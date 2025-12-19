Что такое выборгское Рождество? Это смесь русских, финских и шведских традиций, аромат глёга и загадки, спрятанные в камнях древнего города.
На нашей экскурсии вы узнаете, кому дарили первые подарки и что скрывается за «Рождественским миром». А после — согревающее чаепитие и шанс стать героем собственной зимней сказки. Волшебство уже рядом!
Описание экскурсииРождество… Что может быть чудесней покрытых снегом узких улочек, волшебства ярких огоньков, запаха корицы!. . Здесь, на Карельском перешейке, издавна жили бок о бок русские, карелы, финны, шведы, немцы. И каждый народ праздновал Рождество особенно. Мы пройдем по древнему Каменному городу и поговорим об этих традициях. Вы узнаете:• Было ли Рождество до Рождества?
- Открывать ли дверь незнакомцам в новогоднюю ночь?
- Кому предназначались рождественские подарки?
- Что такое "Рождественски мир"? Обязательно попробуем главные символы выборгского Рождества: пряный глёг и ароматный крендель. А ещё с Вами может произойти множество волшебных историй… Только тише, не спугните!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш маршрут захватит все основные достопримечательности:
- Круглая Башня
- Усадьба Бюргера
- Костёл Святого Гиацинт
- Часовая Башня
- Площадь Старой Ратуши
- Смотровая площадка у Выборгского Замка
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Шведский глёг/n
- Выборгский крендель
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыночная площадь, 1
Завершение: Площадь Старой Ратуши
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
