. Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями.
Что вы увидите и узнаете
- Мы пройдем маршрутом, далеким от туристических троп. Вы откроете для себя Выборг эпохи модерна. Я покажу вам любопытные детали зданий, построенных во времена Великого Княжества Финляндского и независимой Финляндской республики.
- Вы побываете на Вокзальной площади, услышите историю трех вокзалов и найдете медведя, который когда-то украшал здание одного из них.
- Я проведу вас к одному из интереснейших домов начала 20 века, причудливый орнамент которого вызывает восхищение.
- Заглянем в Сад скульптуры и рассмотрим каменные фигуры, затаившиеся там. По пути увидим пожарное депо Выборга, более ста лет выполняющее свои функции.
- Вы узнаете, кто из великих художников останавливался в Выборге, и соберете в пазл его картину.
- Напоследок я поделюсь историей о прекрасной женщине, с именем которой связан так называемый «генеральский дом».
Организационные детали
- Квест подходит для детей от 12 лет и взрослых
- За дополнительную плату могу организовать памятные подарки участникам
- Если погода позволяет, то экскурсия-квест проходит в костюмированном формате
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6499 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Квест очень понравился. Было интересно и познавательно. Спасибо Константину за такое необычное приключение.
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мои аплодисменты вашей дружной команде. Особенно Олечке. Было интересно играть с вами, делиться Выборгом и смотреть с каким азартом вы разгадываете мои загадки.
Особенно последнюю, о литературе. 🤗
Мои аплодисменты вашей дружной команде. Особенно Олечке. Было интересно играть с вами, делиться Выборгом и смотреть с каким азартом вы разгадываете мои загадки.
Особенно последнюю, о литературе. 🤗
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Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не менее интересный 👍 Очень много интересных фактов, загадок 🙌 Всем очень советуем игру! Были
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Рекомендуем,рекомендуем и еще раз рекомендуем.
Дети 3-х лет,7 и 11 в восторге,а взрослые тем более.
Интересные задания,квесты,фокусы. Все шевелили мозгами.
А младшая после шоу Константина со шпагой,сказала «Огонь».
Милые призы,сделанные своими руками ❤️❤️❤️ В наш век китайской промышленности еще ценней.
Ну и конечно интересные факты о Средневековом Выборге)
Ах да,я еще напутала с тематикой экскурсии,спасибо что Константин пошел на встречу и изменил формат экскурсии)
Дети 3-х лет,7 и 11 в восторге,а взрослые тем более.
Интересные задания,квесты,фокусы. Все шевелили мозгами.
А младшая после шоу Константина со шпагой,сказала «Огонь».
Милые призы,сделанные своими руками ❤️❤️❤️ В наш век китайской промышленности еще ценней.
Ну и конечно интересные факты о Средневековом Выборге)
Ах да,я еще напутала с тематикой экскурсии,спасибо что Константин пошел на встречу и изменил формат экскурсии)
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Выборг в конце октября прекрасен, но нужно иметь ввиду, что темнеет рано, половину экскурсии прогуливались уже в сумерках. Экскурсия-квест это очень увлекательно,с детьми 7-10 лет самое то, хотя задания непростые порой, поэтому и взрослым было что вспомнить, поразмыслить. Рекомендуем экскурсовода, если хотите увидеть Выборг изнутри.
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Все было прекрасно
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Е
Очень интересный квест! Отличный способ разнообразить свое ознакомление с городом. Наша компания состояла из 4-х взрослых и всем было интересно. Константин очень умный начитанный человек, с ним интересно вести беседу
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Входит в следующие категории Выборга
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