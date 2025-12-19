Конец года — время, когда Выборг надевает свой самый праздничный наряд. Древние стены замка и булыжные мостовые укрываются снежным покрывалом, в воздухе витают ароматы пряного глёга и свежей выпечки, а в окнах старинных домов загораются тёплые огни. Приглашаем вас на предновогоднюю прогулку, чтобы ощутить это волшебство и увидеть главные сокровища города в их зимнем убранстве. На маршруте вас ждут:• Грозная Круглая башня, в стенах которой сегодня кипит светская жизнь • Древняя башня Ратуши — единственное, что осталось от средневековых городских укреплений • Самый старый жилой дом России, хранящий память о первых горожанах • Уютная площадь Старой Ратуши, сердце исторического квартала • Завораживающий вид на Выборгский замок с лучшей обзорной точки города • А также визит в дом бюргера, где можно согреться у огня, попробовать знаменитый крендель и ощутить атмосферу средневекового быта

Во время экскурсии вы приоткроете завесу праздничных традиций:• Узнаете, где и как заключался «Рождественский мир» • Поймёте, зачем нужно «йольское полено» и как долго оно должно гореть • Услышите истории о рождественских чудесах и языке колоколов • Проследите, как менялись праздники от Средневековья до эпохи модерна • Откроете, чем отличались новогодние обычаи у шведов, немцев, финнов и • русских — всех, кто веками создавал неповторимый дух Выборга Это путешествие — не просто экскурсия, а погружение в живой мир, где история, архитектура и праздничные традиции сливаются в единую зимнюю сказку. Важная информация: