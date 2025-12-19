Откройте историю Рождества в Выборге через его архитектуру и традиции. Вы увидите башни XV века, самую старую гражданскую постройку России и замок с лучшей обзорной точки.
Узнаете о праздничных обычаях шведов, немцев, финнов и русских, а завершите путешествие в гостях у бюргера с дегустацией глёга и кренделя.
Узнаете о праздничных обычаях шведов, немцев, финнов и русских, а завершите путешествие в гостях у бюргера с дегустацией глёга и кренделя.
Описание экскурсии
Конец года — время, когда Выборг надевает свой самый праздничный наряд. Древние стены замка и булыжные мостовые укрываются снежным покрывалом, в воздухе витают ароматы пряного глёга и свежей выпечки, а в окнах старинных домов загораются тёплые огни. Приглашаем вас на предновогоднюю прогулку, чтобы ощутить это волшебство и увидеть главные сокровища города в их зимнем убранстве. На маршруте вас ждут:• Грозная Круглая башня, в стенах которой сегодня кипит светская жизнь • Древняя башня Ратуши — единственное, что осталось от средневековых городских укреплений • Самый старый жилой дом России, хранящий память о первых горожанах • Уютная площадь Старой Ратуши, сердце исторического квартала • Завораживающий вид на Выборгский замок с лучшей обзорной точки города • А также визит в дом бюргера, где можно согреться у огня, попробовать знаменитый крендель и ощутить атмосферу средневекового быта
Во время экскурсии вы приоткроете завесу праздничных традиций:• Узнаете, где и как заключался «Рождественский мир» • Поймёте, зачем нужно «йольское полено» и как долго оно должно гореть • Услышите истории о рождественских чудесах и языке колоколов • Проследите, как менялись праздники от Средневековья до эпохи модерна • Откроете, чем отличались новогодние обычаи у шведов, немцев, финнов и • русских — всех, кто веками создавал неповторимый дух Выборга Это путешествие — не просто экскурсия, а погружение в живой мир, где история, архитектура и праздничные традиции сливаются в единую зимнюю сказку. Важная информация:
- Наша программа создана для семей и всех, кто любит историю — она будет интересна и взрослым, и детям от 7 лет.
- Мы увидим знаковые места города снаружи, а чтобы согреться и почувствовать дух средневековья, зайдём в тёплую Усадьбу бюргера.
- По желанию вы сможете приобрести сувениры, ароматный глёг и свежие крендели.
- Вас встретит я или один из наших гидов — увлечённых рассказчиков и знатоков Выборга.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция, глёг, крендели
- Трансфер до Выборга из Санкт-Петербурга и обратно (все по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Завершение: Ратушная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Наша программа создана для семей и всех, кто любит историю - она будет интересна и взрослым, и детям от 7 лет
- Мы увидим знаковые места города снаружи, а чтобы согреться и почувствовать дух средневековья, зайдём в тёплую Усадьбу бюргера
- По желанию вы сможете приобрести сувениры, ароматный глёг и свежие крендели
- Вас встретит я или один из наших гидов - увлечённых рассказчиков и знатоков Выборга
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Погрузитесь в мир выборгских гномов, следуя по их следам. Откройте для себя тайны Томте и создайте собственного гнома-помощника
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 18:00
22 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественский город W
Начало: Рыночная площадь, 1
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рождественский Выборг
Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой
Начало: На Рыночной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 15 чел.