Вы оказались в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо. Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям.
Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны. Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями.