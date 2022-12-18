Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу

Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру

Замки, каменные дома, лабиринты мощеных улиц… Да, средневековое наследие города впечатляет.

Но Выборг других эпох не менее любопытен! Вам предстоит в этом убедиться на квесте, в ходе которого вы изучите характерную финскую архитектуру первой половины 20 века, когда Выборг был частью независимой Финляндии. Приготовьте лупу сыщика и вперед, за приключениями.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
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Описание

Что вас ожидает

Легенда квеста

Вы оказались в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо. Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям.
Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны. Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями.

Что вы увидите и узнаете

  • Мы пройдем маршрутом, далеким от туристических троп. Вы откроете для себя Выборг эпохи модерна. Я покажу вам любопытные детали зданий, построенных во времена Великого Княжества Финляндского и независимой Финляндской республики.
  • Вы побываете на Вокзальной площади, услышите историю трех вокзалов и найдете медведя, который когда-то украшал здание одного из них.
  • Я проведу вас к одному из интереснейших домов начала 20 века, причудливый орнамент которого вызывает восхищение.
  • Заглянем в Сад скульптуры и рассмотрим каменные фигуры, затаившиеся там. По пути увидим пожарное депо Выборга, более ста лет выполняющее свои функции.
  • Вы узнаете, кто из великих художников останавливался в Выборге, и соберете в пазл его картину.
  • Напоследок я поделюсь историей о прекрасной женщине, с именем которой связан так называемый «генеральский дом».

Организационные детали

  • Квест подходит для детей от 12 лет и взрослых
  • За дополнительную плату могу организовать памятные подарки участникам
  • Если погода позволяет, то экскурсия-квест проходит в костюмированном формате

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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