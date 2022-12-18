Константин — ваш гид в Выборге

Провёл 930 экскурсий для 2496 туристов

Добро пожаловать в Выборг. Меня зовут Константин. Более 40 лет я живу в Выборге, знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь я стараюсь передать путешественникам. По образованию я филолог и стараюсь сделать все возможное, чтобы мои экскурсии запомнились не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью. Я стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребенок тоже полноценный путешественник. Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.