Истории старой финской усадьбы «Kakkola»

Город Выборг и окрестности как магнит привлекают множество туристов

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Город Выборг и окрестности как магнит привлекают множество туристов.

Прекрасные природные пейзажи, исторические архитектурные сооружения, захватывающие истории целых поколений людей, живших в этих местах. Всё это вы можете увидеть и узнать, посетив экскурсию в старой финской усадьбе Kakkola.
Истории старой финской усадьбы «Kakkola»

Что вас ожидает 🤩

  • Окрестности усадьбы Kakkola
  • Озеро Korpela
  • Главный усадебный дом
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

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Средневековые владения францисканского монастыря, судьбы шведских баронов Альфтанов и финских землевладельцев Буттенхоффов, кровопролитные сражения времён Второй Мировой войны – все эти события сплелись воедино в истории усадьбы Kakkola.
В рамках экскурсии вы совершите небольшую прогулку по окрестностям усадьбы и загляните в главный усадебный дом, где познакомитесь с экспозицией «Истории и судьбы старой финской усадьбы Kakkola». После вас ждёт чаепитие и дружеское общение с руководителями историко-культурного центра усадьбы Kakkola.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гиды
  • Прогулка по окрестностям усадьбы
  • Чаепитие
Что не входит
  • Трансфер до усадьбы
Место начала и завершения?
посёлок Соколинское, улица Центральная, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Ср-Пт: 12:00 – 18:00. Сб-Вс: 12:00 – 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Посетителей усадьбы просим одеваться плотно и тепло ввиду отсутствия центральной системы отопления.
  • Обувь для прогулки выбирайте по погоде.
  • От Выборга до усадьбы Kakkola можно добраться несколькими способами:
  • 1. Автобусом от центрального автовокзала (№130, 135,139) до остановки Соколинское-1. Далее по дороге на Свердлово пройти 1,5 километра (дорога идёт по населённому пункту), пересечь железнодорожный переезд, дойти до озера и после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево и подняться к большому белому зданию с колоннами.
  • 2. На машине: Адрес Адрес: Выборгский район, посёлок Соколинское, улица Центральная, дом 19.
  • После въезда в Соколинское – пересечь мостик через реку Дрёму и сразу повернуть налево, проехать 1,5 километра. Пересечь железнодорожный переезд, доехать до озера, пересечь мостик, после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево в горку. Ориентир – большой белый дом с колоннами.
  • 3. На велосипеде: То же самое, что и на машине.
  • 4. На поезде: От городского железнодорожного вокзала следуют электрички Выборг-Приморск отправление в 17:23, выйти на остановке Соколинское. Следуя направлению поезда дойти до переезда (200м), повернуть налево по асфальтовой дороге, дойти до озера и после зелёного забора ближайшего здания повернуть налево и подняться к большому белому зданию с колоннами

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