1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Погружение в средневековый Выборг: экскурсия по древним улицам
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
«А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
О Выборге - увлекательно и с душой: погружение в историю
Приглашаем вас на экскурсию по Выборгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Подарите себе путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: На Рыночной площади
«Гуляя по мощеным улочкам, отыщете здание Купеческой гильдии, усадьбу Бюргера и дом Векрута»
Завтра в 13:00
12 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Выборг: путешествие от древних монастырей до Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
«А еще мы проведем вас к Усадьбе бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, покажем Дом цирюльника, стоящий на мощном скальном выступе, и откроем секрет названия Башни толстой Катарины»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Вы прикоснётесь к богатой истории усадьбы»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Выборг в компании художника
Раскрыть богатую историю города весело, непринужденно и с чувством юмора
Начало: У вокзала
«Заглянете в усадьбу бюргера и попробуете «бредовый» выборгский крендель с глёгом или кофе»
15 июня в 08:30
16 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
«В Усадьбе бюргера вы услышите рассказ о буднях средневекового купца и историю происхождения кулинарного символа города — Выборгского кренделя»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Многогранный Выборг: прогулка со старожилом
Теплая прогулка с местным жителем, которому есть что рассказать
Начало: На Рыночной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Выборг, о котором вы не знали
Исследовать на автомобиле малоизвестные окрестности города: от кирх и усадеб до сейдов и пещер
Начало: На Соборной площади в Выборге
«Секретный Выборг: кирхи, усадьбы и сейды»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Пройдем по мощеным улицам, увидим знаменитую Круглую башню, усадьбу Бюргера и костел Гиацинта»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и достопримечательности Выборга и его окрестностей
Погрузитесь в историю Выборга и его окрестностей, наслаждаясь живописными видами и интересными рассказами. Идеально для семейного отдыха
«Гид покажет достопримечательности, которые оставили на память шведы — Круглую башню, усадьбу Бюргера, Часовую башню, костёл Святого Гиацинта»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Выборг
Полюбоваться приморской северной природой и увидеть старинные усадьбы на авто-пешеходной экскурсии
«Я покажу вам сохранившиеся старинные усадьбы и поделюсь связанными с ними историями»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Истории старой финской усадьбы «Kakkola»
Начало: Посёлок Соколинское, улица Центральная, 19
«Средневековые владения францисканского монастыря, судьбы шведских баронов Альфтанов и финских землевладельцев Буттенхоффов, кровопролитные сражения времён Второй Мировой войны – все эти события сплелись воедино в истории усадьбы Kakkola»
Расписание: Ср-Пт: 12:00 – 18:00. Сб-Вс: 12:00 – 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Монрепо - со старожилом
Вдохновиться атмосферой парка и узнать его историю из уст местного жителя
Начало: У касс парка Монрепо
«Я расскажу о пяти поколениях семейства Николаи, которые жили в усадьбе и создавали прекрасный парк»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена6 июня 2024Прекрасный, влюбленный в свой город гид Валентина! Экскурсия оказалась интересной даже для людей, которые не первый раз в Выборге. Однозначно рекомендую!
- ЖЖанна5 июня 20243,5 ч пролетели незаметно. Интересно, с юмором, много деталей. Нам понравилось, советую
- ССтанислав4 июня 2024Отличная прогулка с эрудированным человеком
- ЕЕлена4 июня 202418 мая посетили экскурсию по Выборгу. Нашим экскурсоводом была Жанна. Это был очень интересный и содержательный рассказ про Выборг. Мы просто влюбились
- ЮЮлия2 июня 2024Мы, группа туристов из Рязани, провели замечательный день в старинном городке Выборге! Опытный и обаятельный экскурсовод Юрий Николаевич сопровождал нас
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия была 25.05, пешая. С погодой повезло. Время пролетело незаметно. Все знаковые и интересные места экскурсия охватывает. Обошли все улочки, рекомендую.
- ТТАТЬЯНА2 июня 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем. Познавательно, информативно,если в городе впервые, как мы, с поезда и сразу на экскурсию.
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ННадежда2 июня 2024Благодарим Олега за интересную поезду по окрестностям Выборга, Красивые локации. интересный рассказ. Рады нашему знакомству
- ССветлана1 июня 2024Отличная экскурсия с гидом Владимиром. Человек отлично знает историю, любит Выборг, знает финский, поэтому объясняет значение всех названий. Очень здорово
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Усадьбы и дворцы»
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