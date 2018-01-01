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Описание
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Средневековые владения францисканского монастыря, судьбы шведских баронов Альфтанов и финских землевладельцев Буттенхоффов, кровопролитные сражения времён Второй Мировой войны – все эти события сплелись воедино в истории усадьбы Kakkola.
В рамках экскурсии вы совершите небольшую прогулку по окрестностям усадьбы и загляните в главный усадебный дом, где познакомитесь с экспозицией «Истории и судьбы старой финской усадьбы Kakkola». После вас ждёт чаепитие и дружеское общение с руководителями историко-культурного центра усадьбы Kakkola.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гиды
Прогулка по окрестностям усадьбы
Чаепитие
Что не входит
Трансфер до усадьбы
Место начала и завершения?
посёлок Соколинское, улица Центральная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Ср-Пт: 12:00 – 18:00. Сб-Вс: 12:00 – 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Посетителей усадьбы просим одеваться плотно и тепло ввиду отсутствия центральной системы отопления.
Обувь для прогулки выбирайте по погоде.
От Выборга до усадьбы Kakkola можно добраться несколькими способами:
1. Автобусом от центрального автовокзала (№130, 135,139) до остановки Соколинское-1. Далее по дороге на Свердлово пройти 1,5 километра (дорога идёт по населённому пункту), пересечь железнодорожный переезд, дойти до озера и после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево и подняться к большому белому зданию с колоннами.
2. На машине: Адрес Адрес: Выборгский район, посёлок Соколинское, улица Центральная, дом 19.
После въезда в Соколинское – пересечь мостик через реку Дрёму и сразу повернуть налево, проехать 1,5 километра. Пересечь железнодорожный переезд, доехать до озера, пересечь мостик, после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево в горку. Ориентир – большой белый дом с колоннами.
3. На велосипеде: То же самое, что и на машине.
4. На поезде: От городского железнодорожного вокзала следуют электрички Выборг-Приморск отправление в 17:23, выйти на остановке Соколинское. Следуя направлению поезда дойти до переезда (200м), повернуть налево по асфальтовой дороге, дойти до озера и после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево и подняться к большому белому зданию с колоннами
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