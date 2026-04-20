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Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу

Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Замки, каменные дома, лабиринты мощеных улиц… Средневековое наследие города впечатляет.

Но Выборг других эпох не менее любопытен! Вам предстоит в этом убедиться на квесте, в ходе которого вы изучите характерную финскую
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архитектуру первой половины 20 века, когда Выборг был частью независимой Финляндии. Приготовьте лупу сыщика и вперед, за приключениями. Вы окажетесь в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо.

Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям.

Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны.

Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями

5
23 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательный квест с загадками
  • 🏰 Изучение финской архитектуры
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Возможность получить памятные подарки
  • 🎭 Костюмированный формат при хорошей погоде

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в квесте по Выборгу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам приносят максимум удовольствия. Костюмированный формат возможен при хорошей погоде, что добавляет мероприятию особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу

Что можно увидеть

  • Вокзальная площадь
  • Сад скульптуры
  • Пожарное депо
  • Генеральский дом

Описание квеста

Легенда квеста

Вы оказались в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо. Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям.
Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны. Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями.

Что вы увидите и узнаете

  • Мы пройдем маршрутом, далеким от туристических троп. Вы откроете для себя Выборг эпохи модерна. Я покажу вам любопытные детали зданий, построенных во времена Великого Княжества Финляндского и независимой Финляндской республики.
  • Вы побываете на Вокзальной площади, услышите историю трех вокзалов и найдете медведя, который когда-то украшал здание одного из них.
  • Я проведу вас к одному из интереснейших домов начала 20 века, причудливый орнамент которого вызывает восхищение.
  • Заглянем в Сад скульптуры и рассмотрим каменные фигуры, затаившиеся там. По пути увидим пожарное депо Выборга, более ста лет выполняющее свои функции.
  • Вы узнаете, кто из великих художников останавливался в Выборге, и соберете в пазл его картину.
  • Напоследок я поделюсь историей о прекрасной женщине, с именем которой связан так называемый «генеральский дом».

Организационные детали

  • Квест подходит для детей от 12 лет и взрослых
  • За дополнительную плату могу организовать памятные подарки участникам
  • Если погода позволяет, то экскурсия-квест проходит в костюмированном формате

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 6499 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились
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не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник. В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Л
Квест очень понравился. Было интересно и познавательно. Спасибо Константину за такое необычное приключение.
Константин
Константин
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Мои аплодисменты вашей дружной команде. Особенно Олечке. Было интересно играть с вами, делиться Выборгом и смотреть с каким азартом вы разгадываете мои загадки.
Особенно последнюю, о литературе. 🤗
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Анна
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не менее интересный 👍 Очень много интересных фактов, загадок 🙌 Всем очень советуем игру! Были
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с двумя детьми 12 и 6 лет. Квест по НЕсредневековому Выборгу для детей как раз 12 лет, но дочке 6 лет у нас тоже очень понравилось, она с удовольствием всё рассматривала и фотографировала! Спасибо!

Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
Константин, спасибо огромное вам за интереснейшую экскурсию! В этой экскурсии-квест Выборг НЕтуристический, более современный, но не
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Юлия
Рекомендуем,рекомендуем и еще раз рекомендуем.
Дети 3-х лет,7 и 11 в восторге,а взрослые тем более.
Интересные задания,квесты,фокусы. Все шевелили мозгами.
А младшая после шоу Константина со шпагой,сказала «Огонь».
Милые призы,сделанные своими руками ❤️❤️❤️ В наш век китайской промышленности еще ценней.
Ну и конечно интересные факты о Средневековом Выборге)
Ах да,я еще напутала с тематикой экскурсии,спасибо что Константин пошел на встречу и изменил формат экскурсии)
Рекомендуем,рекомендуем и еще раз рекомендуем.
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Екатерина
Выборг в конце октября прекрасен, но нужно иметь ввиду, что темнеет рано, половину экскурсии прогуливались уже в сумерках. Экскурсия-квест это очень увлекательно,с детьми 7-10 лет самое то, хотя задания непростые порой, поэтому и взрослым было что вспомнить, поразмыслить. Рекомендуем экскурсовода, если хотите увидеть Выборг изнутри.
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Александр
Все было прекрасно
Все было прекрасно
Все было прекрасно
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Е
Очень интересный квест! Отличный способ разнообразить свое ознакомление с городом. Наша компания состояла из 4-х взрослых и всем было интересно. Константин очень умный начитанный человек, с ним интересно вести беседу
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и можно узнать для себя много нового – было бы желание)). Сама тема экскурсии тоже очень интересная: не по туристическому центру, а по более современной части. Мы очень любим модерн и нам было очень интересно посмотреть на архитектуру в этом стиле. Всем советую! Очень много интересных построек находится вне туристического центра. Выборг - уникальный город, сокровищница архитектуры. Жалеем, что приехали всего на 3 дня. Здесь не хватит и недели)

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