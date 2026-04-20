Замки, каменные дома, лабиринты мощеных улиц… Средневековое наследие города впечатляет.Но Выборг других эпох не менее любопытен! Вам предстоит в этом убедиться на квесте, в ходе которого вы изучите характерную финскую

архитектуру первой половины 20 века, когда Выборг был частью независимой Финляндии. Приготовьте лупу сыщика и вперед, за приключениями. Вы окажетесь в Выборге первой трети прошлого века. Перед вами серьезная задача: найти связного и передать ему письмо. Но как это сделать? Текст письма вам придется собирать по кусочкам, путешествуя с Провожатым по городским улицам и площадям. Ура, письмо найдено! Но текст зашифрован… К тому же ни адрес, ни род деятельности связного вам не известны. Чтобы добраться до сути и наконец вручить тайное письмо получателю, важно не попасться в засады, которые готовят хитрые противники, и справиться с интересными заданиями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для участия в квесте по Выборгу - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам приносят максимум удовольствия. Костюмированный формат возможен при хорошей погоде, что добавляет мероприятию особую атмосферу.

Сейчас август — это идеальное время.